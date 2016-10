Radiopreis für NDR Info und Hamburger Radiobündnis gegen Fremdenhass - gute Quote im NDR Fernsehen

(ots) - Bei der Radiopreis-Gala am Donnerstag, 6. Oktober,

baten die Laudatoren gleich zweimal Radiomacher des NDR auf die

Bühne: NDR Info gewann in der Kategorie bestes Nachrichten- und

Informationsformat für "NDR Info - Die Panama Papers". Der Deutsche

Radiopreis für die beste Programmaktion ging an das "Hamburger

Radiobündnis gegen Fremdenhass - für Toleranz und Mitmenschlichkeit".

Um ein Zeichen zu setzen, hatten sich acht öffentlich-rechtliche und

private Radiosender zusammengetan - neben NDR 2, N-JOY und NDR 90,3

auch Radio Hamburg, alsterradio rock'n pop, Hamburg zwei, 917XFM und

Radio Energy. 57 öffentlich-rechtliche und private Radiosender in

ganz Deutschland übertrugen die Radiopreis-Gala live, außerdem lief

sie als Stream im Internet. Das NDR Fernsehen zeigte die Show

zeitversetzt ab 22 Uhr und erreichte einen Marktanteil von 8,9

Prozent in Norddeutschland. 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer

verfolgten die Übertragung bundesweit allein im NDR.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Das war ein gelungener Abend! Es gab

eine unterhaltsame Show für die Gäste im Saal und für das Publikum am

Radio und vor den Bildschirmen. Darüber hinaus freue ich mich über

zwei Preise für den NDR. Ich gratuliere allen Preisträgern!"



Aus den Begründungen der Jury des Grimme-Instituts:



Bestes Nachrichten- und Informationsformat: "Ein anonymer

Informant spielt 11,5 Millionen Dokumente über 214.000

Briefkastenfirmen der Süddeutschen Zeitung zu. Fast 400 Journalisten

aus der ganzen Welt werten die Panama Papers aus - in Deutschland bei

NDR, WDR und SZ. Die NDR Info Reporter Peter Hornung, Kersten Mügge

und Benedikt Strunz analysieren ein Jahr lang die Unterlagen und

recherchieren weiter. Allein in den ersten Tagen der Veröffentlichung

beliefert NDR Info alle Radiosender der ARD mit fast 200 Beiträgen -

seriös, abgewogen im Urteil und höchst informativ. Eine herausragende



journalistische Leistung und eine Sternstunde des investigativen

Journalismus."



Radiobündnis gegen Fremdenhass: "Am 12. September 2015 um 12.00

Uhr unterbrechen acht Hamburger Radiowellen ihre laufenden Programme

und verlesen zeitgleich einen gemeinsamen Text gegen Hetze, Hass und

Gewalt und für ein demokratisches und vielfältiges Miteinander.

Direkt im Anschluss läuft 'Imagine' von John Lennon, wohl DIE

weltweite Friedenshymne überhaupt. Viele Hamburgerinnen und Hamburger

drehen ihre Radios laut, und auf dem Hamburger Rathausmarkt singen

Tausende mit. Aus der Idee eines Radiohörers erwächst eine Botschaft,

die tausende Menschen - auch in den sozialen Netzwerken - erreicht

und bewegt und die ein klares Zeichen der Solidarität setzt. Das

Radiobündnis gegen Fremdenhass - eine bis dato einmalige

Programmaktion."







