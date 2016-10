Neuerscheinung: "Memoirs of Carl Wippo. Lebenserinnerungen von Carl Wippo" von Matthias Blazek

(firmenpresse) - Niedergeschriebene Lebenserinnerungen von deutschen Arbeitern aus dem 19. Jahrhundert sind selten – deshalb sind die Aufzeichnungen des Amerika-Auswanderers Carl Wippo (1827-1898) ein Glücksfall.

Journalist und Historiograph Matthias Blazek bereitet die Erinnerungen des Sattlers, Eisenbahnbauarbeiters und Polsterers aus dem Königreich Hannover sachkundig auf und bettet sie in den historischen Kontext ein. Zu einer fesselnden Lektüre werden die Memoiren nicht zuletzt wegen Wippos von zahlreichen Verwicklungen geprägte Liebesbeziehung zu seiner Angebeteten, die zunächst in Deutschland blieb.

Die „Lebenserinnerungen von Carl Wippo“ sprechen aber nicht nur Leser mit Interesse an der Amerika-Auswanderung an: Auch Eisenbahnhistoriker und Heimatkundler werden viel Aufschlussreiches entdecken.



Matthias Blazek

Memoirs of Carl Wippo. Lebenserinnerungen von Carl Wippo

108 Seiten, Paperback. 2016, 18,90€

ISBN 978-3-8382-1027-8



Der ibidem-Verlag ist ein Fachbuchverlag für Wissenschaftsliteratur mit Standorten in Stuttgart und Hannover. Mit mehr als 1.900 lieferbaren Titeln im Programm bietet das 1997 gegründete Verlagshaus wissenschaftlich anspruchsvolle Analysen vor allem aus den Bereichen Medien-, Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.

