Die Kündigung eines Arbeitnehmers: HR-Wissen für Führungskräfte

Praktisches Wissen aus der Praxis und zahlreiche Tipps für Führungskräfte rund um das Thema Kündigung eines Arbeitnehmers.

Die Kündigung eines Arbeitnehmers

(firmenpresse) - Mühlheim am Main, den 7. Oktober 2016



Mit dem Taschenbuch "Die Kündigung eines Arbeitnehmers: HR-Wissen für Führungskräfte" gibt der HR-Fachmann und Coach Christian Müller Wissen und Tipps aus der Praxis direkt an Führungskräfte, die Mitarbeitern Kündigungen aussprechen müssen.



Kündigungen sind für beide Seiten oftmals unangenehm, jedoch in vielen Fällen unvermeidlich. Bei Umstrukturierungen in Unternehmen, Leistungsdefiziten und wirtschaftlich veränderten Rahmenbedingungen kann die Kündigung das einzige verbleibende Mittel sein.



Das an der beruflichen Praxis orientierte Taschenbuch ist in leicht verständliche Kapitel gegliedert und behandelt sämtliche Themen rund um Kündigungen von Personal. Dabei werden die verschiedenen Kündigungsarten erläutert und die rechtlichen Bestimmungen erklärt. Das Taschenbuch zeigt Vorgesetzten und Personalern, wie sie die schriftliche Kündigung sowie das Kündigungsgespräch optimal vorbereiten und die Kündigung rechtlich fehlerfrei aussprechen. Auch auf den Aufbau, Inhalt und Wortschatz des Arbeitszeugnisses wird in dem Buch ausführlich eingegangen.



Die Kündigung eines Arbeitnehmers: HR-Wissen für Führungskräfte ist ein praxisnaher und konstruktiver Leitfaden für Führungskräfte. Er zeigt, wie sich dieses wichtige Gebiet der Personalwirtschaft in der Praxis rechtssicher und ohne Gesichtsverlust beherrschen lässt.





Weiterführender Link:

http://www.amazon.de/dp/3741246727









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.amazon.de/dp/3741246727



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der Autor Christian Müller ist neben seiner langjährigen Tätigkeit im HR-Management als Trainer und Coach für Führungskräfte tätig. Seine beruflichen Schwerpunkte im Personalwesen liegen in den Bereichen Organisation, Compensation and Benefits und Change Management. In seinen Trainings und Coachings bereitet er angehende und junge Führungskräfte auf ihre neuen Aufgaben in der Teamführung und Entscheidungsfindung vor.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Herr Christian Müller

Leseranfragen:

Saint-Priest-Str. 1, 63165 Mühlheim am Main

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 07.10.2016 - 15:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1409673

Anzahl Zeichen: 1703

Kontakt-Informationen:

Firma: Herr Christian Müller

Ansprechpartner: Christian Müller

Stadt: Mühlheim am Main

Telefon: +49 (0)176/229 052 82



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.