Auf ohne-rezept-kaufen.biz Boldenon kaufen: Beim Qualitäts-Sieger Boldenon bestellen

Wenn Kraftsportler und Bodybuilder online Boldenon kaufen, haben sie mit ohne-rezept-kaufen.biz seit einigen Jahren eine Bezugsquelle, die für die einwandfreie Qualität ihrer Produkte bürgt. Doch der Erwerb hochwertiger Aufbaupräparate ist nur der erste Schritt. Ebenso bedeutsam ist das Wissen um die korrekte Anwendung. Diesbezüglich kursieren im Internet und in der gedruckten Literatur viele Fehlinformationen, die zum Teil gesundheitsgefährdende Auswirkungen zeitigen.

(firmenpresse) - Boldenon, 1949 entwickelt vom Pharmakonzern Ciba, ist ein Steroid, das aus chemischer Sicht augenfällige Ähnlichkeiten zu Metandienon (Dianabol) aufweist. Hinsichtlich der Wirkung unterscheiden sich die beiden Substanzen gravierend. Erstgenanntes Präparat bewirkt einen bedächtigen, kontinuierlichen Muskelaufbau, wohingegen letzteres für einen raschen Masseaufbau verwendet wird. Die durch Dopingmittel auf Boldenonbasis aufgebaute Muskelmasse ist von hoher Qualität, was vor allem daran liegt, dass der Wirkstoff mittelmäßig androgen ist und nur geringfügig zu Östrogen konvertiert. Medizinische Studien bescheinigen ihm eine in Vergleich zu Testosteron um die Hälfte niedrigere Aromatisierungsneigung. Wenn Bodybuilder Boldenonpräparate einsetzen, geschieht das in erster Linie während der Diätphase, oder sie streben einen langsamen, doch dafür hochqualitativen Muskelaufbau an.



Oft wird Boldenon mit anderen gering aromatisierenden Steroiden kombiniert, sofern eine ausgeprägte Sichtbarkeit der Blutgefäße angestrebt wird. Wem es nicht um den schieren Volumenzuwachs, sondern um eine von Wasser- und Fetteinlagerungen freie, qualitativ hochwertige Masse geht, der greift gerne zu anderen Kombinationen. Oft empfohlen wird Boldenon mit einer moderaten Dosis Depot-Testosteron bzw. kurz wirksamen Präparaten wie Stanozolol oder Trenbolon. Der Einsatz von Aromatasehemmern ist in diesem Kontext eher unüblich. Leider fordert die so erworbene Muskelmasse ihren Preis. Oft kommt es bei der in Bodybuilder-Kreisen üblichen Dosierung zu Erektionsstörungen, hohem Ruhepuls, fettiger Haut, Akne und Haarverlust. Da der Wirkstoff die Produktion der roten Blutkörperchen anregt, ist mit einem messbar erhöhten Blutdruck zu rechnen und auch die Blutfettwerte können sich verändern. Das Risiko für Herz-/Kreislauferkrankungen steigt im Vergleich zu Naturathleten um ein Vielfaches. Dass Boldenon trotz allem zu den beliebtesten anabolen Steroiden zähl, zeigt nur, wie viel gravierender die Nebenwirkungen bei anderen Anabolika sind.





Bei den in der Szene kursierenden Dosierungsangaben schrillen bei einem medizinisch vorgebildeten Anwender die Warnsirenen: Die Verabreichung von 200 mg bis 300 mg wöchentlich über einen Zeitraum von bis zu 12 Wochen ist in der Untergrundliteratur eine Empfehlung für Anfänger. Fortgeschrittene verwenden oft die doppelte Dosierungshöhe und kombinieren den Wirkstoff mit zusätzlichen Substanzen. In wissenschaftlichen Fragebögen, von dopenden Sportlern anonym ausgefüllt, trifft man auf haarsträubende Angaben: Athleten, die im Wochenrhythmus 1000 mg Boldenon, dieselbe Menge Testosteron-Enantat und darüber hinaus noch verschiedene Wachstumshormone oder Insulin injizieren, sind zwar absolute Ausnahmen, doch es gibt sie. Je höher die Dosis ist, desto schwerwiegender gestalten sich die Neben- und Folgewirkungen. Hochdosierende Anwender sind auf eine individuell abgestimmte Post-Cycle-Therapie angewiesen, da ansonsten nach dem Absetzen der Hormonhaushalt zusammenbricht. Bei Kuren mit geringer Dosis ist oft ein leichtes Absetzprogramm unter Verwendung von Clomifen bzw. Tamoxifen ausreichend, wenn man den einschlägigen Ratgebern Glauben schenken darf.



Auf Seiten wie ohne-rezept-kaufen.biz gibt es heute eine überwältigende Auswahl an hochwertigen Präparaten auf Boldenonbasis. Interessenten, die anderswo vermeintlich preiswertere Erzeugnisse erwerben, stehen vor dem Problem, dass zahlreiche Fälschungen kursieren. Diese sind zwar in den seltensten Fällen mit lebensgefährlichen Verunreinigungen versehen, doch sie enthalten oft viel zu geringe Wirkstoffmengen. Dann erhält man nur eine harmlose, aber völlig wirkungslose Kochsalzlösung.



