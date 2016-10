Rubine.org geht online - Digitale Wertschätzung für Rubine

Edelsteine faszinieren die Menschen seit je her. Der Rubin ist dabei besonders begehrt und wird nun mit einem neuen Onlineportal gewürdigt.

(firmenpresse) - Der rote König der Edelsteine. Der Rubin. Heutzutage leider in Vergessenheit geraten und dennoch wertvoller als jemals zuvor. In Auktionen erreichen die begehrten Rubine immer wieder Rekordpreise. Nun startet online ein neues Portal zu Ehren des Rubins.



Rubine.org beschäftigt sich ausschließlich mit dieser besonderen Varietät von Korund. Herkunft, Herstellung, Geschichte und Wertermittlung - alle Themen rund um den Rubin werden behandelt.

Eine Karte zeigt dabei die typischen Rubinvorkommen der Erde.



Auch auf synthetisch erzeugte Rubine wird ein Blick geworfen: Sind diese Rubine Fälschungen? Was sind sie wert? Und wie erkennt man einen echten Rubin?



Der Esoterischen Bedeutung von Rubinen wurde auch eine eigene Seite gewidmet. So wird der Stein bereits seit vielen Jahrtausenden als Heilstein, Talisman und mehr genutzt.



Ergänzt wird das Angebot durch einen Info-Blog, der weitere Artikel zu Rubinen bietet. Dabei werden ganz unterschiedliche Themen behandelt, sei es direkt zu Rubinen oder zu Edelsteinen allgemein.



Die Seite stellt hauptsächlich ein Informationsportal dar und dient gleichzeitig als digitale Wertschätzung des Edelsteins um an seine besondere Ausstrahlung zu erinnern. Sie dient neben der Information auch zur Inspiration durch Rubine. Sei es als Schmuckstein, Sammlerstein oder Talisman.



In Zukunft soll das Portal außerdem um spezielle Inhalte erweitert werden. Diese bestehen aus Videos, Interviews und besonderen Blogbeiträgen. Auch eine spannende Rubinjagd ist bereits geplant.



https://rubine.org







