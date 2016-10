Ab auf die Piste

Ice-Watch präsentiert Uhren für den glamourösen Pisten-Style

ICE glitter und ICE chic von Ice-Watch

(firmenpresse) - Draußen wird es langsam kälter und bei vielen wächst die Vorfreude auf die ersten weißen Flocken, die die Wintersport-Saison einläuten. Wenn der Berg ruft und der Neuschnee lockt, gibt es für Skifahrer und Snowboarder, Langläufer und Rodler, Freestyler und Skihasen kein Halten mehr.



Die richtige Ausrüstung ist unerlässlich, um verschneite Pisten herunterzuwedeln oder coole Sprünge mit dem Snowboard hinzulegen. Aber es braucht mehr, um auf dem Berg eine gute Figur zu machen – das richtige Accessoire muss her, das sportlich ist und gleichzeitig toll aussieht.



Die Uhren der ICE chic- und der ICE glitter-Kollektion von Ice-Watch sind die perfekten Begleiter für alle Wintersportaktivitäten, sind wasserdicht, anschmiegsam und widerstandsfähig. Die Uhren garantieren aber nicht nur auf der Piste einen glänzenden Auftritt, auch beim Après-Ski setzen die funkelnden Zifferblätter der ICE glitter- und die changierenden Zifferblätter der ICE chic-Kollektion strahlende Akzente am Handgelenk.



Ab auf die Piste – Ski ahoi!







Über Ice-Watch:



2007 in Belgien gegründet, werden Ice-Watch Uhren mittlerweile in über 85 Ländern verkauft. Das einzigartige Design der Marke spiegelt sich in den Modellen und Farben in über 500 verschiedenen Kombinationen wider. Für jeden Geschmack, jeden Stil und jede Situation gibt es die passende Ice-Watch Uhr. Infos: www.ice-watch.com



