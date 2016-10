Erste ROTE NASEN-Gala in Deutschland (FOTO)

Premiere für die erste ROTE NASEN-Gala in Deutschland am 29.

Oktober 2016 - veranstaltet und unterstützt von den Machern der

Dinner-Show PALAZZO. Gastgeber sind der Berliner Sternekoch Kolja

Kleeberg und der bekannte und erfolgreiche Gastronom Hans-Peter

Wodarz.



Die ROTE NASEN-Gala findet im einzigartigen PALAZZO-Spiegelpalast

statt, unweit des Bahnhofs Ostkreuz. Die Gäste erwartet eine

temporeiche Show mit internationalen Künstlern und atemberaubender

Artistik, garniert mit einem 4-Gang-Gourmetmenü. Dazu gesellen sich

die Clowns von ROTE NASEN, deren Motto es seit jeher ist, Lachen und

Freude zu notleidenden Menschen zu bringen.



Tickets gibt es ab 89 Euro und können über die Website von PALAZZO

auf www.palazzo.org/rotenasen erworben werden. Der Erlös dieses

Abends ist zugunsten von ROTE NASEN Deutschland e.V. ?Humor und

Hilfsbereitschaft finden hier eine einzigartige Verbindung!?, so sind

sich PALAZZO-Geschäftsführerin Michaela Töpfer und ROTE

NASEN-Geschäftsführer Claus Gieschen einig.



Über ROTE NASEN Deutschland e.V.



Der gemeinnützige Verein ROTE NASEN sieht seine Aufgabe darin,

leidende Menschen mit der Kraft des Humors zu stärken und ihnen in

schweren Zeiten Heiterkeit und neuen Mut zu schenken. ROTE NASEN

Clowns sind speziell ausgebildete Künstler.



ROTE NASEN Deutschland e.V. ist spendenorganisiert und Partner der

internationalen Organisation RED NOSES Clowndoctors International,

die in zehn Ländern tätig ist. In Deutschland ist ROTE NASEN seit

2003 fester Bestandteil in vielen sozialen und medizinischen

Einrichtungen. Derzeit schenken 23 ROTE NASEN Clowns jedes Jahr rund

33.000 Menschen bei regelmäßigen Clownvisiten fröhliche Augenblicke.

Hauptbotschafter von ROTE NASEN ist der weltbekannte Star-Tenor

Rolando Villazón.







