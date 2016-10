EU-Terminvorschau vom 09. bis 16. Oktober 2016

Sonntag, 9. Oktober



Berlin: Welt-Gesundheitsgipfel (bis 11.10.)



Der Welt-Gesundheitsgipfel (World Health Summit) ist die

Jahreskonferenz der "M 8"-Allianz akademischer Gesundheitszentren,

Universitäten und Nationaler Akademien. Er wird vom Inter Academy

Medical Panel (IAMP) gemeinsam mit Wissenschaftsakademien aus

weltweit 67 Staaten organisiert. Seit 2009 ist Detlev Ganten von der

Berliner Universitätsklinik Charité Präsident des World Health

Summits. Der Gipfel beschäftigt sich unter anderem mit der Gesundheit

von Flüchtlingen und Migranten. Mehr Informationen finden Sie auf der

Website http://www.worldhealthsummit.org/the-summit.html des Gipfels.

Auch Experten der Europäischen Kommission werden an den Diskussionen

teilnehmen.



Montag, 10. Oktober



Berlin: EU-Kommissar Carlos Moedas bei Konferenz zum Europäischen

Forschungsraum



Der EU-Kommissar für Forschung, Wissenschaft und Innovation,

Carlos Moedas, wird neben Bundesforschungsministerin Johanna Wanka

eine Eröffnungsrede bei der vom Bundesministerium für Bildung und

Forschung (BMBF) organsierten Konferenz halten. Beide geben vorher,

um 9.30 Uhr, ein gemeinsames Pressestatement. Die Konferenz wird eine

Zwischenbilanz zur Strategie der Bundesregierung zum Europäischen

Forschungsraum (EFR) ziehen. Es werden auch Impulse für die künftige

Entwicklung in der europäischen Forschungs- und Innovationspolitik

erwartet. Robert-Jan Smits, Generaldirektor der Generaldirektion



Forschung und Innovation der Europäischen Kommission, nimmt an einer

Paneldiskussion teil. Mehr Informationen finden Sie auf der Website

http://www.eubuero.de/era-konferenz.htm der Konferenz. Zeit: 10 Uhr,

Ort: bcc Berlin Kongress Center, Alexanderstraße 11. Anmeldung zum

Pressestatement bei der Pressestelle des BMBF, telefonisch unter

+49(0)30/1857-5050 oder per Mail an presse(at)bmbf.bund.de



EU-weit: Europäische Woche der Regionen (bis 13.10.)



In den nächsten Tagen geht es bei vielen Veranstaltungen, auch in

Deutschland, um die Ergebnisse der EU-Kohäsionspolitik und auf

geförderte Projekte in der gesamte EU. 6000 lokale, regionale,

nationale und europäische Entscheidungsträger und Experten werden zu

mehr als 100 Workshops und Diskussionen, Ausstellungen und

Networking-Möglichkeiten zusammenkommen. Mehr Informationen finden

Sie auf dieser Website http://ots.de/YIy3f. Dort können Sie auch nach

lokalen Aktionen suchen. Heute wird etwa im Rathaus der

nordrhein-westfälischen Stadt Detmold eine Diskussionsveranstaltung

zum Umweltbewusstsein von Betrieben und im Privatleben stattfinden.

Morgen werden in Brüssel die "RegioStars" vergeben. Dafür sind u.a.

die "Allee des Wandels" http://ots.de/PUDdc in NRW und der

Forschungscampus Jena http://www.infectognostics.de/ nominiert.



Luxemburg: Rat "Landwirtschaft und Fischerei" (bis 11.10.)



Die Landwirtschaftsminister besprechen unter anderem die

Fangmöglichkeiten für 2017 in der Ostsee, die jährlichen

Konsultationen zwischen EU und Norwegen im Rahmen des bilateralen

Fischereiabkommens sowie die Jahrestagung der ICCAT (International

Commission for the Conservation of Atlantic Tunas). Informationen zu

dem Treffen sind auch auf der Website

http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2016/10/10-11/

des Rats veröffentlicht.



Luxemburg: Treffen der Euro-Gruppe



Die EU-Institutionen werden die Eurogruppe über die Fortschritte

informieren, die Griechenland bei der Umsetzung der vereinbarten

Zwischenziele erreicht hat. Die Erreichung der Zwischenziele ist

Bedingung für die Auszahlung von weiteren 2,8 Mrd. Euro. Die

Eurogruppe wird sich außerdem mit den Risiken befassen, die die

Ausgaben im Bereich Gesundheitsfürsorge und Langzeitpflege für die

Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen bedeuten könnten. Weitere

Themen sind die Ergebnisse der G7-Tagung der Finanzminister und der

Zentralbankpräsidenten sowie die Vorbereitungen für die jährlichen

Beratungen über die Übersichten zur Haushaltsplanung der

Mitgliedsstaaten des Euroraums. Die Tagesordnung ist auch auf der

Website

http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eurogroup/2016/10/10/ des

Rats veröffentlicht.



Dienstag, 11. Oktober



Luxemburg: Rat "Wirtschaft und Finanzen"



Der Rat wird sich mit den Vorbereitungen für die bevorstehende

UN-Klimakonferenz, die vom 7. bis 18. November 2016 in Marrakesch

stattfinden wird, befassen und Schlussfolgerungen zur Finanzierung

des Klimaschutzes annehmen. Von der EU-Kommission und der

Ratspräsidentschaft wird er über die Ergebnisse des Treffens der G20

sowie des IWF vom 6.-9. Oktober informiert werden. Die Minister

diskutieren über die aktuelle Wirtschaftslage und werden über

Fortschritte in Bezug auf die Vorhersehbarkeit und Transparenz des

Stabilitäts- und Wachstumspakts informiert. Weiterhin diskutiert der

Rat über politische Herausforderungen im Bereich der

Gesundheitsfürsorge und Langzeitpflege. Details zur Tagesordnung sind

unter http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2016/10/11/

veröffentlicht.



Mittwoch, 12. Oktober



Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung



Die aktuelle Tagesordnung wird vorab hier http://ots.de/H7Qot

veröffentlicht.



Luxemburg: EuGH-Urteil zum Verkauf "gebrauchter" Software Ein

Computernutzer erwirbt eine Software auf CD. Als er das Programm

nicht mehr benötigt, will er sie verkaufen. Da die Original-CD

beschädigt ist, kopiert er das Programm, verkauft die CD und löscht

das Programm bei sich selbst. Der Käufer bietet die kopierte CD

seinerseits zum Weiterverkauf an. Ein lettisches Gericht will jetzt

vom EuGH wissen, ob in diesem Fall die ausschließlichen

Vervielfältigungs- und Verbreitungsrechte des Rechtsinhabers verletzt

werden. Weiter Informationen dazu finden sie hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-166/15.



Donnerstag, 13. Oktober



Luxemburg: Rat "Justiz und Inneres" (bis 14.10.)



Heute wird der Schwerpunkt des Treffens auf der Umsetzung von

Maßnahmen zur Migration liegen. Die Minister werden die Umsetzung der

Europäischen Grenz- und Küstenwache sowie IT-Maßnahmen im

Zusammenhang mit der Grenzverwaltung beurteilen. Außerdem werden sie

über die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems diskutieren.

Weiterhin wird der Rat über den Status und den Fortschritt bezüglich

einer Europäischen Staatsanwaltschaft beraten. Informationen zu dem

Treffen sind auch auf

http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/jha/2016/10/13-14/

veröffentlicht.



Luxemburg: Rat "Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und

Verbraucherschutz"



Die Minister werden sich voraussichtlich mit der Reform einer

Richtlinie zum Schutz vor krebserregenden und erbgutverändernden

Stoffen am Arbeitsplatz befassen sowie ihren Bericht zu den

Initiativen "Jugendgarantie" und "Beschäftigung von Jugendlichen"

vorstellen. Es wird voraussichtlich zu einer Einigung zur Richtlinie

hinsichtlich des "Übereinkommens über die Arbeit im Fischereisektor"

der Internationalen Arbeitsorganisation kommen. Weiterhin wird es

eine Aussprache zur Europäischen Agenda für neue Kompetenzen geben.

Die Tagesordnung wird vorab auf der Website

http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/epsco/2016/10/13/ des Rats

veröffentlicht.



Freitag, 14. Oktober



München: EU-Kommissar Mimica bei Diskussion über "Die

Entwicklungszusammenarbeit im Zeichen von globalen Krisen und

Herausforderungen"



Anlässlich der 40-jährigen internationalen Zusammenarbeit der

Hanns-Seidel-Stiftung soll über aktuelle globale Krisen und

Herausforderungen diskutiert werden, unter anderem mit dem

EU-Kommissar für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung, Neven

Mimica, und Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller. Zeit: 10 Uhr,

Ort: Konferenzzentrum der Hanns-Seidel-Stiftung, Lazarettstraße 33.

Weitere Informationen dazu finden Sie hier

https://www.hss.de/download/programme/050116003.pdf.







