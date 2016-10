Leading Security Experts wird KeyIdentity / Re-Branding spiegelt weiterführende Internationalisierung wider

(ots) - Ab heute agiert die in

Darmstadt-Weiterstadt ansässige Leading Security Experts GmbH unter

dem neuen Namen KeyIdentity. Mit einem neuen Namen und neuer

Führungsspitze will sich das Unternehmen weiter internationalisieren

und sich noch mehr auf die Wachstumsmärkte IT-Sicherheitsberatung und

Multi-Faktor-Authentifizierung konzentrieren. Hier will KeyIdentity

mit Foxmole und dem Open-Source-basierten Produkt LinOTP den Erfolg

weiter ausbauen und Unternehmen ein umfangreiches Sicherheitspaket

"Made in Germany" an die Hand geben.



Die Umbenennung spiegelt die erfolgreiche Entwicklung des

Unternehmens wider. 2002 als Open-Source-orientiertes Beratungshaus

gegründet, berät und unterstützt KeyIdentity mittlerweile Unternehmen

weltweit in mehr als 16 Ländern. Das Thema IT-Sicherheit -

insbesondere sichere Authentifizierungsverfahren - wird global

zunehmend häufiger diskutiert und gewinnt an Relevanz. Genau an

diesem Punkt setzt KeyIdentity an und sieht damit seine Chance, sich

weiter zu internationalisieren.



Lösungen und Produkte



KeyIdentity wird sich zukünftig noch stärker auf zwei sich rasch

entwickelnde Märkte konzentrieren: Multi-Faktor-Authentifizierung

(MFA) und Security-Consulting. "Eine aktuelle Studie von Markets and

Research zeigt, dass der MFA-Markt bis 2020 um 17,7 Prozent zunehmen

wird. Wir sehen daher großes Potential, mit unseren Produkten von

diesem Wachstum zu profitieren," sagt Arved Graf von Stackelberg, CEO

von KeyIdentity. "Überraschend ist, dass laut BAE Systems 96 Prozent

der Unternehmen davon ausgehen, dass ihre Firmennetzwerke exzellent

geschützt sind. Dennoch werden täglich neue Angriffe und Breaches

bekannt. Es scheint also doch noch einiges an Aufklärungsbedarf in

Unternehmen zu bestehen. Wir wollen diesen Unternehmen beratend zur

Seite stehen."



Die Produkte von KeyIdentity helfen Sicherheitsrichtlinien und



Compliance-Anforderungen zu erfüllen und ermöglichen dadurch

signifikante Kosteneinsparungen und die Möglichkeit, revisionssichere

Standards unternehmensweit durchzusetzen. Sie sind für kleine und

mittlere Unternehmen ebenso geeignet wie für Großkunden, Cloud

Service Provider und Anbieter von Internetportaldiensten. Mit den

Sicherheitslösungen von KeyIdentity können Firmen alle gängigen

Authentisierungsverfahren und die zugehörigen Identitäten nahtlos in

ihre Prozesse integrieren. Bestehende Token- und Smartcard-Systeme

wachsen einfach mit und passen sich den Unternehmensbedürfnissen an,

nicht umgekehrt.



Dabei operieren zwei Geschäftsbereiche unabhängig voneinander: Der

erste Bereich ist auf adaptive Multi-Faktor-Authentifizierung auf

Basis eines Opens-Source-Cores spezialisiert. LinOTP ist eine

herstellerunabhängige und flexibel einsetzbare OTP-Plattform (OTP =

One Time Password) zur starken Benutzerauthentifizierung mit hohen

Sicherheitsstandards. Sie unterstützt verschiedene

Authentifizierungsprotokolle, Token und Verzeichnisdienste. Die

Software skaliert dabei sowohl horizontal mit dem Wachstum des

Unternehmens, als auch vertikal entsprechend den Anforderungen und

Wünschen der Kunden. Dank eines API-First Ansatzes ist es einfach

möglich die Lösung in bestehende Produkte zu integrieren als auch

ganze Authentifizierungsprozesse, sicher zu automatisieren. Die

Lösung ist leicht skalierbar, bedienerfreundlich und lässt sich

schnell und einfach implementieren.



