Technologiepreis für die Cochleaimplantat-Pioniere von MED-EL / Eduard Rhein Stiftung würdigt herausragende Erfolge von Ingeborg und Erwin Hochmair auf dem Gebiet der Hörimplantate (FOTO)

Im Rahmen eines Festakts im Ehrensaal des Deutschen Museums in

München am Samstag, den 8. Oktober, zeichnet die Eduard Rhein

Stiftung Dr. Ingeborg Hochmair und Prof. Erwin Hochmair für die

Entwicklung und kommerzielle Umsetzung des weltweit ersten

mehrkanaligen Cochleaimplantats aus. Ebenfalls geehrt wird Prof.

Blake S. Wilson, der mit seinem Sprachcodierungsverfahren für

Cochleaimplantate Ende der 1980er Jahre maßgeblich zur

Weiterentwicklung der noch jungen Technologie beitrug.



Seit ihrer Erfindung im Jahr 1977 wurde die Technologie der

Cochleaimplantate stetig weiterentwickelt - bestimmende Wegbereiter

und Treiber sind die drei Technologiepreisträger 2016: Das Ehepaar

Hochmair als Gründer des Medizintechnikunternehmens MED-EL fand in

Prof. Wilson schon früh einen geschätzten Kollegen und Berater. Die

Eduard Rhein Stiftung verleiht ihm den Preis für seine Arbeit an der

heute als Standard akzeptierten Stimulationsstrategie, der

sogenannten "Continuous Interleaved Sampling (CIS) Strategy". Seine

Beiträge zur Signalverarbeitung bei Cochleaimplantaten verbesserten

das Sprachverständnis ohne Blickkontakt ganz wesentlich.



"Lange Zeit galten Taubheit und Hörverlust als nicht behandel-

oder gar heilbar. Unsere Gewinner des diesjährigen Technologiepreises

sind wahre Pioniere und spielten vor über 40 Jahren eine wichtige

Rolle bei der Entwicklung und Markteinfürung des ersten

Mehrkanal-Cochleaimplantats", sagt Prof. Steffen Leonhardt, RWTH

Aarhen und Mitglied des Kuratoriums der Eduard Rhein Stiftung. "Das

Cochleaimplantat stellt einen signifikanten Durchbruch dar, wenn es

darum geht, die Lebensqualität von hörbeeinträchtigten Menschen auf

der ganzen Welt zu verbessern."



Das Cochleaimplantat ist bis heute die einzige Technologie, die

einen menschlichen Sinn ersetzen kann: den Hörsinn. Dank der Vision,



der Expertise und des Einsatzes der MED-EL Gründer und ihrer Kollegen

konnte bislang mehr als eine halbe Million Menschen mit hochgradigem

Hörverlust mit einem Cochleaimplantat versorgt werden. Noch heute

forschen Ingeborg und Erwin Hochmair und Prof. Wilson gemeinsam Seite

an Seite. MED-EL bietet inzwischen die weltweit breiteste

Produktpalette an implantierbaren Hörsystemen. Eine Reihe weiterer

neuer Technologien, mit denen Hörverlust erfolgreich behandelt werden

kann, basiert auf den Entdeckungen des Ehepaars Hochmair. Heute sind

Implantat- Systeme kleiner und leistungsstärker denn je. Sie sind für

jedes Alter geeignet und können auch in Kombination mit akustischer

Verstärkung verwendet werden. Durch die beständige Weiterentwicklung

sind die implantierbaren Systeme sowohl für eine beidseitige

Versorgung, als auch für die Behandlung von asymmetrischem Hörverlust

oder einseitiger Ertaubung zertifiziert.



"Die Auszeichnung durch die Eduard Rhein Stiftung macht uns sehr

stolz", sagt Ingeborg Hochmair, Mitbegründerin und CEO von MED-EL.

"Von Anfang an war es unser Bestreben, Menschen die Welt des Hörens

zu erschließen. Schwerhörigkeit zu überwinden, sprechen zu lernen,

Sprachen zu verstehen und wieder Freude an Musik zu empfinden ist

heutzutage möglich. Es ist ein Geschenk, das das Leben verändert."



Inzwischen kommen in immer mehr Ländern weltweit Cochleaimplantate

zum Einsatz. Allerdings besteht nach wie vor ein großer

Aufklärungsbedarf für das Thema Schwerhörigkeit und die verfügbaren

neuen Technologien: "Man geht aktuell davon aus, dass in Mitteleuropa

jedes Jahr nur etwa 25 von einer Million Menschen mit einem

Cochleaimplantat versorgt werden", so Prof. Erwin Hochmair. "Das sind

nicht einmal 10% der Menschen, die stark schwerhörig sind und von

einem Implantat profitieren würden. Unser Auftrag bleibt also weiter

bestehen und wir hoffen, dass diese renommierte Auszeichnung unserer

Arbeit andere dazu bewegt, die Wichtigkeit der Technologie

anzuerkennen, damit zukünftig noch mehr Menschen dazu Zugang haben."



Seit der Gründung von MED-EL sind Forschung, Design und

Entwicklung von großer Bedeutung - das Unternehmen investiert

fortwährend 15-20 Prozent des Umsatzes in diese Bereiche.



So setzt MED-EL immer wieder neue Standards, führt Innovationen

ein und präsentiert Weltneuheiten - ein Beleg für das unermüdliche

Engagement der Gründer und ihrer 1.700 Mitarbeiter weltweit. Zu den

aufregendsten neuen Technologien gehören die elektrisch-akustische

Stimulation (EAS), die die Lebensqualität von Menschen mit partiellem

Hörverlust stark verbessern kann, das dünnste Cochleaimplantat mit

Titangehäuse, die Klangkodierungstechnologie (Fine HearingTM), mit

der auch die Feinheiten der Töne abgebildet werden können, besonders

weiche und flexible Elektroden, die die feinen Strukturen der Cochlea

bestmöglich erhalten, und natürlich das weltweit erste aktive

Knochenleitungsimplantat-System BONEBRIDGE.



Über die Eduard Rhein Stiftung



Die Eduard-Rhein-Stiftung wurde 1976 von Prof. Eduard Rhein

gegründet mit dem Ziel bedeutende technologische Erfindungen aus dem

Bereich der Informatik sowie deren erfolgreiche Vermarktung zu

unterstützen und zu honorieren. Dazu wird jährlich der

Technologiepreis an Wissenschaftler und Unternehmer sowie zwei

Eduard-Rhein-Jugendpreise an Schüler aus dem Bundeswettbewerb JUGEND

FORSCHT vergeben. Eine Besonderheit ist der unregelmäßig vergebene

"Kulturpreis", der Literatur oder Medienbeiträge mit

technisch-wissenschaftlichem Bezug auszeichnet.



Über MED-EL



MED-EL Medical Electronics mit Hauptsitz in Innsbruck und 29

Niederlassungen weltweit ist ein führender Anbieter von

Hörimplantat-Systemen. Die österreichischen Wissenschaftler und

Gründer des Unternehmens, DI Dr. Ingeborg und Prof. Dr. Erwin

Hochmair entwickelten 1977 das erste mikroelektronische

Mehrkanal-Cochleaimplantat und legten 1990 mit der Einstellung ihrer

ersten Mitarbeiter den Grundstein der Unternehmensgeschichte. Aktuell

beschäftigt das Unternehmen mehr als 1.700 Angestellte. Das

Cochleaimplantat war und ist bis heute der erste tatsächlich

realisierte Ersatz eines Sinnesorgans. Im Bereich implantierbarer

Lösungen zur Behandlung unterschiedlicher Arten von Hörverlust bietet

MED-EL mit dem Cochleaimplantat-, dem Mittelohrimplantat-, dem EAS

(kombinierte Elektrisch Akustische Stimulation) System, dem

Hirnstammimplantat (ABI) sowie dem ersten aktiven

Knochenleitungsimplantat weltweit die breiteste Produktpalette.

Menschen in uüber 100 Ländern können heute mithilfe eines Produkts

von MED-EL hören. Weitere Informationen finden Sie unter

www.medel.com







