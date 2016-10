Land und Leute in zehn Katalogen: Studiosus startet in die Europa-Saison 2017

oder den Südwesten Englands im Überblick erleben: Studiosus hat zwei

weitere Studienreisen-Kataloge frisch aufgelegt und macht damit Lust

auf Land und Leute in Europa. Präsentiert werden die Angebote

getrennt nach "Südeuropa" sowie "Nord- Mittel- und Osteuropa". Zudem

fasst der neue Wander-Katalog 2017 nochmals alle entsprechenden

Studienreisen für Aktivurlauber übersichtlich zusammen. Bereits

Anfang Juli waren die beiden Fernreisen-Kataloge 2017 erschienen.

Insgesamt sind mehr als 30 Studienreisen neu im Programm des

Marktführers aus München. Auch den druckfrischen Europa-Angeboten von

Studiosus liegt wiederum der Katalog "smart & small" bei. Aufgrund

der starken Nachfrage zeigt sich die jüngste Produktlinie des

Reiseveranstalters in einem fast doppelt so starken Umfang - mit 15

neuen Reisen in kleiner Gruppe mit maximal 15 Teilnehmern, einem der

Mehrwerte von "Studiosus smart & small".



Darüber hinaus sind Anfang Oktober drei weitere

Produktlinien-Kataloge veröffentlicht worden: "Studiosus me & more

2017" ist speziell für Singles und Alleinreisende gemacht. "Studiosus

CityLights 2017" bündelt Städtereisen mit einem hochwertigen

Besichtigungsprogramm und bequemem Rundum-Service. Und "Studiosus

family 2017" präsentiert Familienurlaub für Eltern mit Kindern

zwischen sechs und 14 Jahren. Zudem ist jetzt die neue Ausgabe des

kultimer-Katalogs erschienen, der sechsmal jährlich mit spannenden

Events und Kulturtrips aufwartet. Aktuell buchbar ist zum Beispiel

eine Reise auf den Spuren Luthers nach Wittenberg anlässlich des

Gedenkjahrs "500 Jahre Reformation", das 2017 zu einem Großereignis

werden dürfte.



Informationen zu den Studiosus-Angeboten, die auf 1.000 Routen in

mehr als 100 Länder weltweit führen und damit das umfassendste

Angebot seiner Art sind, gibt es in rund 6.500 Reisebüros in



Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie im Internet unter

www.studiosus.com.



Südeuropa: Das sind die neuen Studienreisen



Wachsendes Interesse verspricht sich Studiosus in der kommenden

Saison insbesondere am westlichen Mittelmeer und bietet

Studienreisenden jetzt eine noch größere Vielfalt - erstklassige

Studiosus-Reiseleitung immer inklusive. Nächtigen wie die

Königskinder und jede Menge kulturelle Hochkaräter erleben, das

können Studiosus-Gäste beispielsweise auf der neuen zehntägigen

Studienreise "Kastilien - mit Flair". Das Urlaubserlebnis bereichern

dabei Kulturperlen wie Segovia, Avila und Toledo, aber auch

versteckte Stadtjuwelen der Romanik wie zum Beispiel Zamora. Ein

weiterer Pluspunkt: Die Hotels sind ehemalige Paläste und Klöster mit

feiner Küche und gehören zu den schönsten Paradores des Landes.



Ein "Paradies gleich ums Eck" verspricht die neue Wanderreise von

Studiosus, die in acht Tagen Menorca "aktiv erleben" lässt. Erholsame

Wanderungen in den schönsten Insellandschaften, zum Beispiel auf dem

sogenannten "Pferdepfad" der rund um die "kleine Schwester Mallorcas"

führt, und der Besuch der Hafenstädte Ciutadella und Mahón -

Katamaranfahrt inklusive - runden das Programm ab.



Ebenfalls neu im Spanien-Angebot ist eine Andalusienreise, die in

neun Tagen den Besuch von Alhambra und Mezquita mit imposanten

Naturerlebnissen verbindet. Beim Besuch einer Stierzuchtfarm ist auch

der umstrittene Stierkampf ein Thema, das der Studiosus-Reiseleiter

zur Sprache bringt. Bereits vorbereitete Extratouren ermöglichen

zudem - wie bei allen Studiosus-Reisen üblich - immer wieder

individuelle Ausstiegsmöglichkeiten aus dem geführten

Gruppenprogramm: Statt in Granada die Kathedrale und Königliche

Kapelle an der Seite ihres Reiseleiters zu erleben, können

Studiosus-Gäste beispielsweise ihren Freiraum nutzen und sich in

einem Hamam verwöhnen lassen.



