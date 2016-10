Japan Airlines und Priority Pass gehen weltweite Partnerschaft ein

Mitglieder der JAL Mileage Bank können ab sofort Flugmeilen für

die Prestige-Mitgliedschaft von Priority Pass einlösen



Priority Pass, das erste und größte unabhängige Mitgliederprogramm

für Flughafenlounges, und Japan Airlines (JAL), eine der

angesehensten Fluglinien der Welt, gaben heute eine neue

Partnerschaft bekannt, die es den mehr als 30 Millionen Mitgliedern

von JALs internationalem Vielfliegerprogramm, der JAL Mileage Bank

(JMB), ermöglicht, für nur 40.000 Meilen eine Prestige-Mitgliedschaft

von Priority Pass und damit kostenlosen und unbegrenzten Zutritt zu

mehr als 950 Flughafenlounges weltweit zu erhalten.



JMB-Mitglieder, die Meilen aus Flügen, Hotelaufenthalten,

Einkäufen und anderen Aktivitäten erhalten, können diese nun ganz

bequem auf der JAL-Website gegen eine Prestige-Mitgliedschaft bei

Priority Pass einlösen. Die Prestige-Mitgliedschaft von Priority Pass

kostet normalerweise 399 USD pro Jahr und bietet kostenlosen und

unbegrenzten Zutritt zu einem weltweiten Netzwerk von mehr als 950

Lounges in über 400 Städten.



Nach der Einlösung können Mitglieder zum Eintritt die Priority

Pass Smartphone-App herunterladen und ihre digitale Mitgliedskarte

verwenden oder sich eine physische Karte an eine Adresse ihrer Wahl

senden lassen. Beide Möglichkeiten bieten eine schnelle und einfache

Methode, um Zutritt zu einem wachsenden Netzwerk von Lounges in

wichtigen Flughäfen in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Afrika sowie

Nord- und Südamerika zu erhalten.



Jun Kato, Executive Officer von Japan Airlines, erklärte, die neue

Einlöseoption dank der exklusiven Zusammenarbeit steigere JALs



Leistungsangebot für seine Kunden auf internationaler Ebene. "Unserer

Ansicht nach wird Priority Pass den Komfort und die Bequemlichkeit

während des Aufenthalts am Flughafen beträchtlich verbessern und

infolgedessen die Treue sämtlicher Mitglieder unserer JAL Mileage

Bank steigern.



Weiter meinte er: "Diese Zusammenarbeit wird allen unseren

Mitgliedern rund um die Welt zugutekommen, die ab sofort durch eine

unkomplizierte Einlösung ihrer Meilen bei der JAL Mileage Bank auf

ein umfangreiches Netzwerk von mehr als 950 Lounges weltweit

zugreifen können."



Tony T. Low, Senior Vice President und General Manager, Asia

Pacific, bei Priority Pass (Teil der Collinson Group), kommentierte:

"Wir freuen uns sehr über unsere Zusammenarbeit mit JAL. Es ist die

erste Fluglinie, die die Möglichkeit anbietet, Flugmeilen gegen eine

Mitgliedschaft bei Priority Pass einzulösen.



Mit über 950 Lounges weltweit hat Priority Pass das größte

Lounge-Portfolio aller unabhängigen Anbieter, und die Zahl neuer

Lounges in unserem Netzwerk nimmt Monat für Monat zu. Wir verzeichnen

eine ungebrochen hohe Nachfrage nach Zugang zu Lounges: Alle drei

Sekunden nutzt ein Mitglied von Priority Pass eine Lounge und genießt

die reibungslose digitale Erfahrung unserer digitalen

Mitgliedskarte."



"Diese neue Partnerschaft tritt ab sofort in Kraft und bietet

allen Mitgliedern und Vielfliegern von JAL, die ihren Aufenthalt am

Flughafen angenehmer gestalten wollen, die Möglichkeit, ihr

Reiseerlebnis durch den Zutritt zu Lounges an allen wichtigen

Reisezielen rund um die Welt zu verschönern. Wir freuen uns schon

darauf, dass Mitglieder der JAL Mileage Bank dem

Lounge-Zutrittsprogramm von Priority Pass beitreten."



Näheres zum Einlösen von JAL-Meilen erfahren Sie auf

http://www.jal.co.jp/en/jmb/



Über Priority Pass



Priority Pass wurde 1992 gegründet und bietet Vielfliegern Zutritt

zu Flughafenlounges - ungeachtet ihrer Flugklasse oder

Fluggesellschaft. Als anerkannte Premium-Marke mit einem Sortiment

von mehr als 950 Flughafenlounges fördert Priority Pass die

Kundenakquise, steigert die Kundenbindung und bietet

Blue-Chip-Unternehmen und Klienten eine Möglichkeit zur

Markendifferenzierung. Das Programm besticht durch innovative

Technik, einschließlich Smartphone-Apps und digitale Mitgliedskarten,

die ein perfektes Kundenerlebnis und eine hohe Zuverlässigkeit der

Geschäftskunden mit sich bringen.



Priority Pass ist ein Produkt der Collinson Group. Collinson Group

ist ein weltweiter Marktführer bei der Beeinflussung des

Kundenverhaltens, um seinen Klienten zu höheren Einnahmen und einem

stärkeren Wertangebot zu verhelfen. Das Unternehmen verfügt über eine

einzigartige Mischung von Branchen- und Bereichsspezialisten, die

gemeinsam ein marktführendes Erlebnis bei der Bereitstellung von

Produkten und Dienstleistungen in vier wesentlichen Fertigkeiten

bieten: Kundentreue, Lifestyle-Vorteile, Versicherung und

Hilfestellung. Die Collinson Group kann auf 25 Jahre Erfahrung an 26

internationalen Standorten zurückblicken, betreut über 800 Klienten

in 170 Ländern, beschäftigt 2.000 Mitarbeiter und verwaltet mehr als

20 Millionen Endkundinnen und -kunden.



Näheres erfahren Sie auf http://www.prioritypass.com



Über Japan Airlines



Japan Airlines (JAL) wurde 1951 gegründet und entwickelte sich zur

ersten internationalen Fluggesellschaft in Japan. Als Mitglied der

oneworld® Alliance fliegt Japan Airline inzwischen zusammen mit

seinen Codesharing-Partnern und mit einer modernen Flotte von über

220 Flugzeugen mehr als 305 Flughäfen in 51 Ländern und Regionen an.



Die JAL Mileage Bank (JMB), das Treueprogramm der

Fluggesellschaft, hat weltweit schon über 30 Millionen Mitglieder

erreicht. JAL wurde 2009, 2010, 2012, 2013 und 2015 als pünktlichste

unter den großen internationalen Fluglinien ausgezeichnet und sieht

seine Aufgabe darin, seiner Kundschaft ein Höchstmaß an

Flugsicherheit und Qualität in sämtlichen Service-Aspekten zu bieten.

Japan Airline hat sich zum Ziel gesetzt, zur beliebtesten Fluglinie

der Welt zu werden.



Weitere Informationen finden Sie auf

http://www.jal.com/en/outline/



