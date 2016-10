Zauberhafte Märchen für jede Altersgruppe

„Sternenstaub und Märchenzauber“ ist der erste Teil der "Sternenreihe" und vollgefüllt mit verschiedenen spannenden Märchen. Ein Lesevergnügen, das nicht nur die Herzen der kleinen Leser höher schlagen lässt.

(firmenpresse) - „Sternenstaub und Märchenzauber“ ist der erste Teil der "Sternenreihe" und vollgefüllt mit verschiedenen spannenden Märchen. Ein Lesevergnügen, das nicht nur die Herzen der kleinen Leser höher schlagen lässt.



Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=ygtSJM5TYVw&feature=youtu.be



Buchbeschreibung:

Die Fee schwingt ihren Zauberstab und entführt Kinder wie Erwachsene in die zauberhafte Welt der Märchen. Sternenstaub glitzert in der Luft, wenn von Königen erzählt wird oder von Völkern, die das Wiesenreich bewohnen. Ihr erfahrt von Hasenglöckchen und dem seltsamen Wichtel Hutzelwutz. Natürlich dürfen auch Riesen, Trolle, Feuerdrachen und Prinzessinnen in einem Kinderbuch nicht fehlen. Wer vermag zu sagen, was ein gewöhnlicher Ferientag für Abenteuer bringen kann oder was Schafe damit zu tun haben, in das Herz eines Menschen zu blicken? Folgt der Sternschnuppe und taucht ein in die Magie des Buches mit dem märchenhaften Glanz.

Gebundene Ausgabe: 156 Seiten

Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (18. April 2016)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3903056804

ISBN-13: 978-3903056800

Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 Jahre



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Dies ist eine Pressemitteilung von

Kummer

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.10.2016 - 08:46

Sprache: Deutsch

News-ID 1409377

Anzahl Zeichen: 2025

Kontakt-Informationen:

Firma: Kummer

Ansprechpartner: Kummer

Stadt: Ennepetal

Telefon: 000



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 113 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung