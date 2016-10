Deutschlands erste Fensterbaumonteure (IHK) starten Qualifizierung in Hennef

ROLF Fensterbau GmbH reagiert auf Bewerbermangel und steigende Produktanforderungen mit bundesweit einzigartigem Qualifizierungskonzept /// Zertifikatslehrgang zum „Fensterbaumonteur (IHK)“ soll vor allem junge Menschen ohne Ausbildung für den Montageberuf gewinnen ///

v.l.n.r.: Besim Mustafa, Pascal Brüll, Frank Alefelder, Martina Rolf

(firmenpresse) - Hennef, den 04. Oktober 2016 | Pünktlich um 6:30 Uhr beladen Pascal Brüll (17) und Besim Mustafa (16) die Montagefahrzeuge der ROLF Fensterbau GmbH. Dass die beiden Hennefer ohne abgeschlossene Ausbildung so schnell im Berufsleben ankommen würden, haben sie vor wenigen Wochen selbst noch nicht für möglich gehalten. Heute sind Pascal und Besim fest beim Hennefer Fensterproduzenten angestellt und durchlaufen als erste Teilnehmer überhaupt den bundesweit einmaligen Zertifikatslehrgang zum Fensterbaumonteur (IHK).



Montageberuf für junge Menschen ohne Ausbildung attraktiver machen



Mit der gemeinsam von ROLF Fensterbau und der Weiterbildungsgesellschaft der IHK Bonn/Rhein-Sieg entwickelten, einjährigen Qualifizierungsmaßnahme setzt der Hennefer Fensterbauer branchenweit Standards. „Für die Montage von Fenstern und Türen gibt es, bei stetig steigenden Anforderungen, in Deutschland keine eigenständige Berufsausbildung.

Der IHK-Zertifikatslehrgang zum Fensterbaumonteur macht den Montageberuf für handwerklich interessierte junge Menschen attraktiver. Er ermöglicht ihnen auch ohne abgeschlossene Berufsausbildung den Einstieg in einen zukunftssicheren Job mit Entwicklungsperspektiven“, erklärt Otto Brandenburg, Geschäftsführer der Weiterbildungsgesellschaft

der IHK Bonn/Rhein-Sieg.



Fachgerechter Baukörperanschluss und Auftreten gegenüber Kunden stehen auf dem Lehrplan



„Auf unserem Lehrplan stehen unter anderem die korrekte Demontage und Montage von Fenstern, Türen und Rollläden, die Werkzeuglehre und das passende Auftreten gegenüber dem Kunden. Vier Tage pro Woche arbeiten wir praktisch auf den Baustellen und einen Tag am Carl-Reuther-Berufskolleg in Hennef“, berichtet der angehende Fensterbaumonteur Pascal. Die theoretischen und praktischen qualifizierungsinhalte werden Pascal und Besim

von erfahrenen Kollegen vermittelt. Für jedes erfolgreich bestandene Qualifizierungsmodul erhalten die beiden ein Zertifikat ihres Arbeitgebers. Am Ende des Lehrgangs stehen eine theoretische und eine praktische Zertifikatsprüfung samt IHK-Zertifikat.



Unterstützt wird der Hennefer Fensterbauer im Rahmen der Qualifizierung von regionalen Schulen, die die passenden Bewerber vermitteln, dem örtlichen Berufskolleg, Sozialpädagogen und der IHK Bonn/Rhein-Sieg.



Hochqualifizierte Mitarbeiter sichern Qualität und reduzieren Kosten im direkten Wettbewerb



„Durch unser mehrstufiges Qualifizierungsprogramm erhöhen wir unsere Chance, junge Menschen wie Pascal und Besim für unser Unternehmen zu gewinnen. Die beiden werden auf einem hohen Niveau qualifiziert, und wir möchten sie gerne langfristig an uns binden. Daher bieten wir ihnen auch perspektivisch die Möglichkeit, sich zum Fachmonteur,

Teamleiter oder Bauleiter weiterzuentwickeln“, sagt Frank Alefelder, Mitglied der Geschäftsführung der ROLF Fensterbau GmbH, und stellt gleichzeitig klar, dass die kontinuierliche Mitarbeiterqualifizierung seinem Unternehmen den Wettbewerbsvorteil

gegenüber der Konkurrenz sichert.



„In der langfristigen Ausrichtung des Unternehmens wollen wir uns nicht nur im Preis vom Wettbewerb absetzen. Das funktioniert aus unserer Sicht nur über eine herausragende Produkt-, Dienstleistungs- und Servicequalität und Mitarbeiter, die in diesem Zusammenhang Standards setzen“, verdeutlicht Alefelder. Das Hennefer Unternehmen führt alleine für seine Montagemitarbeiter Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen im Umfang von jährlich

1.600 Stunden durch.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.rolf-fensterbau.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über die ROLF Fensterbau GmbH



Die Hennefer ROLF Fensterbau GmbH wurde 1980 von Geschäftsführer Josef Rolf als Einmannbetrieb gegründet. Heute ist das Unternehmen der größte Produzent von hochwertigen Kunststofffenstern und -türen im Rheinland. ROLF Fensterbau beschäftigt mehr als 120 Mitarbeiter in allen Organisationsbereichen – von der Produktion über die Entwicklung bis hin zu Montage, Service und Verwaltung. Mit FensterHAI.de startete ROLF Fensterbau im Jahr 2008 den Onlinevertrieb hochwertiger Fenster und Türen. Heute gehört der Internetableger des rheinischen Unternehmens zu den führenden Onlineshops für Kunststofffenster und -türen in Deutschland.

Dies ist eine Pressemitteilung von

rheinland relations GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Unternehmenskontakt:

ROLF Fensterbau GmbH

Frank Alefelder, Geschäftsführung

Tel.: (0152) 321 804 05

Mail: f.alefelder(at)rolf-fensterbau.de

Sitz: Irmenbitze 15, 53773 Hennef-Uckerath

Web: www.rolf-fensterbau.de



Kontakt IHK-Bildungszentrum:

Weiterbildungsgesellschaft der IHK Bonn/Rhein-Sieg

Kirstin Aretz

Tel.: (0228) 975 74-25

Mail: aretz(at)wbz.bonn.ihk.de

Sitz: Kautexstraße 53, 53229 Bonn

Web: www.ihk-die-weiterbildung.de

Datum: 07.10.2016 - 11:17

Sprache: Deutsch

News-ID 1409493

Anzahl Zeichen: 4003

Kontakt-Informationen:

Firma: rheinland relations GmbH

Ansprechpartner: Sara Krüger

Stadt: Bonn

Telefon: 0228 42976545



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 67 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung