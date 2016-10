ZDF-"heute-journal" ist Deutschlands erfolgreichstes Nachrichtenmagazin / Intendant Bellut: "heute"-Familie punktet mit kompetentem Programm

(ots) - Das "heute-journal" erreicht im ersten Halbjahr 2016

mit 13,9 Prozent seinen höchsten Marktanteil seit 2003. Bei den 14-

bis 49-Jährigen stieg der Marktanteil von 7,5 Prozent im vergangenen

Jahr auf 8,4 Prozent in der ersten Jahreshälfte 2016. "Damit ist das

'heute-journal' das erfolgreichste Nachrichtenmagazin im deutschen

Fernsehen", sagte ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut am Freitag vor dem

Fernsehrat in Mainz.



Bellut: "Die ganze 'heute'-Familie punktet mit einem vielfältigen

und kompetenten Angebot für alle Ausspielwege. Wir entwickeln unsere

Formate kontinuierlich und konsequent weiter - im Fernsehen, online

und in den sozialen Medien. Unsere Redaktionen haben immer wieder

gezeigt, dass sie auch bei großen Ereignislagen schnell und gut

reagieren. Dabei stehen sie oft in einem Zwiespalt zwischen dem

journalistischen Anspruch einer sorgfältigen Prüfung von

Informationen und dem Bedürfnis der Zuschauer nach

Live-Berichterstattung. Unsere Aufgabe ist es, schnell verbreiteten

Falschmeldungen und Gerüchten mit einer wahrhaftigen

ZDF-Berichterstattung entgegenzutreten."



Die Relevanz des ZDF-Nachrichtenangebots spiegelt sich auch in der

Zuschauerakzeptanz der "heute"-Nachrichten wider: Im ersten Halbjahr

2016 erreichte die 19.00-Uhr-"heute" im Durchschnitt 3,82 Millionen

Zuschauer bei einem Marktanteil von 16,1 Prozent. Das sind 0,2

Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2015. Bei den 14- bis

49-Jährigen (durchschnittlich 0,41 Millionen Zuschauer, 5,8 Prozent)

gibt es im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 0,7

Prozentpunkten.



Das Nachrichtenformat "heute+" richtet sich am späten Abend an

eine jüngere, netzaffine Zielgruppe. Es verfolgt den in der

internationalen Fernsehlandschaft einmaligen Ansatz: "Social first,

TV second". Die Zahl der Follower auf Facebook und Twitter wächst



kontinuierlich: 61 Prozent der Fans bei Facebook sind zwischen 18 und

34 Jahre alt. Die zehn erfolgreichsten Videos bei Facebook wurden

knapp 15 Millionen Mal angeschaut.



http://heute.de



http://twitter.com/ZDFpresse



Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,

pressedesk(at)zdf.de



Fotos sind ab 15.00 Uhr erhältlich über ZDF Presse und

Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über

https://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehrat







Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.10.2016 - 12:31

Sprache: Deutsch

News-ID 1409572

Anzahl Zeichen: 2796

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 93 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung