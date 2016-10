TUIfly-Passagiere haben Anspruch auf Entschädigung

(ots) - Massenhafte Krankmeldungen des fliegenden

Personals führen heute dazu, dass fast alle Maschinen der

Fluggesellschaft TUIfly am Boden bleiben. Auch Flüge von Air Berlin

sind von Ausfällen betroffen. Tausende Urlauber sitzen auf Flughäfen

im In- und Ausland fest. Viele Maschinen, die abheben konnten, waren

verspätet.



Die gestrandeten Reisenden haben ein Recht auf

Ausgleichsleistungen. Nach Auffassung des Hamburger Experten für

Fluggastrecht Lars Watermann ist die Erkrankung von Crew-Mitgliedern

juristisch nicht als "außergewöhnlicher Umstand" anzusehen. "Deshalb

sollten geschädigte Reisende unbedingt ihre Rechte in Anspruch

nehmen", sagt Watermann. Bei Flugausfällen bis zu 1.500 Kilometer

Strecke können 250 Euro eingefordert werden, bei Flügen bis 3.500

Kilometer 400 Euro und bei Flügen über 3.500 Kilometer 600 Euro.



Lars Watermann vom Fluggastrechte-Portal EUflight.de erklärt, wie

Reisende trotz der TUIfly-Ausfälle an ihr Reiseziel kommen:

"Geschädigte müssen Kontakt mit der Fluggesellschaft aufnehmen. Falls

die Airline keine Alternativbeförderung anbietet, sollte der Fluggast

eine knappe Frist setzen, zum Beispiel bis 18 Uhr des Tages des

gebuchten Fluges. Gleichzeitig muss der Fluggast ankündigen, dass er

bei Verstreichen dieses Zeitpunktes auf eigene Kosten ein neues

Ticket kaufen und es der Airline in Rechnung stellen wird. Dazu ist

jeder Reisende berechtigt."



Seinen Anspruch auf Entschädigung durchzusetzen, ist einfach: Auf

Portalen wie mahnschreibengenerator.de gibt es dafür Formulare. Noch

leichter und erfolgversprechender ist es, sich an

Fluggastrechte-Portale wie EUflight.de zu wenden. Dieser

Sofort-Entschädiger zahlt dem Fluggast die Regresssumme unter Abzug

einer Service-Gebühr innerhalb von 24 Stunden aus. Anschließend

erstreitet er auf eigenes Ausfall- und Kostenrisiko die



Ausgleichszahlung bei der Fluggesellschaft.







