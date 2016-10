#DIV16 - Konferenz "Deutschland intelligent vernetzt 2016" am 12. Oktober 2016 in Ludwigshafen

(ots) - Am 12. Oktober treffen sich

Digitalisierungs-Experten aus den Bereichen Energie, Gesundheit,

Verkehr, Bildung, Verwaltung, Daten & Plattformen, Smart Cities &

Regions und der Metropolregion Rhein-Neckar, um Handlungsimpulse für

den erfolgreichen Rollout intelligenter Infrastrukturen in

Deutschland zu erarbeiten.



Nach der erfolgreichen IT-Gipfel Konferenz "Deutschland

intelligent vernetzt" im Vorjahr in Berlin fokussiert die

Leitveranstaltung zur Digitalisierung der Infrastrukturen in diesem

Jahr auf die Anforderungen und Herausforderungen der Regionen.



Gestalter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung

sind eingeladen, sich im Rahmen eines interaktiven,

dialogorientierten Veranstaltungsformats in die Digitalisierung

Deutschlands einzubringen. Die Ergebnisse werden in die

Vorbereitungen des IT-Gipfels der Bundesregierung am 17. November

2016 einfließen.



Veranstalter sind die Fokusgruppe "Intelligente Vernetzung" des

Nationalen IT-Gipfel, der Münchner Kreis und die Metropolregion

Rhein-Neckar.



Mit schon jetzt über 250 angemeldeten Teilnehmern wird die #DIV16

ihren Anspruch als eine der zentralen deutschen Plattformen der

Digitalisierung für Entscheider bestätigen.



Kurzentschlossene können sich noch bis zum 10. Oktober anmelden.

Tagungsort ist der Pfalzbau in Ludwigshafen.



Weitere Informationen unter: http://div16.de/







Pressekontakt:

Jens-Rainer-Jänig

Tel. +49 30 288747-0

E-Mail: kontakt(at)div-konferenz.de



Original-Content von: DIV-Konferenz 2016, übermittelt durch news aktuell



DIV-Konferenz 2016

