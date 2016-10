Golem.de und 4scotty helfen "IT-Köpfe" in bessere Jobs

(firmenpresse) - Das deutsche Web-Magazin Golem.de begeistert Millionen technikinteressierte Leser. Um diesen IT-Profis weitere Mehrwerte zu liefern, bietet Golem.de ab sofort einen zusätzlichen Job-Marktplatz auf der Basis von 4scotty.com an.



Die IT-Profis und Leser von Golem.de erstellen unter der neuen Rubrik "IT-Köpfe" ihr Profil und erhalten passende Job-Angebote von interessierten Unternehmen. Der Prozess kann auf Wunsch völlig anonym erfolgen. Unternehmen können auf der Job-Plattform direkt Profile von Software-Entwicklern, ProduktManagern, SystemAdministratoren oder UI-Experten einsehen und passende Kandidaten unkompliziert einladen. Die Vermittlungsgebühr ist rein erfolgsbasiert und wird mit dem Kandidaten geteilt.



"Das Angebot ergänzt unseren klassischen anzeigenbasierten Stellenmarkt perfekt", sagt Golem.de-Chefredakteur Benjamin Sterbenz. "Mit 4scotty haben wir den idealen Partner für den neuen Service gefunden. Sie haben in Deutschland die stärkste Plattform mit der größten Reichweite und dem solidesten Service."



"Dass sich Golem.de nach langer Recherche für 4scotty entschieden hat, ist für uns wie ein Ritterschlag", sagt 4scotty Mitgründer Frank Geßner. "Wir wollen IT-Recruiting für Kandidaten und Unternehmen deutlich vereinfachen. Mit der Integration in Golem.de wird uns das schneller gelingen."



Modern, funktional, ein bisschen nerdy und mit vollem Datenschutz, so passt 4scotty zu den Ansprüchen, die Golem.de auch an sich stellt. 4scotty unterstützt Golem.de mit seinem Know-how als Job-Marktplatz und übernimmt vollständig den Kundenservice und das Datenmanagement, um die Nutzung für die Leser so angenehm wie möglich zu gestalten.







U?ber 4Scotty

4Scotty ist Deutschlands führender Reverse-Jobmarktplatz für IT-Experten mit Sitz in Berlin. Unternehmen bewerben sich bei IT-Spezialisten mit konkreten Job-Angeboten. Die Software-Experten registrieren sich unter Angabe der eigenen Expertise, dem anvisierten Betätigungsfeld sowie der eigenen Gehaltsvorstellung und werden von Unternehmen umworben. Bei 4Scotty profitieren Arbeitgeber von einem einfachen und transparenten Zugang zu IT-Experten, da sie so schnell und zielgerichtet offene Stellen neu besetzen können.



4Scotty wurde 2014 von Frank Geßner und Matthias Schleuthner gegründet. Beide Gründer haben langjährige Erfahrung im Bereich IT-Teamleitung, Personalberatung und Führung eigener Internet-Unternehmen. So leitet Frank Geßner seit über 20 Jahren IT-Teams, ist Software-Experte und Internet-Unternehmer (Mitgründer und CTO Intershop AG, CIO Delivery Hero). Matthias Schleuthner arbeitet seit 15 Jahren als Personalberater und kennt die Schwächen der herkömmlichen Kandidatensuche sowie die Ansprüche von IT-Experten und -Unternehmen. Weitere Informationen unter www.4scotty.com.



