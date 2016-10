Frankfurter Rundschau: Hofreiter lehnt Merkels Steuersenkungspläne ab

(ots) - Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter lehnt die

Steuersenkungs-Pläne von Bundeskanzlerin Angela Merkel ab und spricht

sich gegen Erleichterungen "mit der Gießkanne" aus. "Priorität haben

für mich Investitionen in unsere gemeinsame Zukunft", sagte Hofreiter

der Frankfurter Rundschau (Samstagausgabe). Als Beispiele nannte er

Bildung, Integration, Wohnungsbau und eine moderne Infrastruktur.

"Hier tun wir nach wie vor viel zu wenig."



Hofreiter, der sich um die Spitzenkandidatur der Grünen bei der

Bundestagswahl 2017 bewirbt, fügte hinzu: "Wenn dann noch Spielräume

da sind, bin ich dafür, nicht mit der Gießkanne vorzugehen, sondern

da anzusetzen, wo Entlastung am wichtigsten wäre: bei den Familien."



Der Fraktionsvorsitzende distanzierte sich allerdings zugleich von

früheren Plänen seiner Partei, den Spitzensteuersatz schon für

Einkommen ab 60.000 Euro zu erhöhen. "Diesen Fehler dürfen wir nicht

noch einmal machen." Die Menschen mit diesen Einkommen seien "nicht

diejenigen, die eine Yacht und eine Villa besitzen oder Wohnungen in

den Hauptstädten der Welt als Kapitalanlage aufkaufen, sondern sie

sind Teil der Mittelschicht".



Merkel hatte am Donnerstag Steuersenkungen vor allem für mittlere

Einkommen unter der Voraussetzung angekündigt, dass die positive

wirtschaftliche Entwicklung sich fortsetzt.







