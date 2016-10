ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 7. Oktober 2016

Woche 41/16

Samstag, 08.10.



Beginnzeitkorrekturen:

12.50Dem Verbrechen auf der Spur

Die Visitenkarte des Täters

Großbritannien 2011



13.35Dem Verbrechen auf der Spur

Das Profil des Täters

Großbritannien 2011



14.20Dem Verbrechen auf der Spur

Tote erzählen ihre Geschichte

Großbritannien 2011



15.05Dem Verbrechen auf der Spur

Was Kugeln verraten

Großbritannien 2011



15.50Dem Verbrechen auf der Spur

Die Lupe des Sherlock Holmes

Großbritannien 2011



16.35Die Waffen der Ermittler

Was Leichen verraten



17.20Die Waffen der Ermittler

Was Blut verrät



18.05Die Waffen der Ermittler

Was Kugeln verraten



18.50Mördern auf der Spur

Der Serienkiller

Deutschland 2016



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)

_______________________________________________________________





Sonntag, 09.10.



Beginnzeitkorrekturen:



8.25ZDF.reportage

Bratwurst, Bier und Bella Italia

Deutsche Urlauber im Camping-Himmel

Deutschland 2016



8.55ZDFzeit

Wie gut ist unser Bier?

Der große Test mit Sternekoch Nelson Müller

Deutschland 2015



9.40Mythen-Jäger

Yamashitas Kriegsbeute - Das Gold des Generals

Großbritannien 2014



10.25Mythen-Jäger

Das verschollene Schiff in der Wüste

Großbritannien 2014

(weiter im Ablauf wie vorgesehen)

Beginnzeitkorrekturen:



20.05Mythen-Jäger

Veronika und das Schweißtuch Jesu

Großbritannien 2014



20.50Mythen-Jäger

Das Rätsel der Bundeslade

Großbritannien 2012



21.35Mythen-Jäger

Der Pfarrer und der Heilige Gral

Großbritannien 2014



22.20Mythen-Jäger

Das Rätsel der "Spider Rocks"

Großbritannien 2014



23.05Mythen-Jäger

Der Fluch des "Treasure Mountain"

Großbritannien 2014





23.50Terra X

Stonehenge - Das verborgene Reich

Großbritannien/Deutschland 2015



0.30Mythen-Jäger

Das verlorene Samurai-Schwert

Großbritannien 2012



1.15Mythen-Jäger

Die verschollene Bibliothek von Iwan dem Schrecklichen

Großbritannien 2013



2.00Montezuma - Legendärer Herrscher der Azteken



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)

_____________________________________________________________________

Montag, 10.10.



Beginnzeitkorrekturen:

5.40Mythen-Jäger

Der Turmbau zu Babel

Großbritannien 2014



6.25Mythen-Jäger

Das Rätsel um Salomos Tempel

Großbritannien 2014



7.05ZDF.reportage

Der Erlkönig-Jäger

Mit Vollgas den Prototypen hinterher

Deutschland 2015



7.35Die Akte VW - Geschichte eines Skandals

Deutschland 2016



8.25Mythos VW - Wie der "Käfer" die Welt eroberte

Deutschland 2016



9.05DDR mobil - Trabi, Wartburg und Ostrennwagen

Deutschland 2014



9.55Der wilde Osten

Konsumrausch und Abzocke in der Wendezeit

Deutschland 2015



10.40Prenzlauer Berg - Ost-Berlin auf wild

Geschichte treffen

Deutschland 2015



11.2515 Minutes of Fame: Technoviking

Deutschland 2015



11.40Downloaded - Die Napster-Story



12.25Hacker, Freaks und Funktionäre

Der Chaos Computer Club

Deutschland 2016



13.00Tod eines Internet-Aktivisten

Die Aaron Swartz-Story

USA 2014



14.55Die Microsoft-Story

Computerpionier Bill Gates

Deutschland 2012



15.35Die Facebook-Story

Mark Zuckerberg: Das wahre Gesicht hinter Facebook



16.25Die Scheinwelt von Facebook & Co.

Das Geschäft mit gekauften Likes



17.05DSKNECTD - Vernetzt und doch einsam?

Großbritannien 2014



17.50Rebellen im Internet

Die Anonymous-Story

USA 2012



18.50Vergangene Welten

Die Kamasutra-Tempel

(weiter im Ablauf wie vorgesehen)









