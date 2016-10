Mit Muskelkraft die Knochen stärken - Zur Osteoporose-Prävention hilft Krafttraining, aber nicht Ausdauersport

(ots) - Zur Vorbeugung von Knochenschwund ist neben

einer kalziumreichen Ernährung vor allem Kraftsport wichtig. Um die

Knochendichte zu stärken, eignen sich vor allem Ballspiele oder

Trampolinspringen - also Sport, der Sprünge, Sprints, Stopps, eine

gewissen Dynamik und Beschleunigung beinhaltet, wie der Leiter des

Zentrums für Muskel- und Knochenforschung an der Charité Berlin,

Professor Dieter Felsenberg, im Gesundheitsmagazin "Apotheken

Umschau" erklärt. "Der Knochen adaptiert sich an den Grad der

Muskelkraft, die auf ihn wirkt. Einfach gesagt: Dicke Muskeln machen

dicke Knochen." Klassische Ausdauersportarten wie Schwimmen, Joggen

und Radfahren seien "zwar für das Herz-Kreislauf-System und die

Gelenke förderlich, nicht aber für den Knochenaufbau". Hier seien die

Wirkung der Schwerkraft und der Muskelzug zu schwach. Zudem raten

Experten zu Gleichgewichtstraining, um Stürze zu vermeiden. Wenn man

stolpert und die Muskeln nicht aufeinander eingespielt sind, kann man

einen Sturz nicht abfangen. Das hat häufig einen Bruch zur Folge.



