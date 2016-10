Jetzt zur Abnehmhypnose bei Dr. Elmar Basse

(firmenpresse) - Wann ist der beste Zeitpunkt, unerwünschte, schädliche Verhaltensweisen aufzugeben, die mit jedem weiteren Tag, an dem sie fortgeführt werden, den Körper und die Seele mehr und mehr belasten? Dieser Zeitpunkt ist jetzt, sagt der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg (https://www.hypnose-hamburg.biz/gewicht-abnehmen/). Denn jetzt, in diesem Moment, in dem man darüber nachdenkt, frei zu werden von Abhängigkeiten und Süchten, ist ein Türspalt zum Unbewussten geöffnet, Jetzt, in diesem Moment, so erklärt der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse, stimmen rationale Einsicht, bewusster Wille und "Bauchgefühl" zusammen. Jetzt könnte man nach vorne gehen und seinem Leben eine Wendung zum Besseren geben. Ja, man könnte, wenn da nicht all die Blockaden wären, weiß der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse. Die inneren Bedenkenträger, die hinter jeder Ecke lauern und noch die schönste und hilfreichste Motiavation zuschandenreiten können.

Der Motivationsschwung wird unmittelbar gebremst, wenn die Bedenken sich zu Wort melden können und ihnen Raum und Gehör gegeben wird. Lange eingelebte Verhaltens- und Erlebensweisen haben natürlich ihre eigene Schwerkraft, so erklärt der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse. Um unser Verhalten zu ändern, müssen wir auch in unserem Leben etwas ändern, und das ist nicht nur schön, das kann auch anstrengend sein. Denn natürlich ist es bequemer, einfach sitzen zu bleiben, wenn man auch aufstehen könnte, sagt der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse. Das bislang eingelebte Verhalten zieht einen Menschen innerlich zurück, bis er die Schwungkraft findet, um aufzustehen. Und wenn er dann wirklich steht, so weiß der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse, wird er nach kurzer Zeit merken, welchen Gewinn es ihm bringt, auf seinen eigenen zwei Beinen zu stehen, statt apathisch, lethargisch herumzusitzen und sich gehen zu lassen, und wird auch kaum mehr verstehen, warum er so lange dieser Entscheidung in seinem Leben ausgewichen ist: der Entscheidung, die Verantwortung für sein Leben und die Kontrolle über das eigene Leben zu übernehmen.



Was also letztlich ganz allgemein gilt, das gilt insbesondere laut dem Hypnosetherapeuten Dr. Elmar Basse auch für so etwas Elementares wie unser Essverhalten. Das Gewicht unseres Körpers, genauer: das Übergewicht, droht uns träge werden zu lassen. Wir kommen im wahrsten Sinne des Wortes nicht nach oben, wir stehen nicht auf und erheben uns, bis wir den inneren Entschluss gefasst haben, von nun an auf die gesunde Seite des Lebens zu wechseln und uns von unseren ungesunden Verhaltensweisen, speziell dem ungesunden Essverhalten, endgültig, dauerhaft, unwiderruflich zu lösen.

Das aber ist ein Schritt, den der bewusste Verstand und der bewusste Wille oft nur schwer umsetzen können, wenn nicht noch etwas Weiteres hinzukommt, die Kraft des Unbewussten.

In seiner Praxis für Hypnose Hamburg arbeitet der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse genau daran: die Kraft des Unbewussten zu wecken, um ein gesundes Leben führen zu können.





Macht Erfahrung nicht oft den Unterschied? Klienten profitieren von der täglichen, intensiven Arbeit, die Dr. Elmar Basse mit Hypnose ausübt und die ihm eine große Erfahrung eingebracht hat.

In seiner Praxis für Hypnose Hamburg bietet Dr. Elmar Basse seit vielen Jahren klinische Hypnose und Hypnosetherapie an. Klinische Hypnose bei Dr. Elmar Basse kann bei einer großen Bandbreite von Anliegen helfen. Dazu zählen unter anderem die Raucherentwöhnung und die Gewichtsreduktion, aber auch die Behandlung von Ängsten und Schmerzen und vieles andere mehr. Gerne können Interessenten sich auch telefonisch oder per mail melden, um anzufragen, ob ihr Anliegen mit Hypnose bei Dr. Elmar Basse behandelt werden kann. Die Terminvereinbarung kann telefonisch erfolgen. Es steht aber auch ein Online-Terminkalender im Internet bereit, über den die Terminvereinbarung direkt elektronisch erfolgen kann.

Dr. Elmar Basse - Hypnose Hamburg

Dr. Elmar Basse - Hypnose Hamburg

Elmar Basse

Glockengießerwall 17

20095 Hamburg

elmar.basse(at)t-online.de

040-33313361

http://www.elmarbasse.de



Firma: Dr. Elmar Basse - Hypnose Hamburg

Ansprechpartner: Elmar Basse

Stadt: Hamburg

Telefon: 040-33313361





