Boom bei Linienfernbussen hält an: 23 Millionen Fahrgäste im Jahr 2015

(ots) - Seit der Liberalisierung zum 1. Januar 2013 ist

der Linienfernverkehr mit Bussen auf Expansionskurs. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden nach vorläufigen

Ergebnissen im Jahr 2015 von deutschen Unternehmen 23,2 Millionen

Fahrgäste mit Linienfernbussen und somit 47 % mehr als im Vorjahr

befördert. Gegenüber den Jahren 2013 (8,2 Millionen) und 2014 (15,9

Millionen) hat sich die Fahrgastzahl damit weiter deutlich erhöht.



Der grenzüberschreitende Verkehr mit Fernbussen wuchs stärker als

der Inlandsverkehr: Von den 23,2 Millionen Fahrgästen fuhren 16,0

Millionen (+ 35 % gegenüber 2014) im Inlandsverkehr und 7,3 Millionen

(+ 81 %) im grenzüberschreitenden Verkehr. Weiterhin lag aber für die

Mehrheit der Fernbusreisenden (69 %) Start- und Zielort innerhalb

Deutschlands.



Die insgesamt erbrachte Beförderungsleistung der Fernbusse betrug

7,3 Milliarden Personenkilometer (2014: 5,3 Milliarden

Personenkilometer). Im Durchschnitt legten die Reisenden damit rund

315 Kilometer je Fahrt zurück. Der durchschnittliche Auslastungsgrad

der Fernbusse lag im Jahr 2015 bei 59 % (2014: 51 %, jeweils gemessen

an der Relation der Beförderungsleistung zum Beförderungsangebot in

Sitzplatzkilometern).



Mit diesem starken Wachstum konnten die Fernbusse im Jahr 2015

ihren Marktanteil am gesamten Linienfernverkehr mit Bussen und Bahnen

(154,7 Millionen Fahrgäste) von 5,9 % (2013) und 10,9 % (2014) auf

15,0 % erhöhen. Im Eisenbahnfernverkehr wurden im Vergleich dazu

131,4 Millionen Personen befördert, das waren 1,9 % mehr als im Jahr

2014.



