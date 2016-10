Brady BBP33 Etikettendrucker für den Laboreinsatz

Der Etikettendrucker BBP33 setzt neue Maßstäbe für den einfachen Etikettendruck im Labor. Besonders zum Bedrucken verschiedener Etikettengrößen und -materialien ist der BBP33 genau der richtige.

Brady BBP33 Etikettendrucker für den Laboreinsatz

(firmenpresse) - Wer einen einfach zu bedienenden PC-Drucker für den Einsatz im Labor sucht, der ist mit dem Brady BBP33 Thermotransfer-Etikettendrucker bestens bedient. Der kleine Tischdrucker ist absolut benutzerfreundlichen und sehr einfach zu bedienen.



Der Etikettendrucker verfügt über die bekannte SmartCell-Technologie von Brady. Das heißt, dass Labormitarbeiter sich nicht mehr für jedes Etikettenmaterial um die Kalibrierung und Einrichtung des Druckers kümmern müssen und eventuell auch noch einiges an Etikettenmaterial für die Einrichtung des Druckers verschwenden müssen. Die manuelle Kalibrierung und Einrichtung fällt komplett weg, da der BBP33 Etikettendrucker das vollständig selbständig übernimmt.



Da die Etiketten- und Farbbandmaterialien jeweils auf einer sehr handlichen Kassette aufgewickelt sind, ist auch das Einlegen dieser Materialien kinderleicht. Einfach den Druckerdeckel öffnen, Farbband einsetzen, Deckel verschließen und loslegen. Auch die Etikettenbänder müssen nicht mehr um Spulen und Druckköpfe gelegt werden, wie das bei marktüblichen Thermotransfer-Etikettendrucker üblich ist. Die Kassetten sind einfach einzulegen und rollen nicht davon oder werden beschädigt.



MAKRO IDENT - bekannter Brady-Distributor aus dem Münchner Süden - verfügt neben dem kompletten Sortiment an Labordruckern (mit Zubehör) auch über das komplette Sortiment verschiedenster Laboretiketten - natürlich auch für den Labordrucker BBP33. Die Materialien wurden speziell für den GLP-konformen Laboreinsatz entwickelt. Sie sind Lösungsmittel- und Chemikalien-resistent und für normale Zimmertemperaturen wie auch extreme Temperaturen von 120°C bis minus 196°C einsetzbar. Somit können Labore eine klare und beständige Etikettierung erzielen und Fehler bei der Probenkennzeichnung verhindern, um die Nachverfolgbarkeit absolut sicherzustellen.



Der Drucker ist mit einer Druckauflösung von 300 dpi ausgestattet und gewährleistet einen kontrastreichen und korrekten Druck Text, Barcodes und Grafiken - bereits auf dem ersten Etikett. Durch die einfache Bedienung kann dieser Drucker im ganzen Team genutzt werden.





Für die Laborkennzeichnung stehen viele Materialien in verschiedenen Größen zur Verfügung, die verwendet werden können wie z.B. für Ampullen, Röhrchen, Mikrotiterplatten, Objektträger, Halme, Gewebekassetten, Flaschen, Petrischalen, Kolben, konische und großformatige Röhrchen und Gefäße usw. Für Röhrchen mit Deckel gibt es auch vorgefertigte Etiketten in der Kombination Rechteck-Etikett mit rundem Deckeletikett.



Um eine Langzeit-Lesbarkeit gedruckter Etiketten zu gewährleisten, eignet sich die Thermotransfer-Technik des BBP33 hervorragend. Meist werden Wachs/Harz Farbbandmischungen oder Harz-Farbbänder verwendet, die eine gewisse Hitze wie auch extreme Kälte aushalten.Schließlich soll die Schrift auch bei der Lagerung in Stickstoff noch viele Jahre lesbar sein und das Etikett soll nicht wieder herunterfallen.



Der Brady Etikettendrucker BBP33 bedruckt vorgestanzte Etiketten mit einer Breite von 6,35 mm bis 101 mm. Endlosetiketten werden ebenso verarbeitet mit einer Länge von 12,5 mm bis zu 3 Meter. Die integrierte Schneidevorrichtung wird für Endlosmaterialien, falls es notwendig ist, dass große Etiketten oder schilderähnliche Etiketten bedruckt werden müssen.



Im Lieferumgang ist die bekannte Etiketten-Software LabelMark 6.0 STD enthalten, mit allen verfügbaren Laboretiketten-Formaten, die im Komplettsortiment bei MAKRO IDENT erhältlich sind, wie auch Windows-basierte Druckertreiber, Anschlusskabel und Bedienungsanleitung.



Weitere Informationen unter: www.makroident.de/labor/labordrucker_bbp33.html







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.makroident.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

MAKRO IDENT - Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

? Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation und vieles mehr.

? Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 35.800 Artikeln

? Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in alle

der EU angehörenden Staaten sowie der Schweiz.



Sortiment mit über 35.800 Artikeln

MAKRO IDENT e.K. ist bekannter BRADY-Distributor für kleine bis große Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Behörden, Institute usw. im EU-Raum und der Schweiz. Aus unserem großen Sortiment von über 35.800 Artikeln erhalten Sie von uns ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte.



Produktsortiment

Etiketten, Etiketten- und Schilder-Drucker, Laboretiketten, Patientenarmbänder, Lockout-Tagout Verriegelungen / Warnanhänger, Scafftag Halterungen + Einsteckschilder, Sicherheitskennzeichnung nach ISO 7010, SPC Bindevliese für Öl, Chemikalien und andere Flüssigkeiten, Sicherheits-Software LINK360 und vieles mehr.



Dies ist eine Pressemitteilung von

MAKRO IDENT e.K. - Brady-Distributor Europa

Leseranfragen:

Bussardstraße 24, 82008 Unterhaching

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 07.10.2016 - 15:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1409658

Anzahl Zeichen: 4045

Kontakt-Informationen:

Firma: MAKRO IDENT e.K. - Brady-Distributor Europa

Ansprechpartner: Angelika Wilke

Stadt: Unterhaching

Telefon: 089-615658-28



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.