ZDF-Programmhinweis / Sonntag, 9. Oktober 2016

(ots) -

Sonntag, 9. Oktober 2016, 22:00 Uhr



ECHO Klassik 2016

Moderation: Thomas Gottschalk



Am 9. Oktober wird im Konzerthaus Berlin der "ECHO Klassik 2016"

verliehen. Durch das Programm führt Thomas Gottschalk, der die

glanzvolle Gala bereits zum dritten Mal präsentiert.



Auch in diesem Jahr trifft sich beim "ECHO Klassik" die

internationale Klassik-Elite, darunter Anna Netrebko, die den Preis

als "Sängerin des Jahres" in Empfang nehmen wird. Zum "Sänger des

Jahres" hat die Jury den Countertenor Philippe Jaroussky gewählt.



Die Riege berühmter Stimmen, die in Berlin live zu erleben sein

werden, komplettiert Andrea Bocelli, der zu den Preisträgern in der

Kategorie "Klassik ohne Grenzen" zählt. In der Kategorie "Solistische

Einspielung" werden die Sopranistin Olga Peretyatko und die Pianistin

Khatia Buniatishvili ausgezeichnet. Einen ECHO Klassik als

"Nachwuchskünstlerin des Jahres" erhält die Saxophonistin Asya

Fateyeva und über die Auszeichnung zum "Ensemble des Jahres" freuen

sich die Musiker von German Brass.



Mit dem ECHO Klassik zur Würdigung seines Lebenswerks wird

Pianisten-Legende Alfred Brendel geehrt. Für einen unvergesslichen

Abend im Konzerthaus Berlin sorgt zudem das Konzerthausorchester

unter der Leitung des jungen venezolanischen Dirigenten Diego

Matheuz.



Der "ECHO Klassik" ist die höchste Auszeichnung für Musik auf

Tonträger, die einem Künstler in Deutschland verliehen werden kann.

Seit 1994 zeichnet die Deutsche Phono-Akademie, das Kulturinstitut

des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI), alljährlich die besten und

erfolgreichsten Interpreten und deren Aufnahmen in 22 Kategorien aus.



Die Liste der Preisträger aus über zwei Jahrzehnten liest sich wie

das Who-is-who der internationalen Klassikszene. Aber auch die

Förderung junger Talente war und ist Ziel des "ECHO Klassik". Für



zahlreiche Sänger, Instrumentalisten und Dirigenten war die

Auszeichnung ein wichtiger Karriereschub.



Die Verleihung des "ECHO Klassik" hat sich zudem als erfolgreiche

Marke im ZDF-Programm etabliert. Als eine der meistgesehenen

Klassik-Sendungen im deutschen Fernsehen trägt sie seit nunmehr 20

Jahren dazu bei, die Faszination klassischer Musik einem breiten

Publikum nahe zu bringen.







