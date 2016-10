Neues Seminarprogramm 2016/17: Unternehmenscoach Dr. Mirriam Prieß erweitert Leistungsportfolio

Hamburg, Oktober 2016 – Die renommierte Ärztin, Managementberaterin und Autorin Dr. Mirriam Prieß erweitert ab sofort ihr bestehendes Vortragsprogramm um ein breit gefächertes Angebot an Seminaren. Diese richten sich primär an Manager und Führungskräfte sowie ihre Teams und vermitteln den Teilnehmern die Fähigkeit, auf Augenhöhe zu führen, Konflikte erfolgreich zu lösen und den Arbeitsalltag mit der nötigen Resilienz zu bestreiten. Die Seminare finden bundesweit statt und sind ab sofort buchbar unter www.mirriampriess.de/seminare-ausbildung/seminare-workshops.html. Natürlich können die Seminare auf Wunsch auch direkt im Unternehmen stattfinden.

(FOTO: Dr. med. Mirriam Prieß) Dr. Mirriam Prieß ist Unternehmensberaterin für Gesundheitsmanagement

(firmenpresse) - Laut aktuellem Fehlzeiten-Report der AOK ist es für Arbeitnehmer von zentraler Bedeutung, dass der Arbeitgeber hinter seinen Mitarbeitern steht und er engagierte Mitarbeiter zu schätzen weiß. Allerdings ist das lediglich bei der Hälfte der Befragten gelebte Praxis. Viele Führungskräfte überzeugen fachlich stark, können im Bereich Soft Skills jedoch nicht oder nur bedingt punkten. Dabei ist die „gelingende Beziehung“ zu den Mitarbeitern die Grundlage für Erfolg und Wachstum im Unternehmen. Ist die Beziehungsebene gestört, herrscht Sand im Getriebe. Folge: Die Unzufriedenheit wächst, die Leistungsbereitschaft sinkt und die Krankenraten steigen. Genau hier setzen die neuen Seminare der bekannten Expertin und Begründerin des Dialogprinzips, Dr. Mirriam Prieß, an. Sie vermittelt darin, wie – trotz klarer Hierarchie – eine dialoggeprägte Führungskultur auf Augenhöhe gelebt werden kann. „Der größte Reibungsverlust in Unternehmen entsteht nicht dadurch, dass Prozesse nicht funktionieren, sondern weil das Miteinander nicht funktioniert“, so Prieß. „Dialogfähigkeit ist hier der Schlüssel – nicht nur der Dialog mit den Mitarbeitern, auch der innere Dialog zählt. Nur wer sich selbst führen kann, vermag auch andere zu führen“, fügt sie hinzu.



Weiterentwicklung der Persönlichkeit steht im Fokus

In den Seminaren steht nicht das Erlernen von Techniken im Vordergrund, sondern die gezielte Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit, mit dem Ziel, Mitarbeiter nicht aufgrund der Position zu dominieren, sondern sie durch Persönlichkeit zu inspirieren. Das setzt die Bereitschaft zur Selbstreflexion und eigenen Weiterentwicklung voraus. „Es geht nicht darum, neues Verhalten zu lernen, sondern darum, eine neue Haltung einzunehmen – nur dies führt zu langfristiger Veränderung“, so die Expertin. Dabei greift sie auf ihren umfangreichen Erfahrungsschatz aus ihrer ärztlich-therapeutischen sowie unternehmensberatenden Tätigkeit zurück. Die Angebote sind aus dem Praxisalltag entstanden und setzen gezielt an den Brennpunkten an, die für Scheitern und Erfolg maßgeblich verantwortlich sind. „Soft Skills sind harte Fakten für eine erfolgreiche Führung. Wer Empathie, Offenheit, Wertschätzung und eine Kommunikation auf Augenhöhe nicht nur als leere Formel vor sich herträgt, sondern im Berufsalltag tatsächlich umsetzt, verringert nicht nur Krankenstände, sondern steigert auch die Zufriedenheit und den Erfolg – sowohl bei sich selbst als auch bei den Mitarbeitern“, so Prieß.





Konfliktfähigkeit und Resilienz sind Schlüssel für erfolgreiche Führung

Eine starke Führung setzt auch die eigene Konfliktfähigkeit voraus. Das Seminar „Erfolgreiches Konfliktmanagement“ (1,5 Tage) gibt einen Ein- und Ausblick, wie Konflikte besser gemeistert werden können. Wie man selbst in Krisen stark bleibt, vermittelt das Seminar „Resilienz – Das Geheimnis innerer Stärke“ (2 Tage). An 2 x 2 Tagen vermittelt das Seminar „Führen mit dem Dialogprinzip“ geballtes Know-how, das Managern hilft, Mitarbeiter und Projekte zum Erfolg zu führen. Der halb- bis eintägige Workshop „Burnout-Prävention in Unternehmen“ sensibilisiert Teilnehmer für Frühwarnsignale und zeigt Möglichkeiten auf, Wege aus der Erschöpfung zu finden.



Die Seminare im Überblick

Seminar „Erfolgreiches Konfliktmanagement“

Dauer: 1,5 Tage



Seminar „Erfolgreiches Führen – Das Prinzip der Gelassenheit“

Dauer: 3 Tage



Seminar „Führung auf Augenhöhe –

Persönlichkeit inspiriert, Schwäche dominiert“

Dauer: 3 Tage



Workshop „Führen mit dem Dialogprinzip –

Gelingende Führung zeichnet sich durch gelingende Beziehung aus“

Dauer: 2 x 2 Tage



Workshop „Resilienz – Das Geheimnis innerer Stärke“

Dauer: 2 Tage





Workshop „Burnout-Prävention in Unternehmen“

Dauer: ½ – 1 Tag



Weitere Informationen auf Anfrage oder unter www.mirriampriess.de.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.public-star.de/de/content/neues-seminarprogramm-201617-unternehmenscoach-dr-mirriam-prie-erweitert-leistungsportfolio



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Dr. med. Mirriam Prieß (Hamburg), Jahrgang 1972, ist Ärztin und gehört zu den führenden Unternehmensberaterinnen Deutschlands im Bereich Gesundheitsmanagement. Nach ihrem Medizinstudium an der Universität Hamburg mit anschließender Promotion im Bereich Psychosomatik und Weiterbildung in tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie war sie 8 Jahre in einer Hamburger Fachklinik tätig und unter anderem für den Behandlungsschwerpunkt Ängste, Depressionen und Burnout verantwortlich. Seit 2005 berät sie Unternehmen, ist im Einzelcoaching von Führungskräften aus den Bereichen Wirtschaft und Medien im Konflikt- und Stressmanagement tätig, begleitet Change-Prozesse in Unternehmen und hält Schulungen und Vorträge im Bereich Gesundheitsmanagement und Prävention mit Schwerpunkt Burnout. Im September 2015 veröffentlichte sie ihr drittes Buch, mit dem Titel „Resilienz – Das Geheimnis innerer Stärke“. Außerdem gründet sie derzeit eine Stiftung.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutscher Pressestern

Datum: 07.10.2016 - 12:32

Sprache: Deutsch

News-ID 1409553

Anzahl Zeichen: 4657

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutscher Pressestern

Ansprechpartner: Romy Cutillo

Stadt: 65189 Wiesbaden

Telefon: +49 611-39539-14



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 07.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 116 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung