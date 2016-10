Guido Maria Kretschmer kommt zur RIFA

RIFA-Stargast entwirft das neue Julia-Outfit

Designer Guido Maria Kretschmer (Bildquelle: Jeff Mangione)

(firmenpresse) - Die RIFA-Besucher dürfen sich in diesem Jahr auf eine weitere große Überraschung freuen: Richter+Frenzel konnte für die Messe Guido Maria Kretschmer gewinnen. Der beliebte Modedesigner und Fernsehmoderator wird am 20. Oktober das Outfit der neuen Julia präsentieren. Guido Maria Kretschmer ist den Fernsehzuschauern vor allem über die Sendung Shopping Queen bekannt, die er seit 2012 auf VOX moderiert.



Im Vorfeld der RIFA konnten R+F Kunden unter zehn Julia-Bewerberinnen eine erste Auswahl treffen. Die drei Kandidatinnen mit den meisten Stimmen treten in Nürnberg in einem Schlusswettbewerb gegeneinander an. Dabei gibt es einen ganz besonderen Anreiz: RIFA-Stargast Guido Maria Kretschmer wird alle drei mit einem neuen Outfit ausstatten. Beim Finale am 21. Oktober entscheidet sich dann, welche der Damen künftig als Testimonial für den Fachgroßhändler auftreten darf.



Mit seinen ideenreichen Kreationen ist der Designer regelmäßig auf den großen Modeschauen vertreten. Das Label "Guido Maria Kretschmer Berlin", das international immer wieder mit exklusiven Cocktail- und Abendkleidern auf sich aufmerksam macht, ist regelmäßig eine der Highlight-Shows der Berliner Fashion Week.





Fachgroßhändler für Sanitär, Heizung, Lüftung, Installation und Werkzeug

Richter+Frenzel GmbH + Co. KG

