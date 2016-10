Gutachten "Legitimation und Auftrag desöffentlich-rechtlichen Fernsehens in Zeiten der Cloud" /

Zusammenfassung

I.Ausgangssituation

Im ersten Teil beschreiben die Gutachter die einschneidenden

Veränderungen im Medienbereich und die damit einhergehenden

Veränderungen im Nutzungsverhalten. Den Ausgangspunkt bilde die

Digitalisierung. Diese habe eine Differenzierung und Konvergenz der

Medien sowie eine wachsende Angebots- und Zugangsvielfalt zur Folge.

Dabei würden aus Nutzersicht lineare und nicht-lineare Angebote

verschmelzen. Zudem setze eine zunehmende Fragmentierung des

Sehverhaltens ein. Aus diesen Veränderungen ergebe sich die Frage, in

welcher Weise das öffentlich-rechtliche Fernsehen reagieren müsse, um

seiner Aufgabenstellung gerecht zu werden. Dieser Frage gehen die

Gutachter in den nachfolgenden vier Teilen des Gutachtens nach.



II.Veränderungen im Mediensektor

Im zweiten Teil des Gutachtens ("Veränderungen im Mediensektor")

werden die in der Einleitung angerissenen Veränderungen

(Digitalisierung, Angebots- und Zugangsvielfalt, Fragmentierung des

Sehverhaltens, Verschmelzung von linearen und nicht-linearen

Angeboten) eingehend herausgearbeitet. Besonderes Augenmerk wird

dabei auf die Entwicklung hin zum Cloud-TV gelegt, bei dem

Programmfernsehen, Video on Demand, Onlinedienste und zahlreiche

begleitende Dienste gebündelt würden und das als Fernsehen der

vierten Generation bezeichnet wird. Dabei würde von

Cloud-TV-Anbietern (wie bspw. Amazon) die Strategie verfolgt, den

Kunden eine digitale Lebenswelt zu bieten, die sie möglichst nicht

verlassen sollen.

Im Zuge dieser Entwicklung komme es zu Vermachtungstendenzen beim

Cloud-TV sowohl hinsichtlich des Angebots der Inhalte als auch bei

Distribution und Vertrieb. Die verschiedenen Zugangsformen stünden

allerdings nicht in Konkurrenz zueinander, sondern ergänzten sich

gegenseitig und verschmelzen ineinander.



III. Funktionsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks



Anschließend wird im dritten Teil des Gutachtens ("Funktionsauftrag

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks") der Funktionsauftrag des

öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf den verschiedenen juristischen

Ebenen (verfassungsrechtlich, unionsrechtlich, einfachgesetzlich)

dargestellt. Die Gutachter betonen den umfassenden

Grundversorgungsauftrag, die Verantwortung des öffentlich-rechtlichen

Rundfunks für den demokratischen Prozess (Kultur- und

Integrationsauftrag) sowie die Aufgabe des Gesetzgebers auf die

veränderten Rahmenbedingungen zu reagieren.





Zum unionsrechtlichen Rahmen heben die Verfasser die

unionsrechtlichen Beihilfevorschriften hervor. Die Anforderungen an

die Beauftragung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und dessen

Aufsicht werden dargelegt.



IV. Gültigkeit des Funktionsauftrags in Zeiten der Cloud

Im vierten Teil des Gutachtens ("Gültigkeit des Funktionsauftrags in

Zeiten der Cloud") zur Bedeutung des Funktionsauftrags stellen die

Gutachter fest: Dem Rundfunk komme auch in der nicht-linearen Welt

eine besondere Meinungsbildungsrelevanz zu, gerade auch im Hinblick

auf neue Informationsmöglichkeiten. Deshalb sei die Präsenz

öffentlich-rechtlicher Anbieter mit ihrem spezifischen

Funktionsauftrag in der nicht-linearen Medienwelt unverzichtbar. Denn

gerade in der nicht-linearen Welt des Internets spielten

audiovisuelle Inhalte mit ihrer spezifischen Suggestivkraft,

Aktualität und Breitenwirkung eine ganz bedeutende Rolle. Wegen

dieser drei Eigenschaften werde dem Rundfunk eine besondere

Meinungsbildungsrelevanz zugeordnet. Daraus ergebe sich das Interesse

des Gemeinwesens, dass Inhalte, soweit sie für die Meinungsbildung in

der demokratischen Öffentlichkeit, für kulturelles Verständnis und

sozialen Zusammenhalt von Bedeutung seien, unabhängig, qualitätsvoll

und objektiv erstellt und verbreitet würden sowie grundsätzlich

jedermann zugänglich seien. Dieses öffentliche Gut müsse der

öffentlich-rechtliche Rundfunk bereitstellen.



Darüber hinaus stelle der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch aus

ökonomischer Sicht eine angemessene Lösung zur Erfüllung des

rundfunkspezifischen Funktionsauftrags dar. Mit diesem Lösungskonzept

solle die Pflege des öffentlichen Gutes der Meinungsvielfalt durch

Verbreitung möglichst qualitätsvoller, umfassender, unabhängiger und

objektiver Inhalte ermöglicht werden. Andere Lösungen müssten sich an

der Wirksamkeit des aktuellen Konzeptes messen lassen. Eine

angemessene Vielfaltsicherung sei durch Subventionierung privater

Marktakteure kaum zu erreichen.



