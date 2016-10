Tour de Europe -24 Länder und 70 Städte in 7 Monaten

Eine Reise durch 24 Länder der europäischen Union

Mit dem Projekt " Tour de Europe " startet Michael Bove - im März 2017- mit dem Auto eine Reise durch die Europäische Union.

7 Monate lang bereist er 24 Länder (Festland) und 70 Städte der europäischen Union.

Michael Bove wirbt mit dieser Aktion für den Zusammenhalt der Staatengemeinschaft. Damit verdeutlicht er, dass es sich lohnt, für den Erhalt der europäischen Union und für die gemeinsamen Werte in der EU einzustehen.

Derzeit gibt es zu viele Berichte, die eher ein düsteres Bild wiederspiegeln. Mit der Tour de Europe wird eine andere Seite der EU gezeigt.

Abseits der Flüchtlingsdiskussionen wird die Vielfältigkeit und Schönheit der Länder in der EU den Menschen näher gebracht.

Auf dieser Reise ist der Weg das Ziel.

Tägliche Berichterstattung, mit vielen Bildern auf Facebook, Instagram, Pinterest und weiteren sozialen Netzwerken, informieren die Menschen über den aktuellen Status der Reise.

Eindrucksvoll wird dokumentiert, wie lebenswert es in der europäischen Union ist.

Die Eindrücke und Begegnungen aus 24 Ländern und 70 Städten werden 2018 in einem Buch veröffentlicht.

Um das Projekt umzusetzen, bedarf es der finanziellen Unterstützung.

Städte, Unternehmen und andere Einrichtungen haben die Möglichkeit, Werbeflächen auf dem Fahrzeug zu mieten.

Mit den auffällig lackierten Werbebotschaften auf dem Auto, wird in 24 Ländern und 70 Städten in der europäischen Union geworben.

10% vom Erlös gehen an soziale Förderprojekte in der EU.

Michael Bove arbeitet als Coach und Berater. Als Autor veröffentlichte er 2016 ein "Handbuch für den Außendienst" als eBook auf Amazon.

Mit dem Projekt "Tour de Europe" erfüllt er sich einen Herzenswunsch.

Mit der Aktion werden die Menschen auf die Schönheit und Vielfalt innerhalb der Europäischen Union aufmerksam gemacht.