Der zweite Bereich bietet unter dem Namen Foxmole

Penetrationstests, und Code-Reviews, sowie Dienstleistungen für

Secure-Coding and und begleitet den gesamten Software Development

Life Cycle. Externe Angreifer bedienen sich häufig bekannter

Sicherheitslücken, um in Systeme und Netze einzudringen und dann ihre

Position im Firmennetz weiter auszubauen. Als eine der stärksten

Security-Consulting-Units in Deutschland hilft Foxmole Unternehmen

dabei, diese Angreifer abzuwehren, Sicherheitsstrategien zu

entwerfen, die die Auswirkung von möglichen Incidents minimieren,

sowie einem Secure by Design Ansatz mit einem exzellenten

Erkennungs-Ansatz kombinieren. "Mit Foxmole wollen wir unseren Kunden

ein Gesamtpaket liefern, durch das sie ihre Unternehmen umfangreich

schützen können. Unsere beratungsorientierte Arbeit geht durch die

Konzeption ganzer Sicherheitsstrategien, den gesamten Zyklus von

Compliance, Schutz, sicherer Entwicklung, Erkennung, Reaktion und dem

sicheren Recovery in Worst-Case Szenarien weit über simple

Penetrationstest hinaus." so Dr. Amir Alsbih, COO von KeyIdentity.



Alle Lösungen von KeyIdentity haben eigens gemein: Sie lassen sich

flexibel auf die jeweiligen Bedürfnisse des Kunden anpassen und sind

besonders einfach in bereits bestehende Systeme zu implementieren. Zu

den Kunden von KeyIdentity zählen nationale und internationale

Großkunden, Finanzinstitute, Behörden, Militär sowie mittelständische

Unternehmen.



Frische Köpfe



Um die Internationalisierung voranzutreiben, hat KeyIdentity

Anfang des Jahres eine neue Führungsspitze aufgestellt: Arved Graf

von Stackelberg übernimmt als CEO die Leitung von KeyIdentity. Neben

jahrelanger Erfahrung in der Geschäftsführung von bekannten

Unternehmen wie Veracode, HP Enterprise Security und Fortify bringt

er beinahe 20 Jahre Führungserfahrung aus der IT-Industrie mit. Eine

seiner ersten Amtshandlungen war die Verpflichtung von Dr. Amir

Alsbih als COO, der mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der

IT-Security-Branche das operative Geschäft bei KeyIdentity leitet,

strukturiert und organisiert. Zudem erarbeitet er Strategien und

Prozesse für Skalierbarkeit, hohe Kundenzufriedenheit, operative

Exzellenz und Effizienz.



Sicherheit "Made in Germany"



KeyIdentity wurde 2002 unter dem damaligen Namen Linux and

Security Experts von Oliver Michel als deutsches Open Source

orientiertes Beratungshaus mit Security-Schwerpunkt gegründet. Es

gibt im Unternehmen also bereits jahrelange Open-Source-Expertise.

Als deutsches Unternehmen ist KeyIdentity bestens sowohl mit den

deutschen Sicherheits- und Privatsphäre-Bestimmungen als auch den

internationalen Regularien in Bezug auf Identitätsmanagement

vertraut.



Über KeyIdentity



KeyIdentity ist ein globaler Anbieter von skalierbaren, einfach

einzusetzenden Multi-Faktor-Authentifizierungslösungen (MFA), deren

Kern auf bewährter Open-Source-Technologie basiert. Die LinOTP-Suite

bietet durch SVA, LAP und weitere Produkte unternehmensweite

Funktionen. Zusätzlich werden Kunden von KeyIdentity durch die

Sicherheitsberatung Foxmole mit tiefem Fachwissen unterstützt.

Foxmole bietet eine Reihe von strategischen und diagnostischen

Dienstleistungen wie Penetrationstests und Source-Code-Audits, um die

Auswirkungen von Datenschutzverletzungen zu reduzieren und Best

Practices zu schaffen. Die durch die Beratertätigkeit gewonnenen

Erkenntnisse helfen KeyIdentity außerdem neue innovative Produkte zu

entwickeln. Weitere Informationen unter www.KeyIdentity.com und

www.Foxmole.com.







