Weitere vier Standorte der MPU Akademie Augsburg zur MPU Vorbereitung gehen an den Start

Seit dem 04.10.2016 gibt es an 4 weiteren Standorten neue Außenstellen der MPU Akademie. Diese befinden sich in Donauwörth, in Neuburg an der Donau, in Günzburg und in Dillingen an der Donau.

(firmenpresse) - Die MPU Akademie Augsburg ist spezialisiert auf die Vorbereitung zur medizinisch-psychologischen Untersuchung, landläufig auch als "Idiotentest" oder "Depperltest" bekannt.



Eine Besonderheit des Geschäftsmodells der MPU Akademie sind die Vorbereitungen zur MPU in Form von Hausbesuchen. Die Berater der MPU Akademie arbeiten dabei in einem Umkreis von bis zu 60 Kilometern. In den ländlicheren Gegenden ist es für die Betroffenen oft doppelt so schwer sich auf die medizinisch-psychologische Untersuchung vorzubereiten, da die meisten Kurse nur in größeren Städten durchgeführt werden. Zudem sind die Möglichkeiten der Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln manchmal sehr begrenzt. Damit aber auch diese Menschen eine echte Chance haben Ihre anstehende Begutachtung zu bestehen, findet deren Vorbereitung im heimischen Wohnzimmer statt. Dieser Service wurde bereits an anderen Standorten ausgiebig getestet und wurde von den Klienten auch dankbar angenommen. Einen weiteren Vorteil gegenüber so manchem Mitbewerber besteht darin, dass die Berater der Akademie über ein mobiles Testgerät zur Überprüfung der Leistungsdiagnostik, dem sog. Reaktionstest, verfügen.



Die vier neuen Standorte der Akademie finden Sie hier:



MPU Donauwörth, Spindeltal 5, 86609 Donauwörth

MPU Neuburg, Franziskanerstr. B 200, 86633 Neuburg an der Donau

MPU Günzburg, Bgm.-Landmann-Platz 2, 89312 Günzburg

MPU Dillingen, Königstraße 37/38, 89407 Dillingen



Weitere Standorte können auf der Internetseite abgerufen werden. Zudem bildet die Akademie eigene zertifizierte Partner zur MPU Vorbereitung aus. Diese ausgebildeten Partner können ebenfalls auf der Internetseite abgerufen werden.



Sollten Sie sich als Betroffener einer MPU nicht im unmittelbaren Einzugsgebiet der hier genannten Standorte wiederfinden, fragen Sie telefonisch in der Zentrale nach einem Standort in Ihrer Nähe. Das Zentralbüro erreichen Sie von Montag bis Freitag in der Zeit von 9-19 Uhr unter der Rufnummer 0821.99872069









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mpuakademie.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die MPU Akademie in Augsburg bietet eine fundierte und professionelle Vorbereitung zur MPU an.



Dies ist eine Pressemitteilung von

MPU Akademie

Leseranfragen:

Klausenberg 16, 86199 Augsburg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 07.10.2016 - 09:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1409383

Anzahl Zeichen: 2376

Kontakt-Informationen:

Firma: MPU Akademie

Ansprechpartner: Werner Maurus

Stadt: Augsburg

Telefon: 0821 99872069



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.