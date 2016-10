Haben Sie schon einmal "gefühlt", was "Führen" heißt?

(firmenpresse) - "Führen kann man nicht lernen - Führen i s t Lernen", sagt Peter B. Vaill.



"Führen", sagen wir, "bedeutet im besten Falle freiwilliges Folgen ermöglichen. Führen soll in seiner ausgeprägtesten Form das selbstständige und Risiko bereite Vorangehen in die vom Führenden gewünschte Zielrichtung bewirken."



In HorseDream Führungstrainings mit Pferden kann man Führen "verinnerlichen" und damit zu einem selbstverständlichen Verhalten werden lassen. Eine Teilnehmerin hat es einmal so formuliert. "Ich habe bisher viel über Führung gelesen, heute habe ich Führung gefühlt."



Der Einstieg (maximal 10 Tln.)

21. November 2016, 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr, in 34593 Knüllwald Oberbeisheim

Teilnahme pro Person: 595,00 Euro inkl. MwSt.

http://www.horsedream.de/termine---anmeldung.html



In den vergangenen Jahrhunderten wurden alle Führungskräfte mit Hilfe des Pferdes ausgebildet, denn der Umgang mit ihm fördert Mut, Kraft und Kreativität und gleichzeitig Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Zielstrebigkeit.



Auf unseren pferdegestützten Führungsseminaren geht es um Respekt, Vertrauen und Authentizität. Das Pferd folgt einem Menschen genau dann, wenn er sich durch Selbstbewusstsein, Vertrauenswürdigkeit, Klarheit, Glaubhaftigkeit und Zielorientiertheit auszeichnet. Es spiegelt unmittelbar den äußeren Führungsstil und die innere Haltung eines Menschen wider.



Das Ergebnis ist mehr Klarheit, Eindeutigkeit und Überzeugungskraft in jedem Moment, in dem es auf Führung ankommt.



Der Intensivkurs (maximal 4 Tln.)

02.11. 15:00 Uhr bis 04.11.2016 15:00 Uhr, in 34593 Knüllwald Oberbeisheim

Teilnahme pro Person: 2.374,05 Euro inkl. MwSt.

Standort: Zeidlerhof

Strasse: Lichtenhagener Straße 8

Ort: 34593 - Knüllwald (Deutschland)

Beginn: 21.11.2016 10:00 Uhr

Ende: 21.11.2016 16:00 Uhr

Eintritt: 595.00 Euro (inkl. 19% MwSt)

Buchungswebseite: http://www.horsedream.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.horsedream.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

HorseDream ist der Pionier der pferdegestützten Aus- und Weiterbildung. Seit 20 Jahren sind wir auf Führungstrainings und Teamentwicklung mit Pferden als Medium spezialisiert. Auf der Basis unseres Konzepts arbeiten inzwischen weltweit über 125 lizenzierte HorseDream Partner. Gut 350 TrainerInnen sind durch unsere Train the Trainer Seminare gegangen und bieten pferdegestützte Seminare haupt- oder nebenberuflich an. Mehr als 300 Mitglieder hat die von uns 2004 gegründete EAHAE International (früher European) Association for Horse Assisted Education.

Dies ist eine Pressemitteilung von

G&K HorseDream GmbH

PresseKontakt / Agentur:

G&K HorseDream GmbH

Gerhard Krebs

Lichtenhagener Straße 8

34593 Knüllwald

gjk(at)horsedream.com

056859224233

http://www.horsedream.de



Datum: 07.10.2016 - 14:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1409646

Anzahl Zeichen: 2064

Kontakt-Informationen:

Firma: G&K HorseDream GmbH

Ansprechpartner: Gerhard Krebs

Stadt: Knüllwald

Telefon: 056859224233





Diese Pressemitteilung wurde bisher 93 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung