Innere Mission München führt elektronische Personalakte vysoft PVS ein

vykon entwickelt digitale Personalakte für die Inneren Mission München auf Basis vysoft PVS für ca. 3.000 Mitarbeiter

(PresseBox) - Die Innere Mission München optimiert Ihre Aufgaben und Prozesse im Personalwesen mit dem vysoft Personal-Verwaltungs-System PVS. Mit der Software für eine digitale Personalakte werden Arbeitsabläufe effizient unterstützt und die Produktivität von Mitarbeitern erhöht - schon vom ersten Arbeitstag an. Die elektronische Personalakte ist sicher und bildet genau die Workflows des Personalwesens innerhalb der Inneren Mission München ab.

vysoft - kundenspezifische Software-Lösungen auf Basis von MS SharePoint

vykon ist eine erfahrene Unternehmensberatung zwischen Business und IT und bietet zahlreiche Leistungen im Bereich Prozessmanagement: Prozessanalyse und -optimierung, Umsetzung und Einführung sowie Coaching. Die vykon-Methodik ermöglicht es unseren Beratern, bereits nach kurzer Zeit konkrete Vorschläge zur Optimierung von Geschäftsprozessen zu machen. Durch den Einsatz von Workflow-Systemen wie beispielsweise MS SharePoint, unterstützt vykon bei der Implementierung in Unternehmen und Institutionen.

Darüber hinaus bietet vykon unter der Marke vysoft kundenspezifische Softwarelösungen. Mit den vysoft-Lösungen können Sie Ihre Arbeitsabläufe vereinfachen, Prozesse automatisieren, innerbetriebliche Informationsströme beschleunigen, Mitarbeiter von Bürokratie entlasten sowie Standorte besser vernetzen. Die Applikationen bestehen aus zahlreichen Bausteinen, die individuell zusammengestellt und auf Ihre spezifischen Aufgabengebiete und Abläufe angepasst sowie kundenspezifische Funktionen jederzeit hinzugefügt werden können.

Unsere Produkte basieren auf MS SharePoint und bieten Lösungen für viele Einsatzbereiche wie die Verwaltung von Notunterkünften und Notquartieren für Flüchtlinge und Obdachlose, für das Fuhrpark-Management, die Raumreservierung, die Finanzplanung, das Maßnahmen-Tracking, User-Helpdesk, digitale Personalakte, ?Zeiterfassungs-System, zur Verwaltung von Betreuungs-Angeboten und deren Abrechnung, sowie für das Therapie-Management, Schlüsselverwaltung, CMDB und die Rückstellungs-Verwaltung.



vysoft vykon GmbH&Co. KG

Datum: 07.10.2016 - 12:30

vysoft vykon GmbH&Co. KG

