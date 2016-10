Kommunikationsagentur WMP EuroCom AG expandiert - Beratungsangebote werden erweitert - neuer Standort Frankfurt mit Schwerpunkt Finanzkommunikation

(ots) - Mit einer strategischen Erweiterung vergrößert die

Unternehmens- und Kommunikationsberatung WMP EuroCom AG ihr

Beratungsangebot und ihre Präsenz in Deutschland. Zusätzlich zu den

bisherigen Standbeinen der Unternehmens-, Krisen, Litigation-PR sowie

politischen Kommunikation für Unternehmenskunden sowie Staaten und

Regierungen bietet WMP mit einem neuen Standort in Frankfurt künftig

auch den Schwerpunkt Finanzkommunikation in allen Facetten an. Das

haben Vorstand und Aufsichtsrat des Unternehmens beschlossen.



Es ist der vierte Standort der Kommunikationsagentur, die

zusätzlich in Berlin, München und Hamburg vertreten ist. Für den

Aufbau des neuen Büros hat die WMP erfahrene Kräfte an Bord geholt.

Das Frankfurter Büro wird künftig von klassischer Investor Relations

Arbeit (IR) über Begleitung bei finanziellen Transaktionen,

Börsengängen (IPO) sowie Unternehmenszusammenschlüssen und -Zukäufen

(M&A), Geschäftsberichten und Corporate Publishing ein weites Feld

abdecken.



Die Leitung des Frankfurter Büros übernehmen Sebastian McCoskrie

und Jörg Müller als Managing Directors. Herr McCoskrie war Head of

Investor Relations der METRO AG und verfügt über ausgewiesene

Expertise in der Finanzkommunikation eines DAX- und späteren M-DAX

Unternehmens. Der mehrfach mit IR-Preisen ausgezeichnete Experte

zeichnet sich auch durch Erfahrung im M&A und IPO-Geschäft aus. Jörg

Müller ist derzeit noch Leiter der Abteilung

Unternehmenskommunikation der Bundesrepublik Deutschland -

Finanzagentur GmbH in Frankfurt. Davor war er Sprecher des

Bundesfinanzministeriums unter Hans Eichel sowie Unternehmenssprecher

der im M-Dax gelisteten Aareal Bank AG in Wiesbaden. In die

Startaufstellung kommen auch Volker Siegert und Matthias Kasper als

Senior Directors die bislang den Finanzkommunikationsdienstleister

Cortent geführt haben. Zugleich werden das gesamte Team aus



Finanzanalysten und Betriebswirten mitsamt dem operativen Geschäft

von Cortent in die WMP-Gruppe überführt.



Darüber hinaus verstärkt sich die WMP aufgrund der guten

Geschäftsentwicklung auch weiter personell. Mit Susanne Horstmann

konnte die bisherige Kommunikationschefin der Roland Berger

Strategieberatung für die Agentur gewonnen werden. Sie war seit 1998

bei Roland Berger beschäftigt und verfügt über große Erfahrung und

Netzwerke. Frau Horstmann wird das Münchener Büro der WMP als

weiterer Managing Director neben Büroleiter Michael Hilbig

verstärken.



In Berlin verstärkt sich die WMP mit Dietrich Alexander, bislang

stellvertretender Außenpolitikchef der WELT. Herr Alexander wird als

Senior Consultant vor allem die Arbeit der Kommunikationsberatung für

staatliche Kunden im Bereich "Nation Branding" unterstützen. Weiterer

Neuzugang ist Jan Bohnerth, der bislang in der Kommunikation von

Rocket Internet gearbeitet hat. Herr Bohnerth soll als Senior

Consultant unter anderem gemeinsam in einem Team von Digital-Experten

die Angebote im Social Media Bereich sowie die Verzahnung von

klassischer und digitaler Kommunikation beschleunigen. Zum neuen

Standort stellt der Vorstandsvorsitzende Michael Inacker fest: "Mit

unserem neuen Standort können wir noch besser die Anforderungen

unserer Kunden insbesondere im Bereich der Finanzkommunikation

erfüllen. Wir freuen uns, mit einem hervorragenden und erfahrenen

Team die letzte Lücke in unserer Kundenbetreuung schließen zu können.

Wir sind jetzt ein Voll-Anbieter für Kommunikation und unterscheiden

uns gegenüber dem Wettbewerb darin, dass wir Finanz- und

Unternehmenskommunikation nicht getrennt sehen, sondern als

Gesamtkonzept. Gerade die Unternehmenskrisen der vergangenen Jahre

haben gezeigt, dass kommunikative Herausforderungen genauso

Auswirkungen am Finanzplatz wie in der allgemeinen Öffentlichkeit

sowie Politik und Gesellschaft haben". Inacker weiter: "Die WMP folgt

einem klaren und überlegten Wachstumskurs. Unsere vier Standorte

decken alle wesentlichen Leistungen einer modernen

Kommunikationsagentur ab - von Medien- und Öffentlichkeitsarbeit über

Public Affairs bis hin zu Finanzkommunikation."



Wie das Unternehmen außerdem bekannt gab, wird sich einer der

Gesellschafter der ersten Stunde, der Unternehmensberater Roland

Berger (78), aus dem Aufsichtsrat der WMP AG nach fast 20jähriger

Zugehörigkeit zurückziehen. "Wir haben mit dem neuen Vorstand um den

Vorsitzenden Michael Inacker die Weichen Richtung Zukunft neu

gestellt. Besser könnte es nicht sein. Deshalb ist nach so langer

Mitwirkung als Gesellschafter und Aufsichtsrat und in Anbetracht

meiner persönlichen beruflichen Planung jetzt der richtige Zeitpunkt,

um auch im Aufsichtsrat die Verjüngung zu beschleunigen. Ich bleibe

aber dem Unternehmen persönlich verbunden", sagte Roland Berger.

WMP-Aufsichtsratschef Hans-Hermann Tiedje dankte Roland Berger für

seinen langjährigen Einsatz: "Roland Berger war nicht nur Mitgründer,

er war auch eine der Säulen des Unternehmens. Er hat uns als Freund

beraten und immer wieder aktiv bei Akquise und Erweiterung der

Kundenbasis geholfen. Wir freuen uns, dass er uns weiterhin

unterstützt."