An diesem Punkt des Gutachtens werfen die Verfasser einen

vergleichenden Blick nach Großbritannien, bezogen auf die geplante

Weiterentwicklung der BBC im Online-Bereich. Bislang biete die BBC

ein Zugriffstool auf Mediatheken namens BBC iPlayer an, das mit

deutlichem Abstand Marktführer in Großbritannien sei. In diesem seien

lineare Fernseh- und Radioinhalte 30 Tage lang nach Ausstrahlung

verfügbar. Die BBC habe nun im Oktober 2015 ein Strategiepapier mit

Namen "Bold, British, Creative" vorgelegt. Folgende Punkte sind dabei

besonders zu erwähnen: Die BBC beabsichtige einen wesentlichen Ausbau

der Onlineaktivitäten, insbesondere sollen zusätzlich vom linearen

Programm unabhängige Inhalte online gestellt werden. Zudem wolle sie

als Plattform für Inhalte von ausgewählten Partnern fungieren. Hierzu

solle ein neuer Dienst namens "Ideas" angeboten werden, der das Beste

aus Großbritannien aus den Bereichen Kunst, Kultur, Wissenschaft,

Geschichte und Wissen zusammenführe. Des Weiteren beabsichtige die

BBC Personalisierungsmaßnahmen auszuweiten sowie Angebote auch auf

Drittplattformen zu platzieren. Ein weiteres Element der Reform sei

das Bestreben, für Dritte Inhalte herzustellen. Hierzu beabsichtige

die BBC ein Netzwerk von 100 Lokalreportern zu gründen.



V. Handlungsbedarf und regulatorische Rahmenbedingungen

Die Gutachter entwickeln schließlich in einem fünften Teil

("Handlungsbedarf und regulatorische Rahmenbedingungen") konkrete

Handlungsempfehlungen für den Gesetzgeber zur Fortentwicklung des

Telemedienauftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unter

Beachtung der unionsrechtlichen und verfassungsrechtlichen

Rahmenbedingungen.



Maßgeblich für die europarechtliche Beurteilung sei die

Einstellungsentscheidung der Kommission vom 20. April 2007 im Rahmen

des sog. Beihilfenkompromisses. Aus dieser ergebe sich ein weiter

Spielraum für die Beauftragung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

im Online-Bereich. Der Auftrag müsse nur hinreichend klar definiert

und überprüfbar sein. Hierzu sehe die Kommission die Beschränkung des

Telemedienauftrags auf journalistisch-redaktionelle Angebote als

geeignet an.



Aus verfassungsrechtlicher Sicht müsse es dem öffentlich-rechtlichen

Rundfunk in der digitalen Medienwelt möglich sein, seinen

demokratischen kulturellen Auftrag zu erfüllen. Hierzu müsse der

Gesetzgeber die Rahmenbedingungen an die Veränderungen im

Medienbereich kontinuierlich anpassen.

Grundsätzlich müsse der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Angebote

verstärkt auf die neuen technischen Möglichkeiten und

Nutzererwartungen ausrichten können. Die Rahmenbedingungen für

sendungsbezogene Telemedien müssten angepasst werden. Die

Verweildauer audiovisueller Angebote sollte nicht mehr starr

festgelegt, sondern flexibel auf den jeweiligen Auftrag des Dienstes

abgestimmt werden. Dies gelte beispielsweise auch für den Sport.

Zudem sei vorstellbar, das grundsätzliche Verbot des Verfügbarmachens

angekaufter Angebote aufzuheben und eine Verweildauergrenze von etwa

30 Tagen für diese vorzusehen. Darüber hinaus sollten Produktionen

des europäischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks Eigen- und

Auftragsproduktionen gleichgestellt werden.



Insgesamt sollte die Mediathek zu einem vom linearen Programm

unabhängigen Angebot ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang könne

geklärt werden, ob und inwiefern öffentlich-rechtliche Produktionen

auch ausgewählten Dritten (Gebietskörperschaften, NGOs, usw.) zur

Verfügung gestellt werden könnten.

Die Gutachter halten fest, dass das Vollangebot und auch die

Vollprogramme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wegen der

integrierenden Wirkungen ihre Rechtfertigung behielten. Das Prinzip

einer dem Voll-Sortiment angemessenen Programmmischung sei auch in

Zeiten des Cloud-TV sinnvoll.



Um die Verbreitung und Auffindbarkeit öffentlich-rechtlicher Inhalte

zu verbessern, solle eine intensivere Präsenz auf Drittplattformen

ermöglicht werden. Dabei auftretende Fragen bedürften einer

gesetzlichen Regelung. Die Webportale des öffentlich-rechtlichen

Rundfunks könnten verstärkt dazu genutzt werden, eine

Plattformfunktion, insbesondere für die Angebote anderer Kultur- oder

Wissenschaftseinrichtungen, wahrzunehmen. Allerdings müsste der

Gesetzgeber hierfür die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen.



Der öffentlich-rechtliche Rundfunk solle die neuen Möglichkeiten der

Partizipation, die das Internet eröffne, nutzen dürfen, um am Erhalt

eines offenen Kommunikationsraums mitzuwirken. So könne der

öffentlich-rechtliche Rundfunk einen wichtigen Beitrag zur

gesellschaftlichen Integration leisten.



