accuo training+consulting im Rennen um den Europäischen Trainingspreis 2016/2017

Die Münchner accuo training+consulting schafft das, was sonst Bayern München macht, es wiederholt einen Vorjahrestitel. accuo gewinnt in Folge einen Europäischen Preis für Training, Beratung, Coaching

Dirk Scheffer, Geschäftsführer accuo

(firmenpresse) - Europaweit einzigartig ist die kleine Stein-Eule, die sinnbildlich für Lernen und Weisheit steht. Sie ist die begehrte Trophäe der Weiterbildungsbranche. Sie wird in den Kategorien Kleinunternehmen, mittlere Unternehmen, Großunternehmen und Konzerne sowie Non-Profit-Organisationen und öffentliche Einrichtungen vom BDVT e.V. jährlich auf der Messe Zukunft Personal in Köln vergeben. Die Nominierten haben dabei eine schriftliche Ausarbeitung mit 500 Punkten, mehrere Jury Durchgänge sowie ein Publikums-Pitch zu absolvieren.



accuo training+consulting Scheffer und Partner ist nach dem Gewinn einer silbernen Eule im letzten Jahr dieses Jahr erneut nominiert worden und zählt damit zum Kreis der 17 Finalisten. Gemeinsam mit seinem Kunden der Rheinischen Post Mediengruppe hat Geschäftsführer Dirk Scheffer über vier Jahre das innovative Crossmedia Sales Trainee Programm entwickelt und verfeinert. "Die Werbenden stellen immer höhere Anforderungen an die Wirksamkeit von Werbung, dem zu Folge hat sich das Berufsbild vom Anzeigenverkäufer über den Mediaberater zum Crossmedia Marketing Berater entwickelt. Der Verkaufsprozess und das Mediennutzungs-verhalten der Zielgruppen hat sich im Laufe der Jahre verändert und zudem müssen neue, digitale Medien vermarktet werden. Dies wird mit den Modulen "Das neue VERKAUFEN und das NEUE verkaufen" vermittelt. Alles um das Thema "CROSSMEDIA - So machen wir den Kunden erfolgreicher" vermittelt alle Stärken, Schwächen und Wirkungsweisen rund um alle Medieninstrumente," so Dirk Scheffer.

Die digitale Transformation macht auch vor der Medienbranche nicht halt. Doch vor der digitalen Transformation muss erst eine mentale Transformation in den Köpfen nicht nur der Mitarbeiter und Führungskräfte sondern auch bei den Kunden stattfinden.

"Bemerkenswert ist, wie schnell und mit welch anderen Denkmustern die Generation Y sich der Thematik der digitalen Transformation und dem neuen Wissensaufbau annimmt. Die junge, fluide Intelligenz mit dem Erfahrungswissen der kristallinen Intelligenz in diesem Programm zwischen jungen und erfahrenen Mitarbeiter auszutauschen war und ist sehr reizvoll. Aber noch wichtiger ist es, das Kundenverhalten ebenso mit einzubeziehen. Genial einfach wird es, wenn die jungen Mitarbeiter der Generation Y die jungen Kunden in den Rollenspielen darstellen oder umgekehrt die erfahrenen Mediaberater für die jungen Kollegen einen alten Kunden darstellen," weiß Dirk Scheffer zu berichten.



In diesem Programm haben nicht nur die jungen und erfahrenen Mitarbeiter gelernt, sondern die Kunden erhalten eine qualifiziertere Beratung und mehr Werbewirkung. Das Programm setzt einen zukunftsorientierten Trend im Spannungsfeld Demografischer Wandel bei Kunden und Auftragsgebern sowie der Qualifizierung von jungen und erfahrenen Mitarbeitern in heterogenen Qualifizierungsgruppen.

Die Entscheidung der hochkarätigen Jury fällt am 19.10.2016 auf der Messe Zukunft Personal in Köln.

Die Inhaber geführte Partnerschaftsgesellschaft accuo training+consulting Scheffer und Partner unterstützt Unternehmen in ihren Transformationsprozessen. Mit den praxiserprobten und mehrfach ausgezeichneten Methoden aktiviert, trainiert und schafft accuo messbare und nachhaltig wirkenden Veränderungen von Individuen, Teams und Organisationen.



