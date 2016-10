EANS-Adhoc: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Vorläufige Beendigung

Ternitz/Wien, 7. Oktober 2016. Der Vorstand der SCHOELLER-BLECKMANN

OILFIELD EQUIPMENT AG (die "Gesellschaft") hat heute beschlossen, das

Aktienrückkaufprogramm der Gesellschaft, das am 27.4.2016

veröffentlicht wurde und am 3.5.2016 begonnen hat, mit sofortiger

Wirkung vorläufig zu beenden.



Dieses Aktienrückkaufprogramm basierte auf der Ermächtigung der

Hauptversammlung vom 27.4.2016 (Ermächtigung zum zweckfreien Erwerb

eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG). Trotz Beendigung des

aktuellen Programms steht diese Ermächtigung der Gesellschaft

weiterhin zur Verfügung. Der neuerliche Start wird gegebenenfalls

entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht.



Das Ergebnis des vorläufig beendeten Programms lässt sich wie folgt

zusammenfassen: ____________________________________________________

_______________________ |ISIN_der_Aktien:____________________|AT00009

46652__________________________| |Art des Rückkaufs:

|Sämtliche Rückkäufe erfolgten über die| |___________________________

_________|Börse.________________________________| |Zurückgekauftes

Volumen: |40.597 Aktien, dies entspricht 0,2537%| |_______

_____________________________|des_Grundkapitals.____________________|

|Höchster und niedrigster bezahlter |EUR 55,00 je Aktie und EUR

49,19 je | |Preis:______________________________|Aktie.____________

____________________| |Durchschnitt der gewichteten |

| |Durchschnittspreise der Tage, an den|EUR 53,6577 je Aktie.



|



|Aktien_erworben_wurden______________|______________________________________|

|Wert_der_rückerworbenen_Aktien______|EUR_2.167.461,19._____________________|



Die Veröffentlichung der im Rahmen des Rückkaufprogramms

durchgeführten Transaktionen wurden auf www.sbo.at (Investor

Relations - Corporate Governance - Aktienrückkauf / Verkauf) bekannt

gemacht.



