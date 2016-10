Axel Kowollik & Gert Neumann - Rock, Singer/Songwriter Konzert im ART Stalker

Axel Kowollik & Gert Neumann - Rock, Singer/Songwriter Konzert im ART Stalker

(firmenpresse) - Axel Kowollik & Gert Neumann

Rock, Singer/Songwriter



Seit 1969 ist Axel Kowollik auf Tour. Mal mit anderen, wie zum Beispiel als Bassist und Sänger in der Band des britischen Popstars Chris Norman, mal auf eigene Rechnung. Gespielt hat er überall, in Kultclubs wie „The Brass Monkey“ in Sydney, bei ungezählten TV Shows und in Arenen wie dem Berliner Olympiastadion.

Mehr als 4.500 Auftritte hat der Sänger hinter sich - aber noch lange nicht genug.

Anfang 2014 veröffentlicht er sein Solodebut “OUT ON THE PERIMETER”, ein akustisches Rockalbum über das Leben als Musiker, als Poet, als Einzelgänger - ein Leben also, dass von Natur aus am Limit balanciert…



Duo Partner auf dieser Tour ist der Oberhausener Gitarrist/Sänger Gert Neumann, der vor allem im Ruhrgebiet durch seine Arbeit bei Trionova, Stringray & Five Alive O bekannt ist.



“OUT ON THE PERIMETER” ist das neue Album von Axel Kowollik, dessen eigenwillige Songs sich gekonnt zwischen akustischer Gitarrenmusik und Rock hin und her bewegen. Es ist die steppenwölfische Perspektive eines überzeugten Außenseiters, den keine Sehnsucht nach Zugehörigkeit plagt und dem der Widerspruch der Mehrheit genauso wenig bedeutet wie deren Applaus. Es ist die unerschrockene Ortsbestimmung eines Einzelnen, der sich auf seinem Außenposten den klaren Blick auf seine Artgenossen bewahrt.

“Hier draußen ist es kalt - aber die Aussicht ist fantastisch“.



www.axelkowollik.de

www.gertneumann.de



Video:

https://youtu.be/W31WVzWY34U



Donnerstag 03. November 2016

Beginn 20:30 Uhr

Vorverkauf: 6,00 Euro, Abendkasse: 8,50 Euro, Studenten 3:00 Euro



Tickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de





Kommentare zur Pressemitteilung