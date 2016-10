Exxecta sucht Partner

Exxecta, Europas größte Active Sourcing Plattform für das Recruiting weiblicher Führungskräfte, unterstützt sein Wachstum durch Initialisierung eines Partner-Programms

(firmenpresse) - München im Oktober 2016:

Seit Jahren bilden die Personaldienstleistungen einen der erfolgreichsten Wachstumszweige, Tendenz weiterhin steigend. 2015 wurden alleine im reinen Executive Search Bereich bereits 40 Milliarden EUR global umgesetzt, auf Europa entfielen dabei knapp 13 Milliarden EUR.



In diesem Wachstum ist auch Exxecta, Europas größte Active Sourcing Plattform für das Recruiting weiblicher Führungskräfte, vertreten. Mehrere Tausend Managerinnen aus Europa zählt Exxecta mittlerweile zu seinem Kandidatinnenpool, wobei jedes Profil sorgfältig evaluiert wird und eine Aufnahme in den Pool nur auf persönliche Einladung erfolgt.



"Unser Anspruch an die Betreuung unserer Kandidatinnen und Kunden ist extrem hoch und diesem Grundsatz möchten wir auch in unserem starken internationalen Wachstum gerecht werden", erläutert Nicole Bernthaler, Geschäftsführerin von Exxecta. "Daher ist für uns die Initialisierung eins Partnerprogramms eine logische Konsequenz, um unsere individuelle Betreuung weiter in die Fläche auszubreiten", so Bernthaler weiter. Denn auch mit intuitiver Datenbanksuche, automatisierten Prozessen und umfangreicher persönlicher Unterstützung bei der Ermittlung passender Kandidatinnen bleibe Exxecta ein "People Business" und stelle den persönlichen Kontakt, gerade auch zu Kunden, in den Vordergrund.



Christoph Bücheler, Co-Geschäftsführer, ergänzt:" Unser Partner-Modell basiert auf einer engen Zusammenarbeit mit dem Ziel, gemeinsam mit starken Partnern den Bedürfnissen der Märkte noch gerechter zu werden und im Verbund weiter erfolgreich zu wachsen."



An Kunden mangele es nicht, führt Bücheler weiter aus. 1.7 Mio. KMUs und große Unternehmen in Europa setzen in Zukunft verstärkt auf weibliche Führungskräfte, um einerseits dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, aber auch um attraktiv für neue Mitarbeiter und damit wettbewerbsfähig zu bleiben, denn zukünftige Mitarbeiter erwarten eine Kultur, in der Gender Diversity gelebt und praktiziert wird.





Area Partner, die zum Start des Programms weder Partner-Gebühren noch Sonderkosten tragen müssen, erhalten Gebietsschutz und volle Unterstützung durch die Exxecta-Zentrale. Als Voraussetzung gelten ein natürliches Vertriebstalent, gepaart mit Unternehmensgeist und einer Leidenschaft für das Thema "Frauen in Führungspositionen" - wobei man sich bei Exxecta über Area Partnerinnen naturgemäß am meisten freuen würde.



Weitere Informationen über http://www.exxecta.com/Partner



Exxecta ist der Active Sourcing Spezialist, der erfahrene weibliche Spitzenführungskräfte mit Unternehmen und Personalberatern zusammenbringt, um hochwertige Management-und Aufsichtsratspositionen effizient und diskret zu besetzen. Eine Aufnahme in den Exxecta Pool erfolgt für Senior Executives nur auf persönliche Einladung und nach sorgfältiger Evaluierung ihres beruflichen Werdeganges. Dies gewährleistet Personalentscheider und -beratern eine Auswahl an hochkarätigen potenziellen Kandidatinnen. Dabei steht Diskretion stets im Vordergrund: Alle Informationen, die auf die Identität einer Senior Executive hinweisen, bleiben anonym, bis die potenzielle Kandidatin individuell entschieden hat, wem sie ihre vollständigen Profilinformationen zur Ansicht freigibt. Eine Kontaktaufnahme außerhalb einer klar definierten Kontaktanfrage im Rahmen eines Suchprojektes - inklusive aussagefähiger Stellenbeschreibung - findet auf Exxecta nicht statt. Exxecta ist mit Länderniederlassungen in Deutschland und England vertreten, weitere sind im Aufbau.











http://www.exxecta.com



