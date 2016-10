Yvonne Willicks testet wieder! Der Haushalts-Check im WDR Fernsehen mit neuen Folgen.

(ots) -

WDR Fernsehen, ab Mittwoch, 12. Oktober 2016, 21.00 - 21.45 Uhr



Yvonne Willicks und ihr Haushalts-Check sind zurück im WDR Fernsehen.

Am Mittwoch, 12. Oktober, testet sie Tiefkühlkost. In weiteren Folgen

geht es um Wäschetrockner und die vermeintliche "Wunderwaffe" im

Haushalt: Kochende Küchenmaschinen. Und wo lässt sich besser,

günstiger, frischer einkaufen - im Supermarkt oder beim Discounter?

Yvonne Willicks findet es heraus.





Die Sendungen im Überblick:



Mittwoch, 12. Oktober 2016, 21.00 - 21.45 Uhr

Der Haushalts-Check mit Yvonne Willicks



Thema: Tiefkühlkost - wie cool sind die Produkte aus der Kälte?



Egal ob Marken- oder No-Nameprodukte: Tiefkühlkosthersteller machen

dreistellige Millionenumsätze - und das Jahr für Jahr. 2015

verzehrten die Deutschen im Schnitt rund 43,6 Kilogramm

Tiefkühlprodukte pro Kopf und damit 1,4 Kilo mehr als noch im

Vorjahr. Verbraucherexpertin Yvonne Willicks geht der Frage nach: Was

macht diese Angebotsform beim Verbraucher so beliebt und wie lässt

sich Qualität im Supermarkt erkennen?

In der Truhe findet Yvonne Willicks tiefgekühlten Fisch, der bis zu

dreimal verarbeitet wurde. Was sagt die Verbraucherzentrale dazu? In

privaten Tiefkühltruhen sieht es oft auch nicht gut aus: Die Ware ist

zu lange gelagert oder falsch eingefroren. Yvonne zeigt, wie man es

richtig macht. Aber auch auftauen will gelernt sein: Tiefkühltruhe

auf, Ware raus und auftauen lassen. So einfach ist es nicht.



WDR Fernsehen, Mittwoch, 19. Oktober 2016, 21.00 - 21.45 Uhr

Der Haushalts-Check mit Yvonne Willicks



Thema: Sanft & flauschig - Wäschetrocknen leicht gemacht



Auf der Leine, im Trockner, auf dem Balkon oder im Wäschekeller:

trocken kriegen müssen wir sie alle: die tägliche Wäsche.

Rund 40 Prozent der deutschen Privathaushalte besitzen einen



Wäschetrockner. Doch herkömmliche Trockner sind Stromfresser und oft

kommt die Wäsche geschrumpft und gerupft aus der Trommel. Yvonne

Willicks sucht nach einer ökologisch sinnvollen Alternative zum

Wäschetrockner.

Und wie trocknet man in einer Wohnung, wenn kein Wäschetrockner

vorhanden ist - sorgt das für Schimmel in den eigenen vier Wänden?

Und Achtung! Wäschetrockner führen die Liste der häufigsten

Brandursache bei Elektrogeräten im Haushalt an. Gerade alte Geräte

bergen eine hohe Brandgefahr. Was kann man tun, um Trocknerbrände zu

verhindern?





WDR Fernsehen, Mittwoch, 26. Oktober 2016, 21.00 - 21.45 Uhr

Der Haushalts-Check mit Yvonne Willicks



Thema: Kochende Küchenmaschinen: viel Lärm um nix?



Schneiden, mixen und rühren, aber auch wiegen, kochen, dampfgaren

oder erhitzen. Kochende Küchenmaschinen revolutionieren die Küche. In

Deutschland ist ein wahrer Boom ausgebrochen. Der Platzhirsch

"Thermomix" von Vorwerk hat in diesem Jahr sein millionstes Exemplar.

Auch die Discounter haben immer wieder günstige Modelle im Angebot,

um die sich die Kunden schon mal handfest streiten. Yvonne Willicks

geht der Frage nach: Was ist dran an diesen kochenden

Küchenmaschinen? Ist alles nur ein gigantischer Marketing-Hype oder

brauchen wir die Alleskönner in der Küche wirklich?

Im Alltagstest zeigt Yvonne Willicks, was die kochenden

Küchenmaschinen wirklich können. 5 Tage, 5 Gerichte: Welche Maschine

hält, was sie verspricht?





WDR Fernsehen, Mittwoch, 2. November 2016, 21.00 - 21.45 Uhr

Der Haushalts-Check mit Yvonne Willicks



Thema: Supermarkt oder Discounter - wo kann ich besser einkaufen?



Exklusiv für den Haushalts-Check öffnet ein Discountriese die Türen

seiner Vorzeigefiliale. Es ist ganz offensichtlich: hier will jemand

sein Ramsch-Image ablegen. Denn: Discounter müssen auch auf Edel &

Luxus machen, um den Anschluss an die Supermärkte nicht zu verpassen.

Yvonne Willicks macht den Vergleich: Discounter gegen Supermarkt.

Das Haushalts-Check-Team ist unterwegs im Praxistext. Ein

Einkaufszettel, zwei Locations: Supermarkt und Discounter. Das

Ergebnis ist überraschend. Wo ging es schneller und wo war es

preiswerter?



Premium-Marken im Check

Was taugt der Premium-Schinken in der goldenen Verpackung, und was

die "Italienische Sünde" - eine Tomatensuppe aus der Dose? Yvonne

Willicks testet und spürt die Tricks der Branche auf. Fazit: Es ist

nicht alles Premium, was glänzt.



Redaktion: Klaus Brock



http://www1.wdr.de/fernsehen/haushalts-check/



Fotos finden Sie auf: www.ard-foto.de



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.de







Pressekontakt:

WDR Presse und Information

Telefon 0221 220 7100

wdrpressedesk(at)wdr.de



Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

WDR Westdeutscher Rundfunk

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.10.2016 - 14:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1409669

Anzahl Zeichen: 5237

Kontakt-Informationen:

Firma: WDR Westdeutscher Rundfunk

Stadt: Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 48 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung