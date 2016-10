Weiß: Grundlegende Arbeitnehmerrechte sind nicht verhandelbar

(ots) - Jeder Mensch hat das Recht auf gute Arbeit



Am heutigen Freitag ist Welttag der menschenwürdigen Arbeit.

Hierzu erklärt der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der

CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Peter Weiß:



"Grundlegende Arbeitnehmerrechte sind nicht verhandelbar, denn

jeder Mensch hat das Recht auf eine menschenwürdige und gute Arbeit.

Die Schaffung von menschenwürdigen und guten Arbeitsbedingungen liegt

zunächst in der Verantwortung der Arbeitgeber. Jedoch muss die

Überwachung und Förderung menschenwürdiger und guter

Arbeitsbedingungen im Mittelpunkt staatlicher Maßnahmen stehen mit

dem Ziel, den Zugang zu Bildung, Gesundheit, Wohnen und Nahrung jedem

Menschen zu ermöglichen.



Das Streben nach billigen Rohstoffen, nach billigen Arbeitskräften

und möglichst großen Profiten führt allerdings weltweit zur

Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und zu menschenunwürdigen

Arbeitsverhältnissen. Kinderarbeit, fehlende Arbeitsschutzmaßnahmen,

ungerechtfertigt befristete Arbeitsverhältnisse, Niedrigstlöhne und

ungleiche Bezahlung zeugen davon, dass der weltweite Einsatz für

menschenwürdige Arbeit heute noch nichts von seiner Bedeutung

verloren hat.



Aus dem christlichen Selbstverständnis heraus, sind für uns die

grundlegenden Arbeitnehmerrechte nicht verhandelbar. Der weltweite

Einsatz für menschenwürdige Arbeit mit arbeits- und sozialrechtlich

abgesicherten Beschäftigungsverhältnissen, mit Selbstbestimmung und

Selbstverwirklichung ist daher mehr als eine moralische

Verpflichtung. Die Verantwortung für menschenwürdige und gute

Arbeitsbedingungen beginnt bereits bei uns vor Ort. Dennoch ist für

uns die weltweite Durchsetzung und Einhaltung der Kernarbeitsnormen

der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) die Grundvoraussetzung,

an der wir auch in Zukunft gemeinsam arbeiten müssen."





Hintergrund:



Der weltweite Aktionstag wurde vom Internationalen

Gewerkschaftsbund (IGB) ins Leben gerufen. Seit 2008 organisiert der

IGB jeweils am 7. Oktober den Welttag für menschenwürdige Arbeit

(WFMA). An ihm finden auf der ganzen Welt Demonstrationen und

Aktionen für menschenwürdige Arbeit statt. Weitere Informationen zum

Welttag für menschenwürdige Arbeit 2016 finden Sie unter

www.wddw.org.







Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Pressestelle

Telefon: (030) 227-52360

Fax: (030) 227-56660

Internet: http://www.cducsu.de

Email: pressestelle(at)cducsu.de



Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.10.2016 - 10:58

Sprache: Deutsch

News-ID 1409509

Anzahl Zeichen: 2862

Kontakt-Informationen:

Firma: CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 18 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung