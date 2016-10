Neue Seminarbroschüre

(firmenpresse) - Köln, 06.10.2016: Das Deutsche Institut für Marketing (DIM) veröffentlicht gemeinsam mit der YouMagnus AG eine Seminarbroschüre zum aktuellen Inhouse Weiterbildungsportfolio.



In der Broschüre stellt das DIM mit der YouMagnus AG Seminare und Weiterbildungsmöglichkeiten aus diversen Bereichen der Personalentwicklung vor. Das Inhouse Angebot deckt ein breites Themenportfolio ab und bei Bedarf erfolgt eine zielgerichtete und individuelle Anpassung der Schulungsunterlagen und der Schulungsform. Präsenzworkshops, Lehrgänge, Coachings, E-Learning und Vorträge - die Bandbreite an Möglichkeiten wird kontinuierlich ausgebaut.



"Bei unserem eigenständigen Weiterbildungsportfolio sind in den letzten Jahren nicht nur ideale Workshopinhalte entstanden, sondern auch ein hohes Maß an Erfahrung und vor allem die Kompetenz, sich auf die individuellen Wünsche und Vorstellungen der Teilnehmer einzulassen und diese im Verlauf der Weiterbildungen zu berücksichtigen", so Prof. Dr. Bernecker, Geschäftsführer des Deutschen Institut für Marketing.



Das Angebot der Unternehmen deckt dabei die folgenden Bereiche ab:



Produktmanagement,

Marketing und Management,

Online Marketing,

Mitarbeiterführung,

Kommunikation und Präsentation,

Vertrieb,

Branchenspezifische Seminare,

Zertifikatslehrgänge,

Kongresse und Vorträge.



In der neuen Seminarbroschüre werden die einzelnen Weiterbildungsmaßnahmen innerhalb des jeweiligen Themenbereichs ausführlich vorgestellt.

Insbesondere eine hohe Interaktivität und das Eingehen auf individuelle Herausforderungen zeichnen die Inhouse Weiterbildungen aus. Die Teilnehmer profitieren ferner von dem starken Praxisbezug sowie den zahlreichen Umsetzungshilfen der Seminare.



Weitere Informationen:

Die komplette Seminarbroschüre ist unter dem folgenden Link kostenlos bestellbar: https://www.marketinginstitut.biz/shop/Downloads/Broschuere_Inhouse_Schulungen.html (http://www.marketinginstitut.biz/shop/Downloads/Broschuere_Inhouse_Schulungen.html)





http://www.marketinginstitut.biz



Das Deutsche Institut für Marketing ist ein auf Marketing spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen mit den Kompetenzfeldern Marktforschung, Marketingberatung und Marketingtrainings. Im Zentrum der Arbeit stehen praxis- und prozessorientierte Lösungen im Marketingumfeld der Kunden. Dabei verknüpft das Institut fundierte Forschung mit innovativer Unternehmenspraxis. Das DIM wurde mit dem Internationalen Deutschen Trainings-Preis 2014 in Bronze und dem Premium Standard des ITCR ausgezeichnet.

DIM Deutsches Institut für Marketing GmbH

DIM Deutsches Institut für Marketing GmbH

Prof. Dr. Michael Bernecker

Hohenstaufenring 43-45

50674 Köln

presse(at)marketinginstitut.biz

0221 99 555 100

http://www.marketinginstitut.biz



Firma: DIM Deutsches Institut für Marketing GmbH

Ansprechpartner: Prof. Dr. Michael Bernecker

Stadt: Köln

Telefon: 0221 99 555 100





