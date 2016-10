Neues Buch: Leitfaden Digitale Transformation

- marketing-BÖRSE präsentiert neues Buch zur Neocom- Neue Märkte, Erlösmodelle und Praxisbeispiele

Leitfaden Digitale Transformation

(firmenpresse) - Die marketing-BÖRSE stellt auf der Neocom 2016 in Düsseldorf den neuen Leitfaden Digitale Transformation vor. In diesem Buch beschreiben 42 Autoren auf 336 Seiten, wie die digitale Transformation in der Praxis heute schon umgesetzt wird. Die Themen reichen vom digitalen Showroom über Lifecycle-Marketing bis zu Multibrand-Shops und Big Data. Immer wieder geht es um die Digitalisierung der Kundeninteraktion und den Weg zu einer vernetzten IT.



Mehr als jede technische Entwicklung zuvor revolutioniert die Digitalisierung ganze Branchen. Die technische Entwicklung erlaubt es, immer mehr Daten immer schneller zu verarbeiten. Früher wurden beim Data Mining mühsam Daten aus der Vergangenheit manuell analysiert, um beispielsweise das Konsumverhalten zu erforschen. Heute wird vollautomatisch in Echtzeit berechnet, welches Produkt dem Besucher eines Webshops innerhalb der nächsten Millisekunde präsentiert werden soll. Auch existiert eine wachsende Zahl an digitalen Touchpoints. Was mit Smartphones begann, setzt sich über Wearables und intelligente Sensoren im Internet der Dinge fort. Für das Marketing ergeben sich ungeahnte Chancen, mehr über Kundenwünsche zu erfahren. Nur wer diese Informationen erfasst, analysiert und nutzt, kann seinen Kunden im richtigen Moment das passende Angebot machen.



Das Kapitel "Grundlagen" eröffnet Tim Cole mit dem Weckruf, die digitale Transformation aktiv umzusetzen. Prof. Ralf T. Kreutzer beschreibt die Kraft der Dematerialisierung. Wie man mit System transformiert, erklären Albert Brenner und Prof. Dr. Peter Gentsch. Fachexperten wie Thomas Euler, Boris Schuler, Jörg Klekamp, Hakan Yüksel und Alexander Gösswein beschreiben bereits weit entwickelte Technologien der digitalen Transformation. Den Kunden im Fokus sehen Reinhard Janning, Martin Böhn, Lars Iffert und Jasmina Hrustanovic. Im Kapitel Kundenbindung gibt es Beiträge von Prof. Heike Simmet, Prof. Heinrich Holland, Nandhini Ramanathan, Anne M. Schüller, Karin Bacher und Stefan Moritz. Um Content und Inbound-Marketing geht es bei Klaus Eck, Babak Zand und Robert Weller. Im Kapitel Praxisbeispiele finden sich 17 exemplarische Maßnahmen, u.a. von Mazda, Jack Wolfskin, Burda und L"Oreal.





Den neuen Leitfaden und weitere Bücher aus dem Sortiment der marketing-BÖRSE können Sie auf der Neocom am 12.-13.10.16 am Stand 422 in Düsseldorf einsehen.



Leitfaden Digitale Transformation

Herausgeber: Torsten Schwarz

336 Seiten, Preis: 34,90 Euro

Print-ISBN 978-3-943666-08-3

September 2016

Verlag: marketing-BÖRSE



Der Inhalt

Grundlagen - Technologien - Der Kunde im Fokus - Kundenbindung - Content Marketing - Praxisbeispiele



Der Herausgeber

Dr. Torsten Schwarz ist Herausgeber der Bücher "Big Data im Marketing" und "Data-Driven Marketing". Er gilt in der Branche als führender Experte für digitalen Kundendialog. Mit über fünfzehn Büchern und mehreren Lehraufträgen gehört er laut "acquisa" zu den Vordenkern in Marketing und Vertrieb. Von der Dialog-Akademie DDA wurde er 2009 als "Dozent des Jahres" ausgezeichnet. Sein Fokus sind Strategie-Workshops für Unternehmen.



Downloads

Inhaltsverzeichnis und Vorwort, Zusammenfassung, Buchcover und Autorenfotos finden Sie hier: http://www.marketing-boerse.de/Buch/details/1638-Leitfaden-Digitale-Transformation/134901



Rezensionsexemplare und weitere Infos:

marketing-BÖRSE GmbH, Susanne Martus

Melanchthonstr. 5, 68753 Waghäusel, Tel.: 07254/95773-0,

E-Mail: info (at) marketing-boerse.de

http://www.marketing-boerse.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.marketing-boerse.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der Verlag

Das Dienstleisterverzeichnis marketing-BÖRSE ist das größte deutschsprachige Spezialverzeichnis für Marketing. Über 20.000 Anbieter von Außenwerbung über Suchmaschinen-Optimierung bis Zielgruppenanalyse sind bequem zu finden. Das Portal gibt einmal jährlich ein Buch in seiner Leitfaden-Reihe heraus. Ebenfalls in dieser Reihe erschienen: Leitfaden Online Marketing Band 1 und Band 2, Leitfaden Data Driven Marketing, Leitfaden Digital Commerce, Leitfaden Digitaler Dialog, Leitfaden WOM Marketing, E-Mail-Marketing 2.0, Leitfaden Dialogmarketing, Leitfaden Integrierte Kommunikation und Leitfaden Permission Marketing.

Dies ist eine Pressemitteilung von

marketing-BÖRSE GmbH

PresseKontakt / Agentur:

marketing-BÖRSE GmbH

Susanne Martus

Melanchthonstr. 5

68753 Waghäusel

info(at)marketing-boerse.de

07254 95773-0

http://www.marketing-boerse.de



Datum: 07.10.2016 - 11:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1409485

Anzahl Zeichen: 3782

Kontakt-Informationen:

Firma: marketing-BÖRSE GmbH

Ansprechpartner: Susanne Martus

Stadt: Waghäusel

Telefon: 07254 95773-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 79 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung