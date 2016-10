Frauenanteil in ZDF-Leitungsfunktionen erneut gestiegen

(ots) - Im ZDF ist der Anteil von Frauen in

Führungspositionen weiter gestiegen. "Aktuell liegt der Wert bei 40

Prozent. Das ist ein überdurchschnittlicher Anteil, der für den

Erfolg des ZDF bei der Förderung von Mitarbeiterinnen steht", sagte

ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut dem Fernsehrat am Freitag in Mainz

bei der Vorstellung des Erfahrungsberichts der

Gleichstellungsbeauftragten Marita Lewening.



Bellut kündigte an, dass das ZDF diesen Prozess kontinuierlich

fortsetzen werde. Angestrebt werde ein ausgeglichenes Verhältnis.



Insgesamt liegt die Beschäftigungsquote von Frauen im ZDF bei 50,9

Prozent. Damit sind seit neun Jahren mehr Frauen als Männer im ZDF

tätig.



http://twitter.com/ZDFpresse



Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,

pressedesk(at)zdf.de



Fotos sind ab 15.00 Uhr erhältlich über ZDF Presse und

Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über

https://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehrat







Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.10.2016 - 12:36

Sprache: Deutsch

News-ID 1409582

Anzahl Zeichen: 1278

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 68 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung