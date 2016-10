UNO-Staatengemeinschaft beschließt globales Klimaabkommen für die Luftfahrt / BDL plädiert für zügige Umsetzung

(ots) - Mit überwältigender Mehrheit hat die

UNO-Staatengemeinschaft im Rahmen der Internationalen

Zivilluftfahrtbehörde ICAO in Montreal einem globalen Klimaabkommen

für den Luftverkehr zugestimmt. Der Luftverkehr ist damit der erste

und bislang einzige Industriesektor weltweit mit einem eigenen

Klimaabkommen. Die UN-Luftfahrtorganisation ICAO unterstreicht damit

die Bedeutung des Pariser Klimaabkommens auch für den Luftverkehr.

Mit dem Offsetting-System CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction

Scheme for International Aviation) werden ab 2020 wachstumsbedingte

CO2-Emissionen kompensiert.



Durch das globale Offsetting-System wird die Luftfahrt für ihre

wachstumsbedingten Emissionen eine Klimaschutzabgabe zahlen. Mit

diesen Mitteln sollen weltweit CO2-senkende Vorhaben finanziert

werden, die in entsprechender Größenordnung diese Emissionen

verlässlich kompensieren.



"Die Luftverkehrsbranche hat sich seit Jahren für ein

Klimaabkommen stark gemacht. Deshalb begrüßen wir, dass die Staaten

in Montreal jetzt dafür den Weg bereitet haben", sagt Dr. Stefan

Schulte, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen

Luftverkehrswirtschaft. "Das Abkommen ist ein Kompromiss. Aber: Jetzt

sind die Rahmenbedingungen festgelegt und es geht nun darum, das

Offsetting-System in den nächsten Jahren wirkungsvoll auszugestalten

und umzusetzen. Dafür sagen wir als Luftverkehrsbranche unsere volle

Unterstützung zu."



Die Implementierung soll in drei Phasen erfolgen, wobei die ersten

beiden Phasen freiwillig sind und die dritte an Kriterien gebunden

ist, die 90 Prozent der Verkehrsleistung im internationalen

Luftverkehr abdecken. "Wir hätten uns von Anfang an eine verbindliche

Teilnahme vorstellen können. Aber nur mit dem nun vorliegenden

Kompromiss konnte der einvernehmliche Beschluss der Staaten erreicht

werden. Umso erfreulicher ist, dass schon jetzt 65 Staaten, die



zusammen mehr als 80 Prozent der weltweiten Verkehrsleistung

ausmachen, ihre Teilnahme von Beginn an zugesagt haben." Zu den

Staaten, die von Anfang an dabei sein wollen, zählen unter anderem 44

europäische Länder, die USA, China und Japan.



Das Offsetting-System ist ein entscheidender Baustein im

Klimaschutzplan der Luftfahrt, auf den sich Airlines, Flughäfen,

Hersteller und die Flugsicherungen bereits 2009 geeinigt haben:



1. Die Treibstoffeffizienz soll pro Jahr um 1,5 Prozent gesteigert

werden.



- Dies gelingt bereits durch Innovationen bei der Flugzeug- und

Triebwerkstechnik, die Investition in energieeffizientere

Flugzeuge sowie optimal aufeinander abgestimmte betriebliche

Prozesse am Boden und in der Luft.



2. Ab 2020 soll das Wachstum des Luftverkehrs CO2-neutral

erfolgen.



- Dafür brauchen wir jetzt das internationale

Klimaschutzinstrument in Form des Offsetting-Systems, um ab 2020

das wachstumsbedingte CO2 zu kompensieren.



3. Bis 2050 sollen die netto-CO2-Emissionen der Luftfahrt

gegenüber 2005 um 50 Prozent sinken.



- Dafür müssen langfristig alternative Kraftstoffe und Antriebe

entwickelt und zu marktfähigen Preisen angeboten werden.



Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) wurde

2010 als gemeinsame Interessenvertretung der deutschen

Luftverkehrswirtschaft gegründet. Mitglieder des Verbandes sind die

Fluggesellschaften, Flughäfen, die Deutsche Flugsicherung und weitere

Leistungsanbieter im deutschen Luftverkehr. Die

Luftverkehrswirtschaft ermöglicht Mobilität für jährlich über 200

Mio. Fluggäste und trägt mit dem Transport von Waren im Wert von über

200 Mrd. EUR zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland bei.

Die Luftfahrt beschäftigt in Deutschland mehr als 800 000 Menschen.







Datum: 07.10.2016 - 08:35