Von Rom bis zum Golf von Neapel (durch die Zeit) reisen und

Kulturhighlights erleben - das klingt nicht nur spannend, sondern ist

es auch. Eine neue Studiosus-Reise führt jetzt in neun Tagen vom

Tiber zum Vesuv - Kolosseum, Forum Romanum und tiefe Geistlichkeit im

Petersdom inbegriffen. Hinzu kommt bei der Reise eine gehörige

Portion Amalfitana-Feeling und viel Dolce Vita bei Cappuccino und

hausgemachter Pasta in familiären Unterkünften.



Ein Geheimtipp für Individualisten, Naturfreunde und

Erholungssuchende sind die Äolischen Inseln. Die Eilande spitzen

nördlich von Sizilien aus dem Meer und Studiosus-Gäste können sie

jetzt "mit Muße" erleben. Neben einer nächtlichen Bootsfahrt, urigen

Dörfern und dem feurigen Vulkan Stromboli bleibt bei der neuen

Studiosus-Reise auch viel Zeit zum Baden, Lesen und

Einfach-am-Pool-Liegen. Und für Letzteres ist ein komfortables

Vier-Sterne-Hotels in Lipari sicherlich der richtige Ort. Weitere

neue Studienreisen im Süden Europas führen in die Provence, nach

Korsika und Zypern.



Von Nord- nach Osteuropa: Die neuen Urlaubsangebote im Überblick



Und in Nord- Mittel- und Osteuropa? Auch hier hat Studiosus viele

Neuheiten ins Angebot genommen. Einen Überblick über den Südwesten

Englands verschafft eine neuntägige Studienreise und bietet Natur,

Kultur und kleine Wanderungen zwischen Bath und Land's End. Auch

aktuelle Themen spricht der Studiosus-Reiseleiter an, zum Beispiel

den Brexit oder wie Prince Charles Cornwalls schwächelnde Wirtschaft

mit grünen Projekten in Schwung bringen will.



Durch die Highlands zu den Inseln Orkney & Shetland geht es bei

der neuen neuntägigen Schottlandreise von Studiosus. Per

Mini-Kreuzfahrt erreicht man den Orkney-Archipel an der Nordküste, wo

27 uralte Felsblöcke den Ring of Brodgar formen. Zudem begegnen die

Studiosus-Gäste während der Reise einem Farmer, dessen Border Collie

einen Riesenspaß hat, wenn er die Schafe zusammentreibt. Von Lappland

bis ins Fjordland führt eine neue 16-tägige Norwegen-Studienreise,

die im eisigen Norden Europas beginnt und in Norwegens Hauptstadt

Oslo ihren Abschluss findet. Nordkap und Polarkreis gehören dabei

sicherlich zu den besonderen Höhepunkten. Zudem versprechen die

Studenten-Stadt Trondheim, Bergen sowie die Kapitale des Landes jede

Menge Kultur und Urlaubsfreude.



Oder doch lieber Moskau und St. Petersberg im Doppelpack

kennenlernen und gemeinsam mit Einheimischen im Sapsan, dem

russischen ICE, in vier Stunden von der Hauptstadt in die

Zarenmetropole flitzen? Eine neue achttägige Studienreise macht das

möglich. Dabei spazieren die Studiosus-Gäste entlang der Moskwa und

über den Roten Platz, erleben die Meisterwerke der Tretjakow-Galerie

und kommen dem Petersburger Dreigestirn bestehend aus Eremitage,

Bernsteinzimmer und Peter-Paul-Festung ganz nah. Von einem

einheimischen Künstler erfahren sie in Begleitung ihres

Studiosus-Reiseleiters zudem viel über die zum Teil raue

Lebenswirklichkeit der Russen in den Putin-Jahren.



Last but not least: Drei neue Kreuzfahrt-Studienreisen bereichern

ebenfalls das Studiosus-Programm für die Urlaubssaison 2017. Sie

führen per Motoryacht rund um Island, an den Rand des ewigen Eises

nach Westgrönland und entlang der nordischen Küste und der Fjorde

Norwegens.



