Myrrhe in der Weihnachtszeit: Geschenk der Heiligen Drei Könige und

moderne Darmarznei

(ots) - Die Myrrhe gehört zu den ältesten Heilmitteln der

Menschheit. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit wird vielen

Kirchgängern die frühe Bedeutung der Myrrhe bewusst. Schon die Weisen

aus dem Morgenland beschenkten das neugeborene Jesuskind neben Gold

und Weihrauch auch mit Myrrhe, einem der wertvollsten Güter der

damaligen Zeit. "Die Pflanze war seinerzeit nicht nur Opfergabe für

Götter und Könige und ein Zeichen der Heiligung, sondern auch ein

begehrtes Arzneimittel", erläutert Dr. Johannes G. Mayer,

Medizinhistoriker, Universität Würzburg. Heute wird die Heilpflanze

mit "biblischer Tradition" bei der Therapie verschiedener

Darmerkrankungen wie Durchfall, Reizdarm oder chronisch-entzündlichen

Darmerkrankungen erfolgreich eingesetzt. "In den letzten Jahren haben

verschiedene Laboruntersuchungen(1-5) die entkrampfende und

anti-entzündliche Wirkung der Myrrhe bestätigt", erläutert Dr. Cica

Vissiennon, Studienleiterin, Universität Leipzig. Eine Studie mit

mehr als 1000 Patienten in 131 deutschen Arztpraxen ergab 2014, dass

ein pflanzliches Arzneimittel mit Myrrhe, Kaffeekohle und Kamille zu

einer deutlichen Besserung der Durchfallsymptomatik und des

Gesamtbeschwerdebilds bei Reizdarm, chronischen Darmerkrankungen und

akuten Durchfällen führt(6).



Nach der Weihnachtsgeschichte bei Matthäus haben die Sterndeuter

das neugeborene Kind in Betlehem mit Gold, Weihrauch und Myrrhe

beschenkt - letztere waren damals genauso wertvoll wie Gold. Auch als

Arzneimittel wurde die Myrrhe schon früh verwendet. "Seit dem 5.

Jahrhundert vor Christus wurde sie von den Griechen zur

Wundbehandlung, bei chronischem Husten, Asthma und Entzündungen der

Mund-höhle eingesetzt. Arabische Ärzte legten dann um 1000 nach

Christus den Schwerpunkt der Anwendungen auf den Magen-Darm-Bereich,

was auch von europäischen Ärzten des Mittelalters übernommen wurde",



ergänzt Mayer. Die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten der Myrrhe

wurden bis ins 20. Jahrhundert fortgeführt, die genauen

Wirkmechanismen waren wie bei vielen pflanzlichen Mitteln lange nicht

bekannt.



Myrrhe besteht aus dem an der Luft gehärteten Gummiharz, das aus

verschiedenen Myrrhenbaum-Arten durch Anschneiden der Stämme und

Zweige gewonnen wird. Wichtige Inhaltsstoffe sind das ätherische Öl,

Harz sowie Bitter- und Gerbstoffe. Die Myrrhe besitzt

entzündungshemmende Eigenschaften, senkt den Spannungszustand der

glatten Darmmuskulatur und lindert so Darmkrämpfe. In den letzten

Jahren wurden die aus der Erfahrungsmedizin schon lange bekannten

Wirkungen der biblischen Arzneipflanze in verschiedenen Studien näher

untersucht.



Myrrhe: Wirksamkeit wissenschaftlich belegt



Eine Forschergruppe der Universität Leipzig konnte 2012 belegen,

dass Myrrhe den Spannungszustand der glatten Darmmuskulatur senkt,

die Stärke der Darmkontraktionen verringert und dadurch Darmkrämpfe

lindern kann. Der in Leipzig untersuchte Myrrhe-Extrakt bewirkte

insgesamt eine Verminderung der Darmbewegungen(1). Auch Laborstudien

ergaben, dass die Arzneipflanzen Myrrhe, Kamille und Kaffeekohle in

der Lage sind, die Darmmuskulatur zu entspannen und damit zu einem

entkrampfenden Effekt im Darm führen(2). Zudem konnte gezeigt werden,

dass sie die Darmbarriere unter entzündlichen Bedingungen

stabilisieren können(3). Aktuelle Untersuchungen der Universität

Leipzig belegen darüber hinaus, dass "in spezifischen Immunzellen

entzündungsfördernde Prozesse gehemmt werden und sich die einzelnen

Pflanzenstoffe in ihrer Wirkung gegenseitig verstärken"(4,5), so

Vissiennon.



Eine Studie mit mehr als 1000 Patienten in 131 deutschen

Arztpraxen konnte 2014 belegen, dass das Arzneimittel zur

Unterstützung der Magen-Darm-Funktion bei der Behandlung von

Durchfall gut wirksam und verträglich ist. Es kam zu einer deutlichen

Besserung der Durchfallsymptomatik und des Gesamtbeschwerdebilds bei

Reizdarm, chronischen Darmerkrankungen und akuten Durchfällen. Bei

Reizdarm-Patienten war außerdem eine Reduktion von Blähungen zu

beobachten(6). Des Weiteren konnte in einer 2013 veröffentlichten

Praxisstudie bei chronischer Dickdarmentzündung, Colitis ulcerosa,

beobachtet werden, dass die Arzneipflanzenkombination zur Erhaltung

der Beschwerdefreiheit (schubfreien Phase) vergleichbar wirksam war

wie ein chemisches Standardmedikament(7).



Literaturquellen 1-7 können Sie beim Pressekontakt anfordern.







Pressekontakt:

CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH

Uwe Knop

T: 06196 / 77 66 - 115

knop(at)cgc-pr.com

Pressefotos erhalten Sie bei knop(at)cgc-pr.com.



Original-Content von: CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.10.2016 - 09:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1409403

Anzahl Zeichen: 5185

Kontakt-Informationen:

Firma: CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH

Stadt: -------------------------------------------------------------- Mehr zu Mystischer Myrrhe





Diese Pressemitteilung wurde bisher 24 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung