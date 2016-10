Black Hat Europe 2016 veröffentlicht Gesamtprogramm und Demo-Programm kommender Veranstaltung in London

(ots) - Heute stellt Black Hat, die

weltweit führende Veranstaltungsreihe zur Datensicherheit, das

vollständige Programm der Black Hat Europe 2016 vor. Die Woche

beginnt mit neun tief greifenden technischen und praktischen

Schulungen, gefolgt von mehr als 40 einzelnen Briefings auf der

Bühne, welche die neuesten Recherchen über Attacken und den Schutz

davor weltweit behandeln. Die Teilnehmer haben zudem Zugang zu mehr

als 30 Live-Tools und Demos aus dem Bereich der Open Source. Zudem

gibt es eine gut gefüllte Business Hall, in der Top-Anbieter der

Branche und Start-ups zu finden sind.



Die Black Hat Europe 2016 findet vom 1. bis zum 4. November im

Business Design Centre in London (England) statt. Weitere

Informationen für Ihre Planung erhalten Sie unter blackhat.com/eu-16/

(https://www.blackhat.com/eu-16/).



Wichtige Höhepunkte der Veranstaltung:



- Black Hat Trainings (Dienstag/Mittwoch, 1./2. November): Zu

Wochenbeginn haben die Besucher der Black Hat Europe 2016

Gelegenheit zur Teilnahme an neun anspruchsvollen technischen und

praktischen Schulungen. Diese Einzelschulungen decken viele

Themenbereiche ab: Von offensiven und defensiven Taktiken des

Enterprise-Hacking über Missbrauch von Infrastruktur und

SCADA-Systemen bis zu Reaktionen auf Vorfälle. Zudem wird ein

Anfängerkurs für Neulinge stattfinden. Und es gibt noch weit mehr!

Weitere Informationen und einen Rabatt von 300 EUR für bis zum 28.

Oktober belegte Kurse erhalten Sie unter:

blackhat.com/eu-16/training/index.html

(https://www.blackhat.com/eu-16/training/index.html)

- Black Hat Briefings (Donnerstag/Freitag, 3./4. November): Die

berühmt-berüchtigten Black Hat Briefings - die wichtigsten

Redebeiträge - sind voll der allerneusten InfoSec-Recherchen der



Branche. In diesem Jahr zeigen die klügsten Köpfe aus aller Welt

Anfälligkeiten und Sanierungstechniken sämtlicher Bereiche - von

Mobilgeräten über beliebte Betriebssysteme, intelligentes Netz und

SCADA bis zum Internet der Dinge und sogar Automobilen. Die

vollständige Liste der bis jetzt angekündigten Briefings finden Sie

unter: blackhat.com/eu-16/briefings/schedule/index.html

(https://www.blackhat.com/eu-16/briefings/schedule/index.html).

- Black Hat Locknote (Freitag, 4. November): Zum Abschluss der

diesjährigen Konferenz führen Jeff Moss, Gründer von Black Hat, und

Mitglieder des angesehenen Black Hat Review Board eine

Podiumsdiskussion über die wichtigsten Probleme der

InfoSec-Community. Diese Locknote ist ein offenes Gespräch über die

wichtigsten Ergebnisse der Black Hat Europe und die Auswirkungen

dieser Trends auf künftige InfoSec-Strategien.

- Black Hat Arsenal (Donnerstag/Freitag, 3./4. November): Dieser

Tool- und Demobereich aus dem Feld Open Source ist in London so

groß wie nie zuvor. In der Business Hall ist eine überzeugende

Liste von Forschern zu finden, die ihre neueste Arbeit vorführen.

Von Attacken mit Krypto-Ransomware und Tests auf iOS-Eindringlinge

bis zu vollständigen Missbrauchspaketen und Android Malware: Das

Arsenal zeigt Live-Tools aller Art. Die vollständige Liste der

Demos finden Sie unter: blackhat.com/eu-16/arsenal.html

(https://www.blackhat.com/eu-16/arsenal.html).

- Erweiterte Black Hat Business Hall (Donnerstag/Freitag, 3./4.

November): Die diesjährige Business Hall der Black Hat Europe zeigt

mehr Top-Anbieter der Branche als je zuvor mit ihrer neuesten

Technik und innovativen Produkten. Die Teilnehmer haben 2016 Zugang

zu mehr Möglichkeiten für Schulungen, Karriere und Networking. Auf

vielfache Nachfrage wird die bekannte Sicherheits-Website Dark

Reading zwei getrennte Inhaltsbereiche zeigen, darunter: Derzeitige

Bedrohungen und Karrieren. Weitere Informationen über

Veranstaltungen in der Business Hall und Sponsoren der Black Hat

Europe 2016 finden Sie unter: blackhat.com/eu-16/business-hall.html

(https://www.blackhat.com/eu-16/business-hall.html).



Top-Sponsoren der Black Hat Europe 2016 sind u. a.:

Diamond-Sponsoren: Cylance, Navigant, Qualys und Raytheon Foreground

Security; Platinum-Sponsoren: BooleBox, iboss Cybersecurity, NCC

Group, Palo Alto Networks, SentinelOne und Tenable Network Security,



- Weitere Informationen über die Möglichkeit, Sponsor zu werden sowie

eine vollständige Liste der Ausstellerfirmen erhalten Sie unter:

blackhat.com/eu-16/business-hall.html

(https://www.blackhat.com/eu-16/business-hall.html).



Künftige Black-Hat-Veranstaltungen und deren Daten



- Black Hat Europe 2016, Business Design Centre, London (England), 1.

- 4. November 2016

- Black Hat Asia 2017, Marina Bay Sands (Singapur), 28. - 31. März

2017

- Black Hat USA 2017, Mandalay Bay, Las Vegas (Nevada), 22. - 27.

Juli 2017



Über Black Hat



Seit mehr als 19 Jahren präsentiert Black Hat Teilnehmern neueste

Forschung, Entwicklungen und Trends im Bereich der Datensicherheit.

Diese angesehenen globalen Veranstaltungen und Schulungen sind auf

den Bedarf der Sicherheitsbranche ausgerichtet und sollen die

klügsten Köpfe der Branche zusammenbringen. Black Hat inspiriert

Fachkräfte aller beruflicher Stufen und fördert Wachstum und

Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, erstklassigen Forschern und

Führungskräften im öffentlichen und privaten Sektor. Die Briefings

und Trainings von Black Hat finden jährlich in den USA, Europa und

Asien statt. Weitere Informationen erhalten Sie unter blackhat.com

(http://blackhat.com/). Black Hat wird von UBM Americas organisiert,

einem Unternehmensbereich der UBM plc (UBM.L), einem

Events-First-Marketing- und Kommunikationsdienstleister. Weitere

Informationen erhalten Sie unter ubmamericas.com.







