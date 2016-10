Kranarbeiten vollkommen ohne Abgase, Emissionen oder Lärm

Hannover/Wildeshausen. Auf der gerade zu Ende gegangenen IAA Nutzfahrzeuge – New Mobility World LIVE präsentierte die Hüffermann Krandienst GmbH die neueste Generation des im eigenen Haus entwickelten Elektrokranmobils. Der derzeit stärkste Elektrokran am Markt wurde mit der Erfahrung aus 100 Jahren als Fahrzeugbauer und über 50 Jahren als Krandienstleister weiterentwickelt. Er ermöglicht Kranarbeiten vollkommen ohne Abgase, Emissionen oder Lärm.

„Für uns war die IAA Nutzfahrzeuge ein voller Erfolg“, freute sich Herbert Maack, der bei Hüffermann Krandienst maßgeblich an der Entwicklung des Elektrokrans beteiligt war.

Das auf der IAA gezeigte Spezialkranmobil wird ausschließlich elektrisch betrieben, sowohl im Fahr- als auch im Kranbetrieb. Das ermöglicht Kranarbeiten in sensiblen Bereichen, vollkommen ohne Abgase, Emissionen oder Lärm.

Vor allem das Fachpublikum konnte sich auf der New Mobility World LIVE auf dem Messegelände Hannover von den Möglichkeiten des Elektrokrans überzeugen. „Viele der Messebesucher hatten die Neuentwicklung schon im Internet gesehen und wollten den Kran jetzt auf der IAA live sehen“, sagte Maack.

Die Abmessungen des Elektrokrans sowie die Leistungs- und Sicherungstechnik sind speziell für Sondereinsätze in Industrieunternehmen entwickelt. Insbesondere in der verarbeitenden Lebensmittelindustrie nutzt der Kran seine Stärken. Durch den emissionsfreien Betrieb können Kranarbeiten als auch das Heben und Bewegen von schweren Lasten in geschlossenen Räumen und ohne Stillstand der Produktion durchgeführt werden.

Durch die neue Lenkung ist das Fahrzeug noch wendiger und vielseitiger einsetzbar. Mit der Pick & Carry Funktion können Lasten bis acht Tonnen gehoben und verfahren werden. Zudem verfügt das Fahrzeug über eine integrierte Telematik mit umfassendem Monitoring, Alarmfunktionen, Wartungsmodulen und Bedienerberechtigungen. Die Lenkeinheiten wurden von der Wardenburger HIT Hafen- und Industrietechnik entwickelt. Die Einheiten sind identisch mit denen der von HIT konzipierten Transportplattform „move-e-star“, die mittels Fernsteuerung, aber auch vollkommen autark, ihre Routen zurücklegt.



Die variabel ausfahrbaren Abstützungen ermöglichen vielfältige Einsatzmöglichkeiten – auch bei schwierigen Platzverhältnissen. Durch die Steuerung per Fernbedienung kann der Maschinenführer zudem direkt an der Last arbeiten und hat damit den bestmöglichen Überblick.

Interessant für die Kunden wird der Elektrokran aus dem Hause Hüffermann Krandienst auch dadurch, dass die Geräte nicht nur verkauft, sondern auch vermietet werden. Zudem bringt Hüffermann Krandienst das Elektrokranmobil auch als Dienstleister zum Einsatz.



Fakten des Elektrokrans



100 Prozent Elekroantrieb für Kran- & Fahrbetrieb

270° Lenkung, verschiedene Lenkprogramme

Pick & Carry Funktion bis 8 Tonnen

Umfassende Telematik

Maximale Reichweite 29,10 Meter

Max. Hubleistung 10.400 kg







Bereits 1965 wurde der erste Hüffermann-Kran und Abschleppwagen zum Einsatz gerufen. Mit Erfahrungen im Fahrzeugbau sowie der Vermietung erhalten Sie mit Hüffermann ein Komplettpaket. Mit unserer eigenen Nutzfahrzeugwerkstatt mit separatem Fahrzeugbaubereich, dem Handelsbereich für Gebrauchtfahrzeuge und dem Prüfservice für Anschlagmittel bieten wir Ihnen eine breite Angebotspalette, die Sie bei kaum einem anderen Unternehmen finden werden. Alle Bereiche arbeiten Hand in Hand zusammen und stehen bei Herausforderungen den anderen beratend zur Seite.

