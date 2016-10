Hauptstadtmesse der Fonds Finanz mit erneutem Besucherrekord

Berlin/München, 28.09.2016 – Die Hauptstadtmesse 2016 des Münchner Maklerpools Fonds Finanz war ein voller Erfolg. Über 3.600 Fachbesucher aus dem Finanz- und Versicherungsbereich nutzten am 27. September im Estrel Hotel Berlin die vielfältigen Möglichkeiten zur Information und Weiterbildung und sorgten für einen erfolgreichen Abschluss der diesjährigen Messesaison.

(firmenpresse) - Erstmalig waren in diesem Jahr vier Star-Redner auf der nunmehr 7. Hauptstadtmesse vertreten, die für einen besonderen Besucherandrang sorgten. Den Auftakt machte Daniel Bahr, der mit seinem Vortrag zur Bedeutung der privaten Krankenversicherung bereits um 09:00 Uhr für einen vollen Saal sorgte. Es folgte Detlef Soost, der über das von ihm entwickelte Fitness- und Diätprogramm „BodyChange“ informierte, das seit kurzem von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen wird. Heiß her ging es anschließend bei der Podiumsdiskussion zu dem zurzeit hochaktuellen Thema Riester-Rente, bei der Walter Riester persönlich Stellung bezog. Gemeinsam mit Martin Gräfer (Vorstand Versicherungsgruppe die Bayerische), Joachim Haid (Gründungsmitglied der Initiative „pro Riester“), Dr. Dirk Ulbricht (Direktor und Senior Researcher am institut für finanzdienstleistungen e.V.) und Dr. Rainer Demski (Journalist) wurden die Pro- und Contra-Argumente ausführlich und durchaus kontrovers diskutiert. Den abschließenden Höhepunkt bildete „Mr. DAX“ Dirk Müller, der für einen ebenso vollen Saal sorgte, wie die vorangegangenen Star-Redner.

Mit über 80 Vorträgen, Seminaren und Workshops bot der Messetag im Estrel Hotel Berlin ein umfassendes Programm. Erneut bestand für Vermittlerinnen und Vermittler die Möglichkeit, im Rahmen der Brancheninitiative „gut beraten“ kostenfrei Weiterbildungspunkte zu sammeln. Rund 130 Aussteller nutzten das Branchentreffen, um aktuelle Produkttrends zu präsentieren. Vielzählige Sonderaktionen sorgten zudem für einen regen Austausch an den Standflächen.

Die Fonds Finanz zeigte sich als Veranstalter der Hauptstadtmesse sehr zufrieden. „Der große Erfolg der Hauptstadtmesse beweist, dass praxisnahe Weiterbildungsangebote, berufliche Austauschmöglichkeiten und auch persönliche Kontakte nach wie vor von zentraler Bedeutung sind, um den Berufsalltag als Vermittlerin oder Vermittler erfolgreich zu meistern. Wir bieten all das, gebündelt an einem Tag – deshalb sind unsere Messen auch so beliebt. Denn am Ende geht es doch vor allem darum, mit frischen, neuen Vertriebsideen im Gepäck nach Hause zu gehen“, sagt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz.



Die Hauptstadtmesse bildete den Abschluss der Fonds Finanz Messesaison 2016. Die Messesaison 2017 startet am 28. März mit der MMM-Messe im MOC München. Weitere Veranstaltungen sind unter www.fondsfinanz.de/weiterbildung abrufbar, wie die kostenfreie Investment-Roadshow und der Workshop zu den Fonds Finanz Tools.

Die Investment-Roadshow „Die neue Ära der Anlageberatung“ tourt vom 10. bis 14. Oktober durch fünf deutsche Städte: Köln, Stuttgart, München, Leipzig und Hamburg. Dabei dreht sich alles um die effiziente und erfolgreiche Investmentberatung, im Rahmen derer das innovative Beratungstool „Advisor’s Studio“ neue Maßstäbe setzt.

Der Workshop zu den Fonds Finanz Tools findet vom 08. bis 10. November in Hamburg, Köln und München statt. Im Mittelpunkt stehen die vielfältigen, digitalen Marketinginstrumente, die Vertriebspartner der Fonds Finanz zur erfolgreichen Neukundenakquise und zur Kundenbindung nutzen können – wie beispielsweise die Endkunden-App „Meine FinanzApp“, die Erklärvideoplattform „maklermovie“ oder die Makler-Homepage.







Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands. Mit über 27.000 Vertriebspartnern, 280 Mitarbeitern und 130 Regionaldirektoren ist das Münchener Unternehmen bundesweit tätig. Die Fonds Finanz erzielte im Geschäftsjahr 2015 eine Gesamtleistung von 114,8 Mio. Euro. Der Gewinn belief sich auf 3,2 Mio. Euro (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit).

Die Fonds Finanz bietet umfassende und mehrfach ausgezeichnete Vertriebsunterstützung für Vermittler in den Sparten Leben, Kranken, Sach, Investment, Sachwerte, Bankprodukte und Baufinanzierung – zu 100 % kostenfrei.

Die Fonds Finanz wurde 1996 gegründet und ist als inhabergeführte Kapitalgesellschaft zu 100 % unabhängig. Eigentümer und Geschäftsführer sind Norbert Porazik und Markus Kiener.

Fonds Finanz Maklerservice GmbH

