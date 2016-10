Weil Fürsorge wichtig ist: José Carreras Leukämie-Stiftung finanziert Patientenhaus an der Uni-Klinik Regensburg mit 400.000 EUR

(ots) - Die José Carreras Leukämie-Stiftung

finanziert den Neubau des Patientenhauses auf dem Gelände des

Universitätsklinikums Regensburg (UKR) mit 400.000 EUR. Es wird

Angehörigen schwer kranker Patienten kostengünstige

Übernachtungsmöglichkeiten in unmittelbarer Kliniknähe bieten. Heute

wurde im Rahmen eines großen Festaktes der Grundstein gelegt. Bayerns

Finanzstaatssekretär Albert Füracker bezeichnet das Projekt als

"beispielhaft für große Mitmenschlichkeit".



"Das Patientenhaus der Leukämiehilfe Ostbayern e.V. ist ein

Projekt besonderer Nächstenliebe und Fürsorge. Deshalb finanzieren

wir den Bau des Hauses mit 400.000 Euro. Das hiermit eingerichtete

José-Carreras-Begegnungszentrum schafft für Patienten und ihre

Angehörigen Rückzugsmöglichkeiten und fördert zugleich den Austausch

und das Zusammensein. Das stiftet neue Kraft und Zuversicht", so Dr.

Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José Carreras

Leukämie-Stiftung.



"Es ist ein bedeutender Tag für die Leukämiehilfe, und es ist ein

wichtiger Schritt hin zu noch besserer Patientenversorgung in

Ostbayern", so Professor Dr. Reinhard Andreesen, Vorsitzender der

Leukämiehilfe Ostbayern, anlässlich der heutigen Grundsteinlegung für

das Patientenhaus. "Mit diesem Haus ermöglichen wir sehr viel mehr

Nähe, gemeinsame Zeit und Zuneigung für Krebspatienten und ihre

Angehörigen."



Das Patientenhaus wird mit 18 Wohneinheiten kostengünstige

Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Gelände des UKR bieten. Angehörige

mit weiter Anreise können dann länger und öfter beim erkrankten

Familienmitglied sein und zugleich Fahrzeiten und Fahrkosten

reduzieren. Das José-Carreras-Begegnungszentrum mit

Gemeinschaftsräumen, einer großzügigen Terrasse und Spielzimmer wird

das Patientenhaus nicht nur zu einem Ort der Geborgenheit machen,

sondern ermöglicht auch die Begegnung und den Austausch mit anderen



Betroffenen. Fertigstellung und Inbetriebnahme des Patientenhauses

sind für 2018 geplant.



Die José Carreras Leukämie-Stiftung hat den Standort Regensburg

insgesamt mit bereits rund 5 Mio. Euro unterstützt. Möglich wird

diese Unterstützung unter anderem durch die jährliche José Carreras

Gala, die in diesem Jahr am Mittwoch, dem 14. Dezember in Berlin

stattfindet und live ab 20.15 Uhr bei SAT.1 Gold übertragen wird.

Auch in diesem Jahr wird Gastgeber José Carreras bei Deutschlands

emotionalster Benefiz-Gala wieder von zahlreichen internationalen und

nationalen Künstlern unterstützt.



José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.



1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die

eigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche José

Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörige

Stiftung. Seither wurden bereits über 1100 Projekte finanziert, die

den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung

von Leukämie und ihrer Heilung sowie die Arbeit von

Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Die Deutsche

José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-

Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen. Die José Carreras

Gala ist dank der Unterstützung vieler Prominenter mit über 100

Millionen Euro Spenden die langfristig erfolgreichste Benefiz-Gala im

deutschen Fernsehen.



