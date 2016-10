Studie: Hochsensibilität bereichert und belastet Partnerschaften

(ots) - Studie untersuchte Auswirkungen von

Hochsensibilität auf Partnerschaften



Das Informationsportal www.hochsensible.eu und das Dating-Portal

www.Gleichklang.de haben 338 hochsensible Männer und Frauen gebeten,

zu beschreiben, wie ihre Hochsensibilität ihre Liebesbeziehungen

beeinflusst. Diplom-Psychologe Guido F. Gebauer hat die 338 Texte

ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass Hochsensibilitiät eine

Liebesbeziehung bereichern, aber auch gefährden kann. Hilfreich sein

kann die Wahl eines ebenfalls hochsensiblen Partners.



Viele hochsensible Befragte beschrieben das Gefühl, in einer

Partnerschaft nicht verstanden zu werden. Die Befragten berichteten

über emotionale Verletzungen, Streit oder auch Trennungen. Oftmals

konnten sich die Befragten nicht ausreichend abgrenzen. Beschrieben

wurden ebenfalls starke Schwankungen zwischen positivem und negativem

Erleben. Befragte schilderten aber auch das Erleben einer besonders

hohen Nähe und Intimität. Zudem gaben sie an, dass ihre

Hochsensibilität die Weiterentwicklung der eigenen Person und einer

Partnerschaft fördern könne. Befragte berichteten außerdem über sehr

erfüllende Beziehungen mit ebenfalls hochsensiblen Partnern.



Psychologe Gebauer schließt aus den Befunden, dass

Hochsensibilität Partnerschaften erschweren, ihnen aber auch eine

besondere Tiefe geben könne. Günstig seien die Aussichten vor allem

dann, wenn es gelinge, eine Verständnis- und Kommunikationsbasis

herzustellen. Wichtig seien eine gesunde Abgrenzung sowie die

Bereitschaft, an der Weiterentwicklung der eigenen Person und der

Beziehung zu arbeiten. Gebauer rät Hochsensiblen, bereits bei der

Partnersuche auf Verständnis und Sensibilität eines potentiellen

Partners zu achten. Eine Partnerschaft mit einer ebenfalls

hochsensiblen Person könne ein guter Weg sein, um eine dauerhaft



tragfähige Beziehung aufzubauen.



Gleichklang.de unterstützt bereits seit 2012 gezielt die

Partnersuche von Hochsensiblen. Gebauer berichtet, dass sich auch

hier gezeigt habe, dass die Partnersuche erleichtert werde, wenn

Hochsensiblen vergleichbar sensible Menschen vorgeschlagen würden.



Weitere Ergebnisse und die Methodik werden auf hochsensible.eu

dargestellt: http://ots.de/KS0rz







Pressekontakt:

Gleichklang limited

Dr. Guido S. Gebauer

Marienstr. 38

30171 Hannover





Tel.: 0160 524 2562

E-Mail: gebauer(at)gleichklang.de

Web: http://www.gleichklang.de



Original-Content von: Gleichklang Limited, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Gleichklang Limited

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.10.2016 - 08:47

Sprache: Deutsch

News-ID 1409394

Anzahl Zeichen: 2836

Kontakt-Informationen:

Firma: Gleichklang Limited

Stadt: -------------------------------------------------------------- Hier zur Studie! http://o





Diese Pressemitteilung wurde bisher 36 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung