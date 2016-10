Gutachter fordern eigen produziertes Programm für das öffentlich-rechtliche Fernsehen der Zukunft (AUDIO)

Die Professoren Dörr, Holznagel und Picot stellen in Mainz ihr

gemeinsames Gutachten "Legitimation und Auftrag des

öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Zeiten der Cloud" vor



INTERVIEW MIT PROFESSOR DR. BERND HOLZNAGEL UND PROFESSOR DR.

ARNOLD PICOT



Anmoderation:



Brauchen wir das öffentlich-rechtliche Fernsehen in der Zukunft

noch? In einer Zukunft, in der wir unendlich viele Videos, Filme und

Sendungen aus dem Internet beziehen können? Mit diesen Fragen haben

sich drei Professoren beschäftigt und heute im Rahmen der

ZDF-Fernsehratssitzung in Mainz ihre Ergebnisse vorgelegt. Im

Interview erklären Professor Dr. Bernd Holznagel und Professor Dr.

Arnold Picot, die dieses Gutachten gemeinsam mit ihrem Kollegen

Professor Dr. Dieter Dörr erstellt haben, zu welchen Ergebnissen sie

gekommen sind:



1. Frage: Herr Professor Picot, Video on Demand, Filmabos vom

Onlinedienst, Videos auf Social Media Plattformen, noch nie war die

Fernsehvielfalt so groß wie heute. Stehen wir durch die Möglichkeiten

der Digitalisierung vor der größten Veränderung aller Zeiten? Es hat

in den letzten Jahren schon einige Veränderungen gegeben. Denken Sie

nur an den Übergang von dem terrestrischen zum Kabelfernsehen und

dann auch noch zum Internetfernsehen. Jetzt kommt die nächste Stufe,

das sogenannte Cloud-Fernsehen. Das heißt, dass man alle Arten von

Bewegtbildangeboten, seien sie nun klassische Programme, seien es

Einzelbeiträge, aus der Cloud herunterladen oder herunterziehen kann

und gar keine eigenen Speichermedien dafür braucht. (0:28)



2. Frage: Wie müssen wir uns diese TV-Cloud konkret vorstellen,

Herr Professor Holznagel? Sie müssen sich die Daten in Asien und den

USA anschauen. Dort sind rund 85 Prozent des gesamten Interverkehrs

auf das Video bzw. das Fernsehen gerichtet. Die Übertragung erfolgt



im Netz, im Internet. Das muss auch irgendwo herkommen und muss auch

irgendwo verarbeitet und gespeichert werden. Genau das passiert in

diesen berühmten Clouds. Das sind Rechenzentren, die jetzt überall,

auch in der Bundesrepublik, aufgebaut werden. (0:33)



3. Frage: Ich kann also anschauen was ich will, wo ich will und

wann ich will. Das ist eigentlich doch eine faszinierende Idee? Wenn

man genauer hinschaut sieht man, dazu gibt es auch Studien, dass die

Qualität dessen, was dort angeboten wird, zu einem großen Teil zu

wünschen übrig lässt. Dass man nur noch dasselbe findet, also sehr

viel Ähnliches, vom Niveau nicht immer überzeugende Beiträge. Dass

die Unabhängigkeitsfrage und die Frage der Glaubwürdigkeit der

Informationen, die man findet, noch viel schwerer heute einzuschätzen

ist, als das früher der Fall war. So dass der Auftrag des

öffentlich-rechtlichen Fernsehens darin bestehen kann, eine Art

Vertrauensanker zu sein, wenn jemand wirklich wissen möchte, was

Sache ist, dass man dann darauf zurückgreift. Das ist hier noch

notwendiger, als es früher in der analogen, linearen Programmwelt

noch der Fall war. (0:52)



4. Frage: Welche Vorteile des öffentlich-rechtlichen Fernsehens

haben Sie bei Ihrer Forschungsarbeit im Vergleich zu anderen Systemen

gefunden? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nur noch in Europa

stark. In China ist es ein Staatsfernsehen, in den USA ist alles

privatisiert, dort hat jeder Kabelsender eine spezifische Message,

die er verfolgt. FOX macht Trump und NBC macht Hillary Clinton. In

Deutschland hat man noch den Vorteil, dass die Kosten für den

öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit den 17 Euro extrem günstig sind.

Sie zahlen in den USA über 200 Dollar Kabelnutzungsgebühr. Also ein

günstigeres System zur Verbreitung hochwertiger Videos werden sie

weltweit kaum finden. (0:45)



5. Frage: Vor welchen Herausforderungen stehen die

öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten ARD und ZDF in Zeiten von

Cloud-TV? In der Cloud werden sehr viele Bewegtbilder und

Informationen außerhalb des klassischen Fernsehens angeboten, da hat

jeder Zugriff drauf. Jetzt muss das öffentlich-rechtliche Fernsehen

sehen, ob es seinem Auftrag, nämlich die Meinungsbildung in der

Bevölkerung und die kulturelle Information und Bildung

voranzutreiben, ob es das nur durch die klassischen linearen

Programme machen kann oder ob es auch außerhalb dieser Programme in

der Cloud, in der neuen Medienwelt, präsent sein muss. Diese

Herausforderung wird größer sein, weil ein zunehmender Teil der

Zuschauerschaft, insbesondere der jüngeren Zuschauerschaft, zunehmend

auf diesen sogenannten nicht-linearen Teil der Medienangebote

anspringt und immer weniger auf die klassische Programmwelt. (0:50)



6. Frage: Sie unterbreiten in Ihrem Gutachten den

öffentlich-rechtlichen Sendern auch ganz konkrete Vorschläge, was sie

in Zeiten von Cloud-TV verändern müssen. Was für Vorschläge sind das?

Zunächst sollten die Inhalte, die Sie jetzt schon in der Mediathek

finden, länger abrufbar sein, als das heute der Fall ist. Praktisch

stelle ich mir das so vor, dass man nicht nur, wie das heute der Fall

ist, das lineare bestehende Programm mehr oder weniger eins zu eins,

wie es ist, oder eine Auswahl davon ins Netz stellt. Das heißt, es

muss für das Cloud-Fernsehen produziert werden, dass man für diese

nicht-lineare Medienwelt beginnt, ein eigenes Programmkonzept zu

entwickeln. (0:33)



Abmoderation:



Die beiden Professoren Dr. Holznagel und Dr. Picot im

Exklusivinterview. Sie haben heute in Mainz ein Gutachten zum Auftrag

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit dem Titel "Legitimation und

Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Zeiten der Cloud"

vorgestellt.



